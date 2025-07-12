Для чего на советских товарах выбивалась цена

Современные магазины разительно отличаются от тех, которые были в советское время. И разницу можно найти даже в самых незначительных мелочах. Например, для полок нынешних магазинов совершенно нормально иметь ценники с указанием стоимости товара, тогда как в советских этого не было. А всё потому, что на большинстве позиций цена уже была выбита производителем..
Практика, непонятная сегодня, в СССР была совершенно логичной. /Фото: people.onliner.by
Справедливости ради, стоит отметить, что на продовольственных товарах цена как раз не выбивалась, но вот что касается остальной продукции, которая продавалась, то вот здесь эта практика была повсеместной. Причём стоимость наносилась разными способами, в зависимости от самого товара или его упаковки, ещё на этапе производства.
Если речь идёт не о продуктах - цену легко находили прямо на покупке. /Фото: drugoigorod.ru
Причин появления этой традиции несколько. И первой напрашивается желание производителя и самих властей не давать продавцам спекулировать на стоимость, ведь это банально невозможно сделать, если потребитель чётко видит, сколько он должен заплатить за свою покупку. Впрочем, смысл практики набивания цены на товаре проистекает ещё и из особенностей советской экономики как таковой.
В СССР цену на товар смотрели на самом товаре. /Фото: thematicnews.com
Представить такое в сегодняшних реалиях практически невозможно, ведь сейчас стоимость любого товара составляет огромное число факторы - так работает рыночная экономика., потому что их формировал не рынок, а партия.
Цены в СССР как один раз определили, так они годами могли не меняться. /Фото: pikabu.ru
Кроме того, стоит отметить, что политика властей СССР в отношении обеспечения граждан, пусть и не предполагала изобилия при вечной проблеме дефицита, однако была направлена на то, чтобы товары первой необходимости доступны были всем и всегда. В итоге на них цены не просто не меняли, а ещё и занижали порой так, что они даже себестоимость не окупали. В любом случае, такие обстоятельства только способствовали тому, чтобы стоимость большинства товаров печатать на нём же.
Цены на советские товары часто устанавливали, исходя из необходимости для граждан. /Фото: storyfox.ru
Впрочем, такое искусственное занижение стоимости товаров, которые пусть были и недорогими, но производились и скупались огромными объёмами, по экономике всё-таки било. Поэтому власти предпочитали использовать практику компенсации затрат на производство предметов первой необходимости, намеренно повышать цены на другие, более дорогие товары. Так, по информации редакции novate.ru, чаще всего мишенью наценки оказывались автомобили.
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