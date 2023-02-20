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Неглянцевые снимки известных женщин

Мы отобрали редкие неглянцевые фотографии знаменитых женщин в молодости или даже в юности. На многих снимках звёзд просто не узнать.

Неглянцевые снимки известных женщин


Мерил Стрип в школе черлидеров, 1960 год, Калифорния

Неглянцевые снимки известных женщин

Принцесса Елизавета и королева Елизавета, 1945 год, Камберли, Великобритания

Неглянцевые снимки известных женщин

Голди Хоун, 1964 год, США

Неглянцевые снимки известных женщин

Бритни Спирс и Кристина Агилера, 1994 год

Неглянцевые снимки известных женщин

Франсуаза Арди верхом на болиде Формулы 1. 1966 год

Неглянцевые снимки известных женщин

Тина Тернер на фестивале Gold Rush, 4 октября 1969 года, озеро Амадор, Калифорния

Неглянцевые снимки известных женщин

Софи Лорен демонстрирует американским солдатам свое мастерство игры в бильярд, 1954 год, Ливорно

Неглянцевые снимки известных женщин

Мэрилин Монро после пресс-конференции, 1956 год, Лондон

Неглянцевые снимки известных женщин

Маша Калинина, первая мисс СССР, 1988 год

Неглянцевые снимки известных женщин

Мадонна. 1976 год. Детройт

Неглянцевые снимки известных женщин

Любовь Полищук. CCCP, 1970–е

Неглянцевые снимки известных женщин

Жанна Агузарова, Москва, 1984 год

Неглянцевые снимки известных женщин

Джанет Рэй (Janet Rae) 1957 год

Неглянцевые снимки известных женщин

Великие княжны Мария, Ольга, Анастасия, Татьяна, 1910 год

Неглянцевые снимки известных женщин

Бьорк, 1991 год

Неглянцевые снимки известных женщин

25-летняя Шэрон Стоун, 1983 год

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