Почему жильё в баварском Фуггерае стоит 1 евро в год, но поселиться там могут далеко не все

Улицы уникального баварского квартала. /Фото: baunetz.de

Кажется, что этот город - верх немецкого гостеприимства. /Фото: cameralabs.org





Изображение Фуггерая в первоначальном виде. /Фото: researchgate.net

Квартал Фуггерая - рука помощи для тех, кто не имеет крыши над головой. /Фото: assemblepapers.com

С самого начале основания квартала он был аналогом современных районов социального жилья. /Фото: liveinternet.ru

Фуггерай в начале ХХ столетия. /Фото: tumblr.com

Разрушенные и поврежденные в результате авиабомбардировок улицы Фуггерая. /Фото: blogspot.com

Требования к поселению в этот квартал весьма нетривиальные. /Фото: fishki.net

Церковь Святого Маркуса в Фуггерае. /Фото: fugger.de

В баварском квартале социального жилья есть на что посмотреть. /Фото: assemblepapers.com

Аутентичный интерьер жилища Фуггерая, который сохранили в квартире-музее. /Фото: messynessychic.com

Теперь бункер в Фуггерае - туристическая достопримечательность квартала. /Фото: tripadvisor.com

Такие дверные звоночки можно встретить в старинном квартале. /Фото: aussiedlerbote.de

Такие портреты можно увидеть в каждой квартире Фуггерая. /Фото: wikipedia.org