6 кухонных гаджетов, которые принесут реальную пользу, а не будут собирать пыль в ящике


Гаджеты для кухни, которые реально полезные. /Фото: therange.co.uk, thegiftsformen.com

Гаджеты для кухни, которые реально полезные. /Фото: therange.co.uk, thegiftsformen.com

Современный рынок предлагает огромное количество гаджетов для кухни, и некоторые из них кажутся откровенно странными. Впрочем, нередко это ощущение обманчиво, и то, что представляется чем-то необычным, не обязательно является примером ненужного воплощения чьей-то фантазии.
Есть целый ряд гаджетов, которые выглядят так, как будто их быстро забудут и оставят лежать в глубине кухонного ящика, хотя в реальности они действительно очень полезны.

1. Магнит для жира


Полезная штука для всех, кто хочет питаться правильно. Фото: amazon.co.uk

Полезная штука для всех, кто хочет питаться правильно. Фото: amazon.co.uk

 

Довольно странный концепт девайса для кухни, который на самом деле рабочий и нужный. Концепт Fat Magnet, или магнита для жира предлагает сократить содержание вредного жира из ваших блюд, на что давно обращают внимание врачи и диетологи. Работает гаджет так: его нужно заморозить, а потом просто провести металлической пластиной по поверхности блюд с жидкостью, вроде супов либо рагу. Магнит фактически заставляет жир затвердеть, чтобы его можно было легко соскрести, и в тарелку он уже не попадёт.

2. Чорк


Чем популярнее становится азиатская еда, тем больше людей оценят чорк. /Фото: commons.wikimedia.org

Чем популярнее становится азиатская еда, тем больше людей оценят чорк. /Фото: commons.wikimedia.org


 

Неплохое дополнение на кухне для любителей азиатской еды, причём даже для тех, которые ещё не стали профессионалами в пользовании палочками либо просто не хотят осваивать этот навык. Chork - многофункциональный гаджет, который может быть одновременно и вилкой, чтобы есть тот же жареный рис традиционным для себя методом, и набором одноразовых палочек, чтобы есть по-азиатски. К тому де, такой столовый прибор может пригодиться для тех, что хочет обучить своих детей пользоваться палочками для еды.

3. Насадки на пальцы


Когда не хочется пачкать пальцы жиром - насадки придут на помощь. /Фото: thegiftsformen.com

Когда не хочется пачкать пальцы жиром - насадки придут на помощь. /Фото: thegiftsformen.com

 

Этот концепт уже оценят любители еды, которая употребляется без столовых приборов, но остаётся при этом жирной. Многие из нас не любят, что при поедании любимых куриных крылышек или жареных ребрышек пальцы остаются в жиру. Девайс под названием Trongs как раз избавляет от этой проблемы - силиконовые накладки на пальцы выполняют функцию щипцов для удержания жирной или просто пачкающей руки пищи, а последние при этом остаются чистыми - и можно, к примеру, запивать жареные крылышки пивом, не опасаясь испачкать ручку кружки.

4. Вилка для спагетти


Варианты вилки для спагетти. /Фото: webstaurantstore.com, amazon.co.uk

Варианты вилки для спагетти. /Фото: webstaurantstore.com, amazon.co.uk


 

Как известно, у итальянцев есть свой алгоритм, как легко есть длинные спагетти - тот, что с использованием ложки и вилки. Но осваивать этот навык необязательно, ведь любители длинной пасты могу просто обратиться к вилке для спагетти. Справедливости ради, стоит уточнить, что под этим названием может подразумеваться как минимум два варианта столового прибора, но оба они полезны.
Первый выглядит как ложка с прорезями, чтобы удобно доставать и накладывать спагетти. А второй представляет собой вилку, работающую от батареек, которая поможет намотать пасту и спокойно её съесть.

5. Вакууматор


Незаменимая вещь для тех, кто закупает много продуктов наперёд. /Фото: pl.aliexpress.com

Незаменимая вещь для тех, кто закупает много продуктов наперёд. /Фото: pl.aliexpress.com

 

Не все считают вакуумную упаковку чем-то нужным, а зря - это действительно очень удобно. И вакууматор точно не будет лишним девайсом на кухне, особенно для тех, что любит закупиться большим количеством еды и готовить наперёд. Благодаря этому гаджету продукты изолируются от воздуха и остаются свежими дольше, вне зависимости от того, насколько они скоропортящиеся в реальности. К тому же, можно не только купить продукты оптом и расфасовать её по пакетам, но и заморозить вакуумированные заготовки для блюд - и готовить в будущем быстрее получится, и продукты компактно уложатся в холодильнике и морозилке.

6. Электронные весы


Трудно найти более актуальный гаджет для готовки. /Фото: therange.co.uk

Трудно найти более актуальный гаджет для готовки. /Фото: therange.co.uk

 

Пожалуй, это самый очевидный из полезных гаджетов, который точно не будет пылиться на дальней полке. Электронные весы, в первую очередь, будут нужны каждому, кто готовит самостоятельно, чтобы чётко соблюдать рецепты с указанными пропорциями - даже для проверенных блюд принцип подбора на глаз не всегда срабатывает. Но в действительности наличие таких весов на кухне не ограничивается только готовкой, ведь часто нужно что-то быстро взвесить, и они должны быть под рукой, например, чтобы узнать, не обвесили ли вас на рынке или в магазине.

