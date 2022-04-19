Вместо пароварки: Как шарики из фольги помогут приготовить очень вкусный ужин

Положите на сковородку три шарика из фольги и наслаждайтесь самым вкусным ужином!

Обычная фольга вместо пароварки.

Шарики из фольги на дне кастрюли или глубокой сковородки.

Рыба получится на славу.

Не забывайте, что тарелка должна быть термоустойчивой.

Добавьте немного воды, чтобы доходила до середины шариков.

Накрываем крышкой и как следует «парим» блюдо.

Такого эффекта при жарке точно не добиться.