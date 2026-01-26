6 кухонных гаджетов, которые принесут реальную пользу, а не будут собирать пыль в ящике

Гаджеты для кухни , которые реально полезные. /Фото: therange.co.uk, thegiftsformen.com

1. Магнит для жира

Полезная штука для всех, кто хочет питаться правильно. Фото: amazon.co.uk

2. Чорк

Чем популярнее становится азиатская еда, тем больше людей оценят чорк. /Фото: commons.wikimedia.org

3. Насадки на пальцы

Когда не хочется пачкать пальцы жиром - насадки придут на помощь. /Фото: thegiftsformen.com

4. Вилка для спагетти

Варианты вилки для спагетти. /Фото: webstaurantstore.com, amazon.co.uk

5. Вакууматор

Незаменимая вещь для тех, кто закупает много продуктов наперёд. /Фото: pl.aliexpress.com

6. Электронные весы

Трудно найти более актуальный гаджет для готовки. /Фото: therange.co.uk