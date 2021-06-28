Самураи, которые вошли в историю

Каста самураев правила Японией на протяжении долгих веков. Воины высшего класса, прославленные свирепостью и верностью сюзерену, они стали неотъемлемой частью истории и культуры всей страны. Кодекc самурая отчасти соблюдается японцами и сейчас. Эти непревзойденные бойцы сделали страну Восходящего солнца такой, какой видит ее современный мир.









Дата Масамунэ

Уэсуги Кэнсин

Токугава Иэясу

Хаттори Ханзо

Хонда Тадакацу

Миямото Мусаси

Шимазу Йошихиса