Женские роли актеров-мужчин

Мы не сомневаемся в мужественности этих актеров, но только посмотрите, как ловко им удалось перевоплотиться в женщин на экране!
Чарли Чаплин
«Женщина» (1915)
Эдди Редмэйн
«Девушка из Дании» (2015)
Киллиан Мерфи
«Завтрак на Плутоне» (2005)
Александр Калягин
«Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975)
Дастин Хоффман
«Тутси» (1982)
Ли Пейс
«Солдатская девушка» (2003)
Джон Траволта
«Лак для волос» (2007)
Робин Уильямс
«Миссис Даутфайр» (1993)
Тони Кертис и Джек Леммон
«В джазе только девушки» (1959)
Олег Табаков
«Мэри Поппинс, до свидания!
Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников
«В спорте только девушки» (2014)
Федор Стуков
«Родня» (1983)
Дмитрий Нагиев
«Осторожно, модерн!» (1996−1998)
Квентин Крисп
«Орландо» (1992)
Марат Башаров
«Думай как женщина» (2013)
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