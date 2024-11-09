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Женские роли актеров-мужчин

Мы не сомневаемся в мужественности этих актеров, но только посмотрите, как ловко им удалось перевоплотиться в женщин на экране!

Женские роли актеров-мужчин

Чарли Чаплин


«Женщина» (1915)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Эдди Редмэйн


«Девушка из Дании» (2015)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Киллиан Мерфи


«Завтрак на Плутоне» (2005)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Александр Калягин


«Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Дастин Хоффман


«Тутси» (1982)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Ли Пейс


«Солдатская девушка» (2003)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Джон Траволта


«Лак для волос» (2007)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Робин Уильямс


«Миссис Даутфайр» (1993)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Тони Кертис и Джек Леммон


«В джазе только девушки» (1959)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Олег Табаков


«Мэри Поппинс, до свидания! » (1983)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников


«В спорте только девушки» (2014)

Женские роли актеров-мужчин

Федор Стуков


«Родня» (1983)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Дмитрий Нагиев


«Осторожно, модерн!» (1996−1998)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Квентин Крисп


«Орландо» (1992)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

Марат Башаров


«Думай как женщина» (2013)

Женские роли актеров-мужчин

Женские роли актеров-мужчин

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