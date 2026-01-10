Не только стул: предметы в роли вешалки

Все в доме, что находится вне систем хранения, что буквально маячит перед глазами или пользуется «повышенным спросом», держится на универсальных приспособлениях для навешивания — крючках и вешалках. Есть и альтернативные варианты. Можно насчитать с десяток способов крепления и даже, на первый взгляд, не относящихся к делу предметов, пригодных для тех же целей.

Аксессуары на туалетном столике

Приставная лестница

Полотенцесушитель

Гвоздик или саморез

Манекен

Рога животных

Прищепки

Металл притягивается магнитом

Самоклеящаяся лента типа скотч

По карманам

На расстоянии

Два в одном

Рейлинг в неожиданном месте

Так что «куда вешать будем» — решаете вы. А на что — подскажу я.Бусы и цепочки вешают на бюсты и рамки, кольца — на узкие флаконы для парфюма. Идеально подходят конические формы флакончиков, например, у Иссей Мияке (Issey Miyake, L’eau D’issey). Зачем хранить все таким образом, если есть шкатулка для драгоценностей, спросите вы. Во-первых, таким образом любимые украшения остаются на виду и радуют глаз, а во-вторых, вы лишний раз вольны поиграть их сочетаниями и тем самым поискать для себя новые композиции.В квартире такая лестница с крепежными крючками на концах часто используется для доступа к шкафам-антресолям. Чем пылиться в углу или кладовой, пусть послужит лишний раз в интерьере!Он возьмет на себя обязанности по временному содержанию вещей. В большинстве случаев стоит отдать предпочтение электрической модели. Дизайнерские решения приборов впечатляют. Изящная металлическая лесенка (овал, квадрат, змейка и т.д.), подобранная по стилю к интерьеру, будет или только держать, или и держать, и сушить вещи по вашему желанию — стоит лишь включить прибор.Его возможности не зависят от сезонных отключений горячей воды.Его не нужно подбирать по параметрам сети конкретной ГВС многоквартирного дома, прокладывать трубы от стояка горячего водопровода к месту вывода патрубков для подсоединения прибора, ставить отсекающие краны. Все достоинства оплачиваются счетом за электроэнергию.По сути — тот же крючок, но невидимый, а потому более универсальный. Кроме того, гвоздик или саморез позволяет сэкономить на покупке крючка. Крепеж хорош тем, что может фиксировать предмет, зажимая его между стеной и головкой и предотвращая раскачивание. В некоторых случаях — например, для крепления мишени дартс на двери, — это имеет значение.Если выбирать, то предпочтение стоит отдать саморезу. За счет резьбы соединение получается более стабильным. Кроме того, гвоздь предназначен для вбивания в дерево. Саморез же, посредством подбора дюбеля, удастся закрепить и в гипсокартоне, и в бетоне, и в ветхой штукатурке.Это стильный и неожиданный аксессуар, всегда готовый носить ваше платье. Достойно займет пустующий угол и в спальне, и в будуаре, в кабинете и даже в прихожей. Вешая на его плечи свою одежду, можно посмотреть на свой наряд со стороны и представить, как он выглядит в объеме.Рога в интерьере с давних пор символизируют животных, убивающих змей. Считалось, что они защищают дом от вредоносного колдовства. Оленьи рога или даже голова оленя — это и охотничий трофей, и универсальный благоприятный символ, который чаще всего трактуется как изобилие, древо жизни из-за схожести с ветвями. То, что олень периодически сбрасывает рога, символизирует обновление, ход времени и смену поколений, то есть продолжение рода.Кстати, история про рогатого мужа изначально имела иной смысловой оттенок. Один Византийский император одаривал охотничьими трофеями женщин, с которыми он спал, а их мужья благодаря этому продвигались по службе. Ветвистые оленьи рога считались самым ценным трофеем.Они выручат, когда для крепления фотографий или постеров невозможно использовать стену. Такое случается, например, когда стена, которую собираетесь украшать, сделана из железобетона, и ее сложно просверлить обычной дрелью, а уж тем более шуруповертом. Вы не станете вызывать ради такой работы мастера, если живете на съемной квартире, и вряд ли временно продырявите стену с уникальной или слишком прочной отделкой.В детской комнате яркие прищепки помогут ребенку самостоятельно осваивать азы декорирования пространства.Вместо прищепок можно использовать скрепки или зажимы.Этот физическое явление лежит в основе магнитных досок и полок. Доска незаменима для работы с обширной корреспонденцией. Подбирать магнитики-держатели, к тому же, приятное занятие. Разные по цвету и по форме, они помогут быстро отыскать нужные послания.На магнитных полосах можно хранить кухонные ножи в буквальном смысле под рукой. А любители шитья таким образом не потеряют свои ножницы — они всегда будут на виду.Она позволит надежно зафиксировать на стене предметы весом менее полкило — такие, как картины, фотографии, карманы и даже часы. Существуют ленты, предназначенные для разных уровней нагрузок. На гладких прочных поверхностях крепеж не оставляет следов, а вот ветхая штукатурка отойдет вместе с лентой, когда ее потребуется убрать.Картонный или бумажный карман используется для хранения писем и счетов. Тканевый карман подойдет для хранения разных мелочей. Его уже можно приделать не только скотчем, но и с помощью лямок к спинке стула. Карман можно пришить к чехлу декоративной подушки или даже к скатерти. А можно, например, прикрепить с внутренней стороны дверцы шкафа.Приспособление удобно, когда обстановка в квартире минимальна и не достаточно вместительна. В детской карман позволит упорядочить хранение как игрушек, так и школьных принадлежностей.Не прикрепляйте зеркало вплотную к стене — прибейте брусок или кронштейн и вешайте на него шарфы. Точно также можно использовать зеркало в ванной — для фиксации халата или полотенца.Обруч хула-хуп, пока вы его не используете, надежно держит галстуки, шарфы и платки, затянутые на нем петлями. Сам же обруч с легкой ношей выдержит обычный гвоздь.Например, под раковиной рейлинг увеличит вместительность отсека. На него прекрасно цепляются носики-распылители флаконов бытовой химии, и, конечно же, сушатся тряпки за закрытыми дверьми.Рейлинг или молдинг с глубокой выемкой в своем сечении пригодится для хранения обуви на стене кладовой или внутри шкафа. Размер каблука имеет значение: чем он больше, тем надежнее фиксация. Для обуви с плоской подошвой потребуются уже специальные приспособления с зажимом.