Зловещий знак потепления в Антарктиде

Многие люди при виде этих жутких изображений «кровавого снега» могут подумать, что на снимках запечатлено место кровавой бойни пингвинов или даже «кровоточащие раны Земли». Однако на самом деле причиной всему являются водоросли.

Источник: deadbees.net Последние несколько недель лед, окружающий украинскую антарктическую станцию им. Вернадского, покрыт т.н. «малиновым снегом». Учёные, наблюдавшие за его появлением, в шутку называют красноватое вещество « джемом », в т.ч. и из-за сладковатого запаха. «Кровь» или «джем» — это красные пигментированные одноклеточные водоросли.Источник: deadbees.net «Наши учёные определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis», — говорится в сообщении Национального антарктического научного центра Украины. Эти микроскопические зеленые водоросли (позже вы узнаете, почему сейчас они выглядят красными) распространены во всех ледяных и снежных регионах Земли, от арктических до альпийских . Во время зимы они находятся в состоянии покоя, но как только весной или летом солнечный свет немного размораживает окружающий их кристаллизованный мир, водоросли просыпаются и используют талую воду и солнечный свет, чтобы быстро расцвести.Источник: deadbees.net Молодые хламидомонады зеленые, однако по мере взросления они вырабатывают каротиновый слой, который меняет их цвет на оранжевый и красный. «Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения», — пояснил Национальный антарктический научный центр Украины.Каротин также помогает им поглощать тепло , что, в свою очередь, создает больше талой воды для их роста. Это хорошо для водорослей и всех поедающих их существ, но, к сожалению, есть и другие последствия.Источник: s3.nat-geo.ru «Цветение снега» способствует изменению климата», — говорится в сообщении. Чем больше тепла поглощается водорослями, тем быстрее тает лед вокруг них. А чем меньше льда, тем быстрее могут распространяться водоросли. Это замкнутый круг, который усугубляется более высокими температурами. В настоящее время подобный процесс вызывает экстремальное цветение водорослей в океанах по всему миру. Так что если глобальные температуры продолжат расти, то ожидается, что подобные события станут ещё более распространенными.