7 новых идей для оформления хрущевки, которые достойно смотрятся в любой маленькой квартире

Идея 1: Покрасьте двери в цвет стен

Двери сливаются с пространством и становятся незаметными

Идея 2: Используйте для декора оригинальные элементы

Жалюзийная решетка в ванной и уютные стулья на кухне украсят квартиру

Идея 3: Закройте полки шторкой

Шторы нужны, чтобы замаскировать бардак и уберечь от пыли

Идея 4: Заведите комнатные растения

Комнатные растения в спальне способствуют крепкому сну. / Фото: gd-home.com

Идея 5: Перенесите декор на стены

Украсьте стены постерами и фотографиями

Идея 6: Не бойтесь фотообоев

Фотообои могут стать отличным акцентом. / Фото: svoimy-rukami.ru

Идея 7: Создайте зону отдыха

Зона отдыха на подоконнике удобная и уютная. / Фото: lovyvolnu.ru