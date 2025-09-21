Токсичное озеро, образовавшееся на месте румынской деревни

Некогда красивая деревушка в горах, а сейчас — одинокая церковная башня и несколько домов, затопленных токсичными водами, полными цианидов и других вредных химикатов. Такое печальное, но в то же время величественное зрелище открывается в румынском уезде Алба. Местные жители были вынуждены покинуть эти места несколько десятков лет назад, и открывающаяся здесь картина наглядно демонстрирует, как прогресс и промышленность не щадят традиции и чувства людей.
Добыча меди в шахтах Розия Пойени в Западно-Румынских горах уезда Алба стала настоящим проклятьем для жителей двух деревушек, расположенных у подножья гор, где находятся шахты. Их страдания начались в 1977 году, когда Николае Чаушеску решил с выгодой использовать огромное месторождение меди, найденное в этих горах. Правительство вынудило жителей соседней деревушки Джамана выехать из своих домов и забыть о старом укладе жизни, чтобы освободить место для выхода токсичных отходов из шахт. Было эвакуировано около 400 семей, а на месте их деревни появилось искусственное озеро, ставшее своеобразным водосбором, в который стекали воды, загрязненные отходами. Вода в озере очень токсична, в ней полно цианида и других химикатов. Со временем озеро поглотило некогда красивую деревушку. Церковная башня и несколько домов — вот все, что от нее осталось.
