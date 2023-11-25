О чём рассказывают 10 древнейших произведений искусства, созданных доисторическими людьми

Как-то великий Ницше сказал, что жизнь без музыки была бы ошибкой. И он был прав. И хотя сегодня не прекращаются споры и том, что важнее – искусство или бытие, ещё доисторические люди стремились к прекрасному. Древние создали огромное количество произведений искусства, которые сегодня помогают археологам узнать многое о жизни в то время. В этом обзоре «десятка» доисторических произведений искусства и их удивительные истории.
1. Камни «Аполлон 11»
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Камни «Аполлон-11» представляют собой группу из семи камней (два из них раньше были одним целым), на которых изображены животные. Самым потрясающим в этих камнях является их возраст — они датируются примерно 25 000 г. до н.э. Данное открытие крайне важно, поскольку оно продемонстрировало неожиданный прогресс человечества на тот момент. Это показывает, что к этому моменту люди частично думали также, как и их потомки через 27 000 лет, создавая искусство и отображая свою повседневную жизнь на камне. Эти артефакты были обнаружены в пещере «Аполлон-11» в Намибии.
Камни, разрисованные углем, охрой и другими веществами, многое поведали о людях, живших в то время. Название было выбрано не случайно, поскольку по радио повсеместно рассказывали об успехе посадки на Луне миссии «Аполлона-11» вскоре после того, как археологи сделали свое открытие. Вероятно, самая удивительная часть заключается в том, что в пещере археологи обнаружили свидетельство того, что она в течение 100 000 лет была населена людьми (это означает, что термин «пещерный человек» очень реален, и именно так наши предки пережили суровый, доисторический мир периода палеолита). Камни «Аполлон-11» являются старейшим образцом изобразительного искусства, найденным в Африке на сегодняшний день.
2. Венера Виллендорфская
Венера Виллендорфская.
Венера Виллендорфская - статуэтка из известняка. Различные источники утверждают об их различном возрасте, но большинство ученых считает, что она была создана в 28 000 - 25 000 годах до нашей эры. Так что она датируется примерно той же эпохой, что и камни «Аполлон-11» - палеолитическим периодом. Существуют также более поздние версии Венеры Виллендорфской, некоторые из которых были сделаны где-то между 24 000 и 22 000 г.г. до н.э., но все они, как правило, изображают обнаженных женщин (возможно, богиню плодородия).
Суровая реальность палеолитической жизни заключалась в том, что многие матери умирали при родах. Это является мрачным напоминанием о том, как далеко люди продвинулись в медицине, а также о жертвах, принесенных далекими предками, чтобы люди продолжали развиваться. Создатели Венеры Виллендорфской уделили большое внимание груди и паху статуэтки, в то время как остальная часть фигуры является относительно рудиментарной. Это дает представление о сознании создателя статуэтки. Датировать подобные фигурки «Венер» особенно трудно, потому что само понятие «доисторический» означает, что письменности еще не существовало, поэтому исследователи должны полагаться на выводы, сравнение с другими объектами и, конечно, радиоуглеродный анализ, чтобы определить, когда эти объекты были фактически созданы.
3. Человеколев - тот, кто был до Сфинкса
Человеколев - тот, кто был до Сфинкса.
Если кто-то считает древнеегипетского Сфинкса «крутым», ему будет интересно узнать о следующей статуе. Человеколев - это статуя, вырезанная из бивня мамонта, возрастом 35 000 - 40 000 лет, что делает ее чрезвычайно древним примером человеческого искусства и вероятно, свидетельством о первых религиях человечества. Статуя изображает человека с головой льва, очень похожего на египетского сфинкса (или наоборот), только она старше на много тысяч лет. Скульптура высотой 31,1 сантиметра была вырезана с помощью простого кремневого инструмента. На самом деле, она настолько древняя, что застала ледниковый период.
Обнаруженный в 1939 году рядом с множеством других артефактов тех же людей и того же периода истории, «человеколев» выделяется среди остальных как поистине захватывающее произведение доисторического человеческого искусства периода палеолита. Это доказывает, что людям не нужно было использовать систему письма, чтобы их воображение могло придумывать сверхъестественные вещи, возможно, даже богов.
4. Иерихонский череп
Череп как произведение искусства.
Иерихонский череп - это не просто обычный череп, датируемый доисторическими временами, это на самом деле художественная скульптура. Работа по сути представляет собой оштукатуренный череп, в глазницы которого были вставлены белые камни, чтобы имитировать человеческие глаза. Возраст Иерихонского черепа (неолит, примерно 7200 г. до н.э.) делает его одной из первых портретных скульптур человечества. Исследователи смогли использовать компьютерную томографию, чтобы восстановить внешность человека, чья голова после смерти стала «Иерихонским черепом».
Он жил примерно 9 200 лет назад и, очевидно, столкнулся с рядом «неприятностей» при жизни (у него определенно был сломан нос, и вскоре после рождения он получил травму головы, что повлияло на форму его черепа). Сегодня Иерихонский череп находится в Британском музее в Лондоне. Скульптура была обнаружена среди других в районе Иерихона на Западном берегу реки Иордан, одном из мест, которые были в течение самого длительного периода непрерывно населены людьми (первое поселение в районе Иерихона, как полагают, было основано около 9000 г. до н.э).
