С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    синоптики на 3 дня не могу спрогнозировать, а автор пытается предсказывать что будет через 60 лет😀7 привычных проду...
  • Александр Данилов
    Статью написал либо идиот, либо дурак, который "слышал звон, да не знаю, где он"!!!!Почему талонная ж...
  • Sergey Ivanov
    Лунный пейзаж? А вы смотрели спутниковые снимки Красноярского края? Тайги уже почти не осталось. Вместо нее- сплошные...Как природное бог...

Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни



Некогда красивая деревушка в горах, а сейчас — одинокая церковная башня и несколько домов, затопленных токсичными водами, полными цианидов и других вредных химикатов. Такое печальное, но в то же время величественное зрелище открывается в румынском уезде Алба. Местные жители были вынуждены покинуть эти места несколько десятков лет назад, и открывающаяся здесь картина наглядно демонстрирует, как прогресс и промышленность не щадят традиции и чувства людей.
Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни

Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни Добыча меди в шахтах Розия Пойени в Западно-Румынских горах уезда Алба стала настоящим проклятьем для жителей двух деревушек, расположенных у подножья гор, где находятся шахты. Их страдания начались в 1977 году, когда Николае Чаушеску решил с выгодой использовать огромное месторождение меди, найденное в этих горах. Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни Правительство вынудило жителей соседней деревушки Джамана выехать из своих домов и забыть о старом укладе жизни, чтобы освободить место для выхода токсичных отходов из шахт. Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни Было эвакуировано около 400 семей, а на месте их деревни появилось искусственное озеро, ставшее своеобразным водосбором, в который стекали воды, загрязненные отходами. Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни Вода в озере очень токсична, в ней полно цианида и других химикатов. Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни Со временем озеро поглотило некогда красивую деревушку. Церковная башня и несколько домов — вот все, что от нее осталось. Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревниТоксичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревниТоксичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни


источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
Николай Чаушеску
наверх