Женские роли актеров-мужчин

Мы не сомневаемся в мужественности этих актеров, но только посмотрите, как ловко им удалось перевоплотиться в женщин на экране!









Чарли Чаплин

Эдди Редмэйн

Киллиан Мерфи

Александр Калягин

Дастин Хоффман

Ли Пейс

Джон Траволта

Робин Уильямс

Тони Кертис и Джек Леммон

Олег Табаков

Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников

Федор Стуков

Дмитрий Нагиев

Квентин Крисп

Марат Башаров