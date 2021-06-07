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Как сделать походный газовый паяльник своими руками

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

В данном обзоре расскажем, как сделать своими руками простой газовый паяльник, который пригодится в походных условиях, когда нет доступа к электричеству. 

Идею изготовления самодельного походного паяльника мы подсмотрели у автора YouTube канала «100 ПУДОВО» — берите на заметку!

Необходимые материалы:

  • газовый баллончик с горелкой (туристический);
  • удлиненная гайка;
  • водопроводная муфта с внутренней резьбой;
  • кабельный наконечник медный;
  • металлическая полоса шириной 10 мм. 

Пошаговый процесс изготовления газового паяльника

Первым делом нам потребуется удлиненная гайка подходящего диаметра. Размечаем ее, и сверлим отверстия. Сверлом большего диаметра делаем потай. 

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

Далее нам потребуется небольшой кусочек металлической полосы, который нужно согнуть в форме скобы на гибочном станке или в слесарных тисках. 

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

Также необходимо будет подготовить водопроводную муфту, которая используется для соединения стальных труб. 

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

Привариваем удлиненную гайку и водопроводную муфту по краям металлической скобы, как показано на фото ниже. 

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

На следующем этапе нам понадобится медный кабельный наконечник. 

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

На задней его части нарезаем резьбу, а переднюю часть обрезаем, чтобы получилось треугольное жало.

Вкручиваем кабельный наконечник в удлиненную гайку. В муфту вставляем сопло газовой горелки, которая установлена на баллончике с газом. 

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

Жало паяльника нагревается под воздействием пламени, и выступает в качестве площадки для пайки — то есть паяльные работы выполняются на нем. 

Как сделать походный газовый паяльник своими руками

Подробно о том, как сделать походный газовый паяльник своими руками, можно посмотреть в видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 



Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-pohodnyj-gazovyj-payalnik...

 

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