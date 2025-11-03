7 новых идей для оформления хрущевки, которые достойно смотрятся в любой маленькой квартире

Из-за небольших габаритов и не всегда удачной планировки, хрущевка является сложным для декорирования типом квартир. Здесь плохо смотрятся массивные или слишком вычурные элементы, бывают проблемы с расположением настенного декора и так далее. Novate.ru предлагает несколько универсальных идей, которые точно сделают ваше маленькое жилье уютнее и красивее.
Идея 1: Покрасьте двери в цвет стен
Двери сливаются с пространством и становятся незаметными
Если стены белые, а дверь коричневая, самое время сделать так, чтобы она гармонично вписалась в имеющееся пространство и не сильно выделялась на общем фоне. Для этого вооружитесь краской, кисточкой и отправляйтесь творить красоту. Покрасить можно любую дверь: межкомнатную, входящую и даже дверцу шкафа, если захочется. Предпочтение стоит отдавать светлым краскам или тем, которые совпадают по цвету со стенами. В этом случае дверь «растворится» и получится создать зрительный эффект более широкого пространства, которым хрущевка обычно не обладает.
Идея 2: Используйте для декора оригинальные элементы
Жалюзийная решетка в ванной и уютные стулья на кухне украсят квартиру
Так как маленькую квартиру сложно сделать оригинальной за счет отделки и мебели (далеко не все варианты подходят из-за ограниченной площади), можно пойти другим путем. Сделайте интерьер нейтральным, а характер и индивидуальность добавьте точечно. Например, обычный люк в ванной комнате, который скрывает доступ к коммуникациям, зачастую выглядит непрезентабельно, поэтому его всячески пытаются скрыть. Мы же предлагаем, наоборот, подчеркнуть его, использовав жалюзийные дверки.
Что касается кухни, то там достаточно разместить один старинный табурет или стул, чтобы настроение комнаты сразу изменилось. Подобные приемы помогают создать собственное уникальное «лицо», но при этом не влияют на метраж и не загромождают и без того маленькую площадь.
Идея 3: Закройте полки шторкой
Шторы нужны, чтобы замаскировать бардак и уберечь от пыли
Многие дизайнеры советуют отказываться от громоздких закрытых шкафчиков в пользу открытых или полок. Они действительно выглядят намного легче, однако любая хозяйка подтвердит, что поддерживать на них порядок действительно непросто. На полках, которые находятся на всеобщем обозрении, нужно хранить только красивую посуду или емкости для сыпучих, и постоянно следить, чтобы они стояли как стойкие оловянные солдатики, иначе не получится избежать визуального шума.
Если вам не хочется заморачиваться со всеми этими нюансами, но громоздкие навесные шкафчики также не внушают доверия, спрячьте содержимое полок на кухне при помощи обычной мини-шторки. Она не только поможет замаскировать беспорядок, но также сделает обстановку намного уютнее. Выбирая материал, отдавайте предпочтение натуральной фактуре, например, хлопку или льну. Желательно, чтобы штора была однотонной. Но если активные принты будут созвучны общему стилю интерьера, то рисунок может присутствовать. Хороший вариант – комбинировать штору с остальным текстилем, который присутствует в комнате.
Идея 4: Заведите комнатные растения
Комнатные растения в спальне способствуют крепкому сну. / Фото: gd-home.com
Даже если вы находитесь в напряженных отношениях с комнатными цветами, стоит завести хотя бы несколько растений, разместив их в красивых горшках. С их помощью можно добиться единения с природой, даже если ваша квартира находится в мегаполисе. Преимущество цветов заключается в том, что их можно разместить как-угодно. Например, если вы не хотите заставлять полки или подоконники, используйте подвесные кашпо, которые отлично смотрятся в уютных плетеных авоськах. Также их можно закрепить на карнизе.
Обратите внимание: Если вы живете в маленькой квартире, при выборе растений следуйте тому же правилу, которое действует и с картинами. Слишком большой вазон с цветком визуально уменьшит комнату, а вот небольшие горшки с растениями будут смотреться очень уместно.
Идея 5: Перенесите декор на стены
Украсьте стены постерами и фотографиями
В маленьких квартирах часто остро встает вопрос хранения, поэтому отдавать полки под декоративные элементы, как минимум, нецелесообразно. Но и оставлять комнаты без изюминки также не хочется, ведь тогда они превратятся в блеклые пятна. Настоящим супергероем в этом вопросе выступит настенный декор. Подберите серию постеров, которые будут созвучны со стилем вашего интерьера, или создайте оригинальную композицию из разномастных деталей: картин, фотографий, зеркал в необычных рамах. Не думайте, что маленькая площадь станет помехой для воплощения этой идеи, но все-таки несколько нюансов нужно учесть. Самый главный из них – размер элементов, которые вы будете использовать. Откажитесь от слишком масштабных картин, массивных рам, больших зеркал – они визуально уменьшат комнату.
Идея 6: Не бойтесь фотообоев
Фотообои могут стать отличным акцентом. / Фото: svoimy-rukami.ru
Помните, как в 90-х во время евроремонта активно использовали фотообои? Почему-то многие теперь считают этот элемент пережитком прошлого и свидетельством дурного вкуса. А владельцы хрущевок и вовсе бегут от них, как от огня, ведь в их квартирах нет места для такой активной отделки.
На самом деле, это стереотипы. И если подойти правильно к вопросу использования фотообоев, получится создать крутой интерьер всем на зависть. Во-первых, нужно запомнить, что они подходят исключительно для создания акцентной стены – для отделки всей комнаты их использовать нельзя, иначе обстановка получится безвкусной и перегруженной. Во-вторых, выбирая фотообои, стоит отдавать предпочтение лаконичным рисункам. Буйство красок и цвета, даже в полностью нейтральном интерьере, не будет выглядеть гармонично, скорее, создаст визуальный шум. Кстати, вместо фотообоев можно использовать обычные виниловые наклейки, они сейчас в моде.
Идея 7: Создайте зону отдыха
Зона отдыха на подоконнике удобная и уютная. / Фото: lovyvolnu.ru
Зачастую в хрущевке не хватает элементарного – хорошей зоны отдыха. Особенно остро встает эта проблема, если семья состоит из четырех-пяти человек и диван обычно занимает папа, чтобы смотреть футбол. Но есть и хорошая новость – обустроить ее очень просто: достаточно запастись мягким матрасом или подушками, на которых будет удобно сидеть, и подумать про хорошее освещение – естественное или искусственное.
Идеальным местом для лаунж-зона, которая одновременно может стать уголком для чтения, – подоконник. Удобно расположившись на нем с любимой книгой и чашкой какао, можно наблюдать за тем, что происходит за окном, следить за сменой времен года, и мечтать о наступлении долгожданного тепла.
По бокам от подоконника можно создать стеллажи для литературы – это решит вопрос хранения печатных изданий, а также существенно облегчит сам процесс чтения, так как вам не придется вставать с насиженного места, чтобы взять другую книгу.