5. Антропоморфная стела
Антропоморфная стела
Следующий пункт в списке - антропоморфная стела, которая была найдена в городе Хаиль в Саудовской Аравии. Эта отдельно стоящая каменная скульптура, которая была вырезана в форме стоящего человека, датируется VI – IV тысячелетиями до нашей эры. Подобная структура не одинока, в соседних городах было найдено много скульптур подобного рода, и все они относятся ко времени доисламского мира Саудовской Аравии.
Эти артефакты были созданы различными группами племен охотников-собирателей, которые жили в регионе в то время, задолго до появления ислама. Их создатели были кочевниками, которых постоянно меняющийся климат заставлял мигрировать в поисках подходящей среды обитания. Следует отметить, что в то время эта местность была больше похожа на саванну, а не на пустыню, как сегодня, но климат часто менялся и в ту эпоху. Хотя неясно, почему стела была создана людьми в то время, она, вероятно, имела какое-то религиозное значение, большинство ученых считают, что она «украшала» доисторическое захоронение.
6. Цун
Нефритовые «кубки» из древнего Китая.
«Цун» называли нефритовые «кубки» в древнем Китае. Это декоративные предметы, используемые для религиозных церемоний и погребений, выглядели как обычные круглые кубки с квадратными углами, добавленными по краям (создается впечатление, будто обычную чашу вставили в квадратную форму). Эти произведения датируются эпохой Лянчжу, культурой неолитических людей, которые жили недалеко от современного Шанхая в третьем тысячелетии до нашей эры. У этих людей были очень сложные инструменты, с помощью которых они создавали подобные артефакты. Эти загадочные объекты все еще не очень хорошо поняты, но время и кропотливый процесс, который требовался для их создания, явно демонстрирует ценность подобных изделий для древних людей Китая.
7. Зал быков
«Зал быков» в пещере Ласко.
«Зал быков» - это часть пещеры Ласко, расположенной недалеко от французской деревни Монтиньяк. В нем на стенах можно увидеть изображения животных, которые не только потрясающе детализированы и красивы, но и убедительно свидетельствуют о воображении и способностях людей, которые их создали. По сути, это «Сикстинская капелла» периода палеолита, которую художники украшали эту пещеру самыми совершенными картинами животных, когда-либо создаваемых в этом мире.
Предполагается, что наскальные картины были созданы между 16 000 и 14 000 годами до н.э. в пещере, которая находится в сельской части юго-западной Франции. Одна из фресок имеет огромную ширину 3,5 метра, что намного больше, чем обычная наскальная живопись, которую все привыкли видеть на фотографиях. Элегантность этого произведения искусства, учитывая время ее создания, потрясает, учитывая, что тогда люди жили короткой, жестокой, часто холодной и болезненной жизнью. Но они все же умели находить в себе силы, чтобы создавать что-то прекрасное.
8. Доисторические татуировки
Древние тоже любили тату.
На самом деле татуировка является одним из древнейших видов искусства человечества. Хотя древние татуировки не всегда сохраняются из-за того, что плоть разлагается и разрушается после смерти, ученые установили, что истоки «украшения» плоти фактически восходят ко временам неолита, а также что эта традиция была почитаемой в культурах всего мира за ее глубокое религиозное и культурное значение для различных народов. Татуировки находили на мумиях и телах, сохранившихся в болотах во всем мире.
Ярким примером является Эци, который умер в швейцарских Альпах примерно в 3300 году до нашей эры и имел несколько татуировок на теле. Тогда нанесение татуировок требовало гораздо больших усилий, чем сегодня, и даже сами чернила представляли собой смесь крови и пигмента. Это показывает значение татуировки в доисторическую эпоху, а именно в период неолита.
9. Стоунхендж
Стоунхендж - однj из самых известных доисторических произведений искусства
Стоунхендж является одним из самых известных доисторических произведений искусства в мире. Это круг из массивных камней, который, по-видимому, были задуман как место поклонения и религиозных церемоний в доисторические времена. Стоунхендж строился на протяжении веков, начиная примерно с 3000 г. до н.э. Эта массивная структура в Англии, подобно египетским пирамидам, поражает воображение тем, что даже трудно представить, как во время неолита смогли завершить его строительство.
Все началось примерно в 8000 - 7000 г.г. до н.э., когда древние люди начали возводить деревянные сосновые сооружения и рыть канавы возле этого района. Затем со временем люди через тысячи лет начали расставлять камни друг над другом, образуя массивную структуру, похожую на стену, периметр которой образовал круг.Частично местности вокруг Стоунхенджа также использовалась для захоронений.
10. Чаши Бхимбетка
Несмотря на то, что «чаши» Бхимбетка вовсе не являются очень сложными или эстетически сногсшибательными, они определенно занимают одно из мест в списке наиболее значимых доисторических работ. В скальных жилищах Бхимбетка в Индии были найдены множество подобных «чаш», которые представляют собой небольшие полусферические отверстия, выдолбленные в скале.
В пещере Бхимбетка
На стенах пещеры есть картины, которые датируются возрастом примерно 30 000 лет, но основное внимание ученых привлекли углубления в камне возрастом как минимум 290 000 лет. Более того, некоторые ученые даже предположили, что эти «чаши» могут датироваться даже 700 000 годами. Все верно, эти сферические углубления могут предшествовать человечеству. На протяжении тысячелетий люди искали в этой пещере убежище от суровых природных условий и место, где можно было бы приготовить пишу и заночевать. Можно сказать, что на этих стенах написана вся история человечества.
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