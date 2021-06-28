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Самураи, которые вошли в историю

Каста самураев правила Японией на протяжении долгих веков. Воины высшего класса, прославленные свирепостью и верностью сюзерену, они стали неотъемлемой частью истории и культуры всей страны. Кодекc самурая отчасти соблюдается японцами и сейчас. Эти непревзойденные бойцы сделали страну Восходящего солнца такой, какой видит ее современный мир.

Самураи, которые вошли в историю

Дата Масамунэ


Известный своей любовью к насилию, Дата Масамунэ был одним из самых страшных воинов своей эпохи. Ослепнув на один глаз еще в детстве, юноша был вынужден прикладывать все силы, чтобы получить признание полноценного бойца. Репутацию смелого и хитрого военачальника Дата Масамунэ получил разгромив клан своих противников, после чего перешел на службу Тоётоми Хидэёси и Токугаве Иэясу.

Самураи, которые вошли в историю

Уэсуги Кэнсин


Кэнсин, он же дракон Эчиго, был свирепым воином и лидером клана Нагао. Он был известен соперничеством с Такеда Сингена, поддерживал военную кампанию Ода Нобунага. Кэнсин считался не только храбрым бойцом, но и непревзойденным командиром.

Самураи, которые вошли в историю

Токугава Иэясу


Великий Токугава Иэясу изначально был союзником Ода Нобунага. После смерти преемника Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Иэясу собрал собственную армию и затеял долгую, кровопролитную войну. В результате он в 1600 году установил правление сегуната Токугава, продержавшегося до 1868 года.


Самураи, которые вошли в историю

Хаттори Ханзо


Лидер клана Ига, Хаттори Ханзо был одним из тех редких самураев, которые прошли обучение воинов ниндзя. Он был верным слугой Токугава Иэясу и несколько раз спасал своего хозяина от верной смерти. Постарев, Ханзо стал буддийским монахом и закончил свои дни в монастыре.

Самураи, которые вошли в историю

Хонда Тадакацу


Его прозвали «воином, который одолел смерть». За свою жизнь Тадакацу принял участие в сотнях сражений и не потерпел поражения ни в одном из них. Любимым клинком Хонда было легендарное копье «Стрекоза», внушавшее страх противнику. Именно Тадакацу вел один из отрядов в решающей битве при Сэкигахара, что привело к новой эпохе в истории Японии.

Самураи, которые вошли в историю

Миямото Мусаси


Миямото Мусаси был одним из величайших фехтовальщиков Японии. Первый поединок Мусаси провел в 13 лет: он сражался на стороне клана Тоетоми против клана Токугава. Миямото почти всю жизнь путешествовал по стране, встречаясь с великими мастерами в смертельных схватках. В конце жизненного пути великий воин написал трактат Пяти колец, подробно описывающий технику владения мечем.

Самураи, которые вошли в историю

Шимазу Йошихиса


Один из самых известных полевых командиров периода Сэнгоку, Шимазу Йошихиса был родом из провинции Сацума. Шимазу стремился объединить Кюсю и одержал множество побед. Клан генерала правил большей частью острова в течение долгих лет, но в конце концов потерпел поражение от Тоётоми Хидэёси. Сам Шимазу Йошихиса стал буддийским монахом и умер в монастыре.

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