Почему жильё в баварском Фуггерае стоит 1 евро в год, но поселиться там могут далеко не все

В Баварии есть один необыкновенный во всех смыслах город, хотя с виду он выглядит как типичный населенный пункт тех мест, сохранивший немало исторической застройки. Однако в реальности в этом месте уникальная атмосфера, традиции и…стоимость жилья. Ведь поселиться там можно всего за 1 евро в год. Правда, удастся это далеко не всем, ведь требования к потенциальным жильцам довольно нетривиальные. Все это о Фуггерае: месте, которое вполне можно назвать первым и самым давним среди действующих ныне городов социального жилья.
Улицы уникального баварского квартала. /Фото: baunetz.de
Справедливости ради, стоит уточнить, что на самом деле Фуггерай является не полноценным городом, а кварталом в столице Швабии Аугсбурге, который является одним из древнейших городов Германии. А собственно Фуггерай был построен пять столетий назад в качестве единого жилого комплекса. Целью его создания было дать крышу над головой тем жителям Аугсбурга, которые по определенным причинам оказались в тяжелом материальном положении и не способны построить или арендовать жилье на обычной основе.
Кажется, что этот город - верх немецкого гостеприимства. /Фото: cameralabs.org
Таким образом, Фуггерай можно смело назвать одним из старейших на планете проектов социального жилья. Автором столь необычного проекта для эпохи раннего Нового времени стал Якоб II Фуггер Младший вместе со своими братьями. Якоб работал банкиром, и был весьма успешным, за что получил весьма меткое прозвище «Богатый». Однако был у Фуггерая еще один источник дохода, также связанный с деньгами: он был владельцем собственного монетного двора, который чеканил металлические деньги для Ватикана.
Изображение Фуггерая в первоначальном виде. /Фото: researchgate.net
Именно его задумка стала причиной появления комплекса социального жилья, который назвали в его честь. На протяжении пяти столетий «квартал Фуггерая» продолжает выполнять свою первоначальную функцию - предоставить достойное проживание тем, кто не способен самостоятельно себя обеспечить. И, вопреки распространенному стереотипу, условия жилья там совсем не нищенские, а вполне себе комфортные, хоть и роскошью не блещут. В любом случае, для людей, которые едва ли не остались на улице, этот уникальный проект социального жилья, воплощенный в жизнь несколько веков назад в старинном квартале, стал настоящим спасением.
Квартал Фуггерая - рука помощи для тех, кто не имеет крыши над головой. /Фото: assemblepapers.com
Прежде всего об этом месте стоит знать, что стоимость проживания там составляет 88 центов в год, причем эта цена не меняется с самого начала существования квартала, то есть с 16 столетия. И на это есть причина. Известно, что Фуггерай был возведен в 1521 году, тогда же были установлены правила проживания. Кроме того, они останутся таковыми навсегда. Именно поэтому такая сумма остается на протяжении столетий: по информации редакции Novate.ru, она равняется одному рейнскому гульдену образца 16 века.
С самого начале основания квартала он был аналогом современных районов социального жилья. /Фото: liveinternet.ru
Известно также, как Фуггерай разрастался и развивался со временем. Так, по сохранившимся данным за 1523 год квартал был застроен чуть больше чем пятью десятками зданий. Кроме того, там имелась собственная католическая церковь, главная площадь и фонтаны, и даже нечто вроде городской стены и нескольких входных ворот. Долгие годы в Фуггерае ничего относительно не менялось, пока не настал двадцатый век.
Фуггерай в начале ХХ столетия. /Фото: tumblr.com
В период Второй мировой войны квартал неоднократно подвергался бомбардировкам, и потому довольно сильно пострадал, особенно в 1944 году. Так, в феврале на город напали не менее пятисот самолётов союзников – прежде всего британцев и американцев. Причиной того, что Аугсбург так массировано обстреливали, был тот факт, что именно там располагались столь необходимые для снабжения техникой армии вермахта танковый завод MAN, авиационный завод Messerschmitt, а также военные ремонтные мастерские. Вот только во время союзнической «операции» было уничтожено также и немалое количество исторических зданий Фуггерая.
Разрушенные и поврежденные в результате авиабомбардировок улицы Фуггерая. /Фото: blogspot.com
Однако квартал, как и весь Аугсбург, были отстроены и вновь дали крышу над головой местным. Фуггерай же при этом постарались отреставрировать максимально приближенно к его аутентичному виду. И получилось это настолько натурально, что многие туристы и сегодня считают, что его жильцам приходится довольствоваться средневековыми условиями, даже без нормального санузла. В реальности и душ, и туалет, и других современные удобства в домах имеются, хоть для некоторых здешние условия могут показаться спартанскими.
Интерьер стандартной квартиры Фуггерая.
Несмотря на современные условия жизни, желающие проживать в Фуггерае по-прежнему должны выполнять ряд требований, которые не менялись с момента основания этого комплекса социального жилья в Аугсбурге. Так, например, для того, чтобы подать заявку на поселение в квартале, необходимо прежде как минимум два года прожить непосредственно в Аугсбурге. Кроме того, также следует иметь официальные доказательства тяжелого финансового положения и невозможности самостоятельно заработать себе на проживание.
Требования к поселению в этот квартал весьма нетривиальные. /Фото: fishki.net
Еще одно требование – это обязательно быть католической веры. Это правило является прямым наследием от самого Якоба Богатого, который сам был набожным католиком. Он же лично и прописал в правилах также требования к регулярному посещению церкви. Потому жители Фуггерая, если собираются оставаться жить в квартале, обязаны молиться трижды в день. Существует также еще одно ограничение: после десяти часов вечера ворота квартала закрываются и до утра в другие районы Аугсбурга выйти не удастся.
Церковь Святого Маркуса в Фуггерае. /Фото: fugger.de
Другим немаловажным требованием, которое обязаны выполнять все члены общины на протяжении проживание в старинном квартале, является коллективная и самостоятельная общественная деятельность. В первом случае имеется ввиду работа в общине на ее же благо и с заботой о самом Фуггерае. Самостоятельно же предписано ухаживать за своими квартирами, причем не только внутри, но и на придомовых территориях.
В баварском квартале социального жилья есть на что посмотреть. /Фото: assemblepapers.com
Именно поэтому Фуггерай является таким популярным среди туристов: дело не только в его уникальности, но и в банальной ухоженности территории квартала. Да и самой общине эта популярность, несмотря на постоянное снование туда-сюда визитеров, нисколько не претит, ведь она на ней неплохо зарабатывает. Согласно данным редакции Novate.ru, стоимость входного билета для туристов составляет 6,5 евро, а все эти доходы также идут на поддержание деятельности общины. Туристы, правда, могут проходить на территорию квартала только через специально выделенные для этого отдельные ворота, да и открыты они исключительно в часы посещений.
Аутентичный интерьер жилища Фуггерая, который сохранили в квартире-музее. /Фото: messynessychic.com
На сегодняшний день с учетом отреставрированных и достроенных сооружений общее количество жилых домов в итоге составляет 67 единиц, в которых расположено 147 квартир. Под проживание членам общины выделено только 146 квартир, а одна из них была отдана под музей, в котором можно наглядно рассмотреть особенности быта прошлых времен. Еще одним сооружением, что доступно для осмотра посетителем, является бункер на заднем дворе, где члены общины прятались от бомбардировок и авиаударов во времена Второй мировой войны.
Теперь бункер в Фуггерае - туристическая достопримечательность квартала. /Фото: tripadvisor.com
Несмотря на то, что квартал, состоящий их восьми улиц, застроен однотипными домами, некоторые отличия сооружения все-таки имеют. Оказывается, каждая квартира, все двери которых расположены снаружи, на улице, отмечена своим дверным звонком уникальной формы. Именно с их помощью местные жители определяли нужную им дверь в темное время суток, еще в те времена, когда в Фуггерае не было установлено уличное освещение. Однако эти дверные замочки оставили, и не напрасно - они оказались отличной деталью к созданию атмосферы средневекового уголка посреди современного города, да и туристам они очень нравятся.
Такие дверные звоночки можно встретить в старинном квартале. /Фото: aussiedlerbote.de
А вот сами квартиры могут иметь уникальный интерьер, ведь их арендуют без мебели, поэтому жильцы нередко оформляют полученное жилье по своему вкусу или имеющимся возможностям. Единственным нюансом в отношении внутреннего убранства, которое должно неукоснительно соблюдаться – это наличие портрета Якоба Фуггера, основателя этого удивительного во всех смыслах квартала. И члены общины четко следуют этому правилу: в каждой квартире можно увидеть картину с его изображением.
Такие портреты можно увидеть в каждой квартире Фуггерая. /Фото: wikipedia.org
Еще одной, однако, уже не такой забавной особенностью Фуггерая является тот факт, что не только процесс соответствия, а затем и выполнения требований для поселения там, но и ожидание заселения может затянуться очень надолго. Так, порой приходилось ожидать до семи лет после одобрения, а все потому, что попросту некуда было заселяться - все квартиры были заняты. Однако все эти странные условия и требования, а также ограничения и вероятность многолетнего ожидания не способны снизить популярность этого уникального квартала у тех, кто по-настоящему нуждается в крове над головой.
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