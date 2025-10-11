Польза кофе для здоровья

Кофе — один из тех продуктов, по поводу которого эксперты никак не сойдутся во мнении — вредный он или полезный. Оно и понятно — помимо кофеина, который может вызывать привыкание и негативно сказываться на здоровье сердца, здесь также учитывается эффект от добавления сахара, высококалорийных сливок и прочих ингредиентов.
Боль в спине
Чувствуете, как спина болит от постоянного сидения в офисе? Вставайте и идите за кофе! Во-первых, разомнетесь. А во-вторых, согласно исследованию, опубликованному BioMed Central, употребление кофе способно облегчить боль в пояснице. Кофе, конечно, не решит проблему по-настоящему больной спины, однако перерыв на чашечку кофе во время восьмичасового рабочего дня за компьютером никому не помешает.
Антиоксиданты
Все мы знаем, как важно и полезно употребление достаточного количества антиоксидантов. Для достижения этой цели можно есть много фруктов и овощей, а можно выпить любимый кофе. Согласно исследованию Университета Скрентон в Пенсильвании, кофе не просто полон антиоксидантов, а является «источником антиоксидантов номер один в американской диете».
Меланома
Меланома — разновидность рака кожи, которая в худшем случае может привести к летальному исходу.ней волноваться. Согласно исследованию, опубликованному Оксфордским университетом в начале 2015 года, употребление кофе может привести к «небольшому снижению» риска меланомы. Несмотря на это, тем, кто пьет кофе литрами, конечно же, не стоит, вооружившись этой информацией, бежать загорать часами под палящим солнцем. И кстати, обратите внимание — участники этого исследования выпивали меньше четырех чашек кофе в день.
Стресс
Те, кто выпивает одну чашку кофе за одной, возможно, замечали появление ощущения нервозности и беспокойства, вызванного переизбытком кофеина. Оказывается, для того, чтобы при помощи кофе, наоборот, бороться со стрессом, надо просто использовать свой нос. Washington Post ссылается на исследования, которые показали, что один только запах кофейных зерен может снизить уровень стресса. Помните рекламные ролики, в которых люди с наслаждением вдыхают аромат свежесваренного кофе? Возможно, их создатели что-то об этом знали…
Сердце
Общепринятое мнение состоит в том, что кофе никак не может быть полезен для сердца из-за содержащегося в нем кофеина. Однако, согласно исследованию, опубликованному British Medical Journal, умеренное потребление кофе приводит к «понижению показателей субклинического коронарного атеросклероза». Опять же, ключевое слово здесь — «умеренное». Мы ни в коем случае не призываем вас выпивать литр кофе в день, а вот пара чашек любимого напитка вполне может снизить риск сердечного заболевания.
Тренировки
Бывший профессиональный рестлер, а ныне звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон заявляет, что любит выпить кофе перед своими эпичными тренировками. NY Times подтверждает, что Дуэйн знает, что делает. Исследователи обнаружили, что кофеин, содержащийся в чашке черного кофе, обладает способностью «откладывать чувство усталости и улучшать настроение». Правда, до того как бежать в «Старбакс» непосредственно перед спортзалом, стоит учесть, что крепкий кофе может также вызывать ощущение сытости, а это уже не очень хорошо для тренировки.
Печень
Что может быть лучше чашечки крепкого кофе утром после бурной ночи, проведенной в баре? Тем более что, в отличие от алкоголя, употребление которого, как известно, сильно вредит вашей печени, кофе и чай могут иметь обратный эффект. В статье, опубликованной в медицинском журнале Gastroenterology, употребление кофе и чая было связано с уменьшением риска хронических заболеваний печени.
Болезнь Паркинсона
Любой, кто когда-либо сталкивался с болезнью Паркинсона среди своих близких, знает, насколько это серьезно и ужасно. Результаты исследования, опубликованного Американской медицинской ассоциацией, принесли хорошие новости для тех, кто обеспокоен этой болезнью. Исследование связывает большее употребление кофе со значительно более низким числом случаев заболевания. Исследователи считают, что именно кофеин, содержащийся в кофе, является решающим фактором в снижении риска развития болезни Паркинсона.
Суицид
Вряд ли кому-то придет в голову связь между кофе и самоубийством. Тем не менее, согласно исследованию Harvard School of Public Health, употребление кофе связано с пониженным риском суицида. Вот дополнительная информация из этого исследования: «Кофеин не только стимулирует центральную нервную систему, но может действовать как слабый антидепрессант путем увеличения выброса определенных нейромедиаторов в мозг, включая серотонин, дофамин и норадреналин. Это может объяснить сниженный риск депрессии среди любителей кофе, обнаруженный в последних эпидемиологических исследованиях».
Счастье
По заявлению Национального института здоровья США, употребление кофе может сделать вас более счастливым. И что интересно, дело тут не только в кофеине. Согласно исследованию, употребление некоторых подслащенных напитков увеличивает риск депрессии. Однако, выпивая кофе, вы, наоборот, можете его снизить. Все хотят быть счастливыми, а регулярная чашечка горячего кофе с утра определенно сможет помочь вам рано или поздно таковым себя почувствовать. В общем, дорогие любители кофе, будьте здоровы и счастливы!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии