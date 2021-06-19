Почему контейнеры не падают с транспортных кораблей

Сегодня по морю доставляют просто неимоверное количество грузов. Для этого, в частности, используются гигантские контейнеровозы, на палубе которых составлены большие металлические ящики. Потеря даже одного контейнера – крайне нежелательна и повлечет за собой большие убытки. И вот возникает вопрос: почему же эти самые контейнеры не рассыпаются в разные стороны во время перевозки по морю? В чем же заключается секрет данных грузовых кораблей и есть ли он вообще.
Издалека не видно. /Фото: jeopardylabs.com.
Ответ на данный вопрос предельно простой! Все потому, что перевозимые на контейнеровозе контейнеры крепятся к палубе. Именно это в целом очевидное решение и помогает уберечь груз от большинства проблем и инцидентов во время транспортировки.
Используются вот такие штуки. /Фото: dogu.ca.
Чаще всего для крепления применяется система под названием «твистлок» (от английского «twistlock»). По сути, это специфический поворотный замок, подвижная часть которого помещается в своего рода крепежную розетку (специальные отверстия на палубе и на углах каждого контейнера). Несмотря на кажущуюся простоту, «twistlock» обеспечивает высокую надежность удержания грузов, в том числе составленных друг на друга.
Не дают контейнерам двигаться. /Фото: nw-agent.ru.
Помимо этого, для фиксации контейнеров на кораблях применяются различные штанги с талрепами – резьбовыми устройствами стягивания. Нужны они не только для того, чтобы контейнеры не падали, но еще и для того, чтобы огромные металлические ящики не начали двигаться в горизонтальной плоскости палубы корабля (или трюма).
Еще используются стяжки. /Фото: foot-container.ru.
Во время загрузки судна каждый нижний контейнер оборудуется замочными механизмами-твистлоками. Срабатывают они автоматически, как только сверху ставится следующий контейнер. Само собой, для такой работы от грузчиков требуется фактически ювелирная точность! Чтобы контейнеры рассоединились, замок нужно вывести из состояния блока. Делается это за счет вытягивания небольшого тросика с пломбой из крепежной розетки.
В трюме для контейнеров есть специальные пазы. /Фото: propertycasualty360.com.
В трюме контейнеры также фиксируются, хотя там по понятным причинам делать это намного проще. У большинства современных грузовых судов в трюме имеются специальные направляющие, которые не дают грузу «ездить» без использования каких-либо дополнительных замочных устройств. Впрочем, для надежности нижний ярус даже в трюме фиксируется твистлоками точно также, как и на палубе.
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