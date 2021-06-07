В данном обзоре расскажем, как сделать своими руками простой газовый паяльник, который пригодится в походных условиях, когда нет доступа к электричеству.

Идею изготовления самодельного походного паяльника мы подсмотрели у автора YouTube канала «100 ПУДОВО» — берите на заметку!

Необходимые материалы:

газовый баллончик с горелкой (туристический);

удлиненная гайка;

водопроводная муфта с внутренней резьбой;

кабельный наконечник медный;

металлическая полоса шириной 10 мм.

Пошаговый процесс изготовления газового паяльника

Первым делом нам потребуется удлиненная гайка подходящего диаметра. Размечаем ее, и сверлим отверстия. Сверлом большего диаметра делаем потай.

Далее нам потребуется небольшой кусочек металлической полосы, который нужно согнуть в форме скобы на гибочном станке или в слесарных тисках.

Также необходимо будет подготовить водопроводную муфту, которая используется для соединения стальных труб.

Привариваем удлиненную гайку и водопроводную муфту по краям металлической скобы, как показано на фото ниже.

На следующем этапе нам понадобится медный кабельный наконечник.

На задней его части нарезаем резьбу, а переднюю часть обрезаем, чтобы получилось треугольное жало. Вкручиваем кабельный наконечник в удлиненную гайку. В муфту вставляем сопло газовой горелки, которая установлена на баллончике с газом.

Жало паяльника нагревается под воздействием пламени, и выступает в качестве площадки для пайки — то есть паяльные работы выполняются на нем.

Подробно о том, как сделать походный газовый паяльник своими руками, можно посмотреть в видеоролике ниже. Спасибо за внимание.