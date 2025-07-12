Для чего на советских товарах выбивалась цена

Практика, непонятная сегодня, в СССР была совершенно логичной. /Фото: people.onliner.by

Если речь идёт не о продуктах - цену легко находили прямо на покупке. /Фото: drugoigorod.ru

В СССР цену на товар смотрели на самом товаре. /Фото: thematicnews.com

Цены в СССР как один раз определили, так они годами могли не меняться. /Фото: pikabu.ru

Цены на советские товары часто устанавливали, исходя из необходимости для граждан. /Фото: storyfox.ru