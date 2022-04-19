Вместо пароварки: Как шарики из фольги помогут приготовить очень вкусный ужин

Положите на сковородку три шарика из фольги и наслаждайтесь самым вкусным ужином!
Вкусная еда – одно их тех простых удовольствий, которые гарантировано поднимут настроение и сделают жизнь немножечко приятнее даже в хмурый день. Жаль только, что не всё вкусное полезно и наоборот. Хотите компромисс – покупайте пароварку и радуйте домашних почти диетической пищей на пару. Нет денег на пароварку? Тогда запоминайте вот этот трюк от шеф-повара. И наслаждайтесь вкусным результатом.
Обычная фольга вместо пароварки.
Даже заядлые любители жареного не могут не признать: у блюд, приготовленных на пару, есть масса преимуществ. Полезных свойств продуктов сохраняется больше, холестерина – меньше, а какая рыба сочная получается! Но если вы морально не готовы переходить на диетический режим 7 дней в неделю и раскошеливаться на пароварку ради парочки здоровых блюд, есть решение. Приготовить на пару вкусно и быстро поможет обычная фольга.
Всё просто. Из фольги сделайте 3-4 небольших шарика. Возьмите кастрюлю или глубокую сковородку и положите шарики на дно. Вот так:
Шарики из фольги на дне кастрюли или глубокой сковородки.
Продукты, которые будете готовить на пару, положите на тарелку (обратите внимание, что использовать можно только термостойкую посуду!). Например, аппетитное филе рыбы в специях и чесночном соусе. Не забудьте посолить.
Рыба получится на славу.
Ставьте тарелку прямо на шарики из фольги.
Не забывайте, что тарелка должна быть термоустойчивой.
На дно кастрюли или сковороды добавьте немного воды, буквально 3-4 см.
Добавьте немного воды, чтобы доходила до середины шариков.
Накрывайте крышкой, отправляйте на плиту. А когда вода начнёт кипеть, сбавьте температуру и томите блюдо 5-10 минут под закрытой крышкой.
Накрываем крышкой и как следует «парим» блюдо.
Результат – нежное и сочное блюдо, которое точно придётся всем по вкусу.
Такого эффекта при жарке точно не добиться.
Приятного аппетита! А перед началом кулинарного эксперимента не забудьте пересмотреть вот это видео.
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