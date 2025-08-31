6 архитектурных памятников брутализма югославской эпохи, от которых дух захватывает

Архитектурный стиль брутализма был довольно популярен в Европе второй половины прошлого столетия. Правда, зачастую он ассоциируется больше с западноевропейскими странами. Однако это не совсем верное утверждение: в социалистическом лагере этот стиль также был не проигнорирован, а увидеть его образцы можно, например, на территории ряда государств, которые до 1991 годы пребывали в единых границах.
1. Мемориальный парк «Попина» (Муниципалитет Врнячка Баня, Сербия)
Памятник партизанскому движению. /Фото: republiktours.com
Этот мемориальный парк расположен знаменит своим монументом, который выполнен из трёх каменных элементов, где центральный достигает до 20 метров в высоты, а каждый из них имеет цилиндрическое отверстие. Если встать к объекту под определённым углом, то получится изображение направленного на смотрящего дула снайперской винтовки, что и подарило ему народное прозвище — «Снайпер».
Монумент был поставлен на месте, где произошёл первый бой югославских партизаны с немецкими оккупантами. Это же событие было отмечено в памятной доске: «13 октября 1941 года защитники рубежей Ужицкой республики, освободительные отряды поселений Врнячка и Трстеник ожесточённо сражались с немецким отрядом, силы которого были в пять раз больше».
2. Монумент «Космай» (окрестности Белграда, Сербия)
Монумент, похожий на звезду. /Фото: pikabu.ru
Ещё один памятник партизанам, одному из крупных движений, которые сражались с захватчиками в годы Второй мировой войны.
Объект представляет собой пять бетонных остроконечных элементов длиной в 30 метров, которые выстроены в круг и формируют форму, подобную сияющей звезде, а по центру расположен круглый алтарь, который имел гравировку с обозначением событий, которым он посвящён - первоначально на бронзовой плите с гравировкой, однако она была украдена в 2014 году, после чего её заменили на мраморную.
3. Памятник восстанию жителей Кордуна и Баниджи (Массив Петрова-Гора, Хорватия)
Один из самый массивных брутальных памятников. /Фото: pinterest.com
Этот масштабный монумент был установлен в память об этнических сербах, которые сражались и погибли в этом регионе против солдат усташского движения - хорватской ультраправой фашистской организации, известной своими сербофобскими и антисемитскими взглядами. История этого памятного места довольно любопытна, ведь первоначально памятник должен был выглядеть иначе, однако тот проект был слишком сложным для реализации. И тогда решили построить тот, который известен на весь мир и сегодня.
Монумент достигает в высоту 37 метров и облицован довольно дорогими панелями из нержавеющей стали, произведёнными в Швеции. Панели сложили в пять изгибающихся лент, которые опоясывают фундамент. Более того, внутри объекта даже планировали организовать полноценный центр, где были бы конгресс-холл на 250 человек, библиотека, читальный зал, кафе, а также музей, который рассказывал бы об истории борьбы этносербов в регионе. Однако в ходе югославских войн сильно пострадал, а сегодня оказался заброшен и медленно рушиться.
4. Цветочный монумент (Окрестности поселения Ясеновац, Хорватия)
Природная тема брутализму не чужда. /Фото: rosphoto.com
Оказывается, и цветы могут получиться довольно красивыми в брутальном стиле. Ярким примером такого объекта является соответствующий монумент, который расположен на месте бывшего концлагеря, носившего название находящегося рядом поселения. Памятник увековечивает погибших в этом страшном месте мирных людей. Основным элементом монумента является скульптура высотой в 24 метра, который складывается в форму цветка с шестью лепестками. Под основанием объекта расположен склеп, а к нему ведут шпалы — аналогичные железной дороге, по которой в концлагерь Ясеновац привозили пленных. Кроме того, вокруг монумента создали насыпи, которые показывают прежние места расположения зданий.
5. Памятник революции народа Мославина (Поселение Подгарич, Хорватия)
Один из самых известных югославских памятников. /Фото: reddit.com
Один из самых знаменитых памятников югославской эпохи, созданных в архитектурном стиле брутализма. Он представляет собой абстрактную скульптуру, высота которой составляет 10 метров, ширина - 20 метров. Её вид символизирует крылья победы, в центре которых расположена полусфера из алюминиевых пластин, что напоминает сияющий глаз. Монумент увековечивает подвиг партизанского движения, действовавшего в годы Народно-освободительной войны в Подгариче, которые оказался центром сопротивления жителей районов Мославины и Загреба портив оккупантов усташского движения, а также местом расположения одного из самых больших полевых госпиталей в государстве.
6. Мемориальный комплекс «Битва при Сутьеске» (Окрестности деревни Тьентиште, Босния и Герцеговина)
Памятник героизму во время крупной битвы. /Фото: daily.afisha.ru
Полноценный мемориальный комплекс расположился в Боснии и Герцеговине в память о Битве на Сутьеске, которая считается ключевым сражением Народно-освободительной войны в Югославии. Первоначально на этом месте была установлена огромная каменная плита, под которой находилась братская могила более 3 тысяч погибших солдат. Однако впоследствии его решили заменить с целью расширения. Тогда и появился уже знакомый мемориал, представляющий собой две бетонные стены высотой по 19 метров, который по фактуре напоминает необработанный камень, будто парящий над землёй. Этот памятник героизму также был серьёзно повреждён в годы Югославских войн, и только в начале 2010-х годов его решили реставрировать.
