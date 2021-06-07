В данном обзоре расскажем, как сделать своими руками простой газовый паяльник, который пригодится в походных условиях, когда нет доступа к электричеству.
Идею изготовления самодельного походного паяльника мы подсмотрели у автора YouTube канала «100 ПУДОВО» — берите на заметку!
Необходимые материалы:
- газовый баллончик с горелкой (туристический);
- удлиненная гайка;
- водопроводная муфта с внутренней резьбой;
- кабельный наконечник медный;
- металлическая полоса шириной 10 мм.
Пошаговый процесс изготовления газового паяльника
Первым делом нам потребуется удлиненная гайка подходящего диаметра. Размечаем ее, и сверлим отверстия. Сверлом большего диаметра делаем потай.
Далее нам потребуется небольшой кусочек металлической полосы, который нужно согнуть в форме скобы на гибочном станке или в слесарных тисках.
Также необходимо будет подготовить водопроводную муфту, которая используется для соединения стальных труб.
Привариваем удлиненную гайку и водопроводную муфту по краям металлической скобы, как показано на фото ниже.
На следующем этапе нам понадобится медный кабельный наконечник.
На задней его части нарезаем резьбу, а переднюю часть обрезаем, чтобы получилось треугольное жало. Вкручиваем кабельный наконечник в удлиненную гайку. В муфту вставляем сопло газовой горелки, которая установлена на баллончике с газом.
Жало паяльника нагревается под воздействием пламени, и выступает в качестве площадки для пайки — то есть паяльные работы выполняются на нем.
Подробно о том, как сделать походный газовый паяльник своими руками, можно посмотреть в видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-pohodnyj-gazovyj-payalnik...
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