В мире появляется все больше свалок с абсолютно новыми автомобилями: в чем причина

Отправившись в калифорнийскую пустыню, можно отыскать автомобильную свалку огромной площади. Однако, примечательна она будет совсем не этим, а тем, что составлены на ней преимущественно автомобили, находящиеся в хорошем, а местами даже отличном состоянии. Как же получилось так, что все эти авто стоят никому ненужными под палящим солнцем, разрушающим краску и кузов? Ответ на этот вопрос достаточно прост и печален.
«Дизельгейт»
Стоят никому не нужные. |Фото: m.sabah.com.tr.
В данном случае речь идет конкретно о свалке автомобилей компании Volkswagen, которая еще в 2015 году оказалась в центре скандала. После проведения тестов автомобилей новых серий выяснилось, что их дизельные двигатели не соответствуют экологическому регламенту стран Запада. Машины на деле выбрасывали на порядок больше выхлопных газов относительно тех цифр, что приводились в технической документации. В итоге, надзорные органы сделали единственный вывод: компания Volkswagen намеренно указывала неправильные данные, чтобы сэкономить на экологических требованиях.
Интересный факт: в ходе судебного разбирательства вокруг Volkswagen, которое получило название «Дизельгейт» было установлено, что всего экологическим нормам не соответствует более 11 млн автомобилей предприятия.
В лучшем случае их утилизируют. |Фото: sfw.so.
Для того, чтобы исправить ситуацию хоть как-то (и конечно же спасти свою репутацию), немецкой компании Volkswagen пришлось забрать все автомобили у владельцев и вернуть им деньги. В общей сложности на стоянки-свалки отправилось более 350 тысяч автомобилей. Одна из таких свалок как раз и находится в пустыне, в Калифорнии. Впрочем, она далеко не единственная. Только у Volkswagen имеет не менее 34 свалок с новыми авто.
Оголтелый капитализм
Никто не покупает. |Фото: oko-planet.su.
Если с компанией Volkswagen еще все более-менее понятно – ребята хотели сэкономить и сыграли нечестно за что и поплатились, то с другими компаниями все обстоит куда сложнее и печальнее. Дело в том, что подобные свалки новых автомобилей на самом деле не исключение, а практика. Более того, появляются они не только из-за каких-либо скандалов. Вот, например, компании Citroen и Nissan также имеют подобные свалки. А все потому, что производители столкнулись с перепроизводством. Новые модели появляются так быстро и в таком количестве, что предприятия не успевают продавать предыдущие. В итоге, абсолютно новые и хорошие машины гниют под открытым небом никому не нужные.
Устаревают быстрее, чем хотелось бы. |Фото: carobka.ru.
Компания General Motors в этом отношении появляется особенный цинизм. Земли под свалки покупаются заранее. Так, как выбросить лишние авто чаще получается проще, чем утилизировать их или пытаться реализовать. Происходит кризис перепроизводства из-за неоправданно завышенных цен, падения покупательской способности населения, а также слишком быстрого появления новых моделей продукции. Замечательный пример того, как капиталистическая система впустую расходует природные и человеческие ресурсы ради создания никому не нужных (или недоступных) благ цивилизации.
Такие свалки не новость. |Фото: ru.tsn.ua.
Примечание: само собой компании-производители чаще всего делают подобные свалки секретными, однако спрятаться от «Карт Гугл» в наше время становится достаточно сложно.
Печальнее всего то, что значительную часть машин стоящих на таких свалках не ждет ничего. В лучшем случае они будут утилизированы, отправившись под пресс. Однако, утилизация в условиях капиталистической экономики – это далеко не всегда прибыльное дело. Это означает, что большинство добротных машин так и останется стоять на растерзание Матери-природе.
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