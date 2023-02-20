Неглянцевые снимки известных женщин

Мы отобрали редкие неглянцевые фотографии знаменитых женщин в молодости или даже в юности. На многих снимках звёзд просто не узнать.









Мерил Стрип в школе черлидеров, 1960 год, Калифорния







Принцесса Елизавета и королева Елизавета, 1945 год, Камберли, Великобритания







Голди Хоун, 1964 год, США







Бритни Спирс и Кристина Агилера, 1994 год







Франсуаза Арди верхом на болиде Формулы 1. 1966 год







Тина Тернер на фестивале Gold Rush, 4 октября 1969 года, озеро Амадор, Калифорния







Софи Лорен демонстрирует американским солдатам свое мастерство игры в бильярд, 1954 год, Ливорно







Мэрилин Монро после пресс-конференции, 1956 год, Лондон







Маша Калинина, первая мисс СССР, 1988 год







Мадонна. 1976 год. Детройт







Любовь Полищук. CCCP, 1970–е







Жанна Агузарова, Москва, 1984 год







Джанет Рэй (Janet Rae) 1957 год







Великие княжны Мария, Ольга, Анастасия, Татьяна, 1910 год







Бьорк, 1991 год







25-летняя Шэрон Стоун, 1983 год



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