Феномен «Книги о вкусной и здоровой пище»: как появился советский кулинарный бестселлер

Пожалуй, нет такого человека, который не имел бы собственного набора любимых и простых рецептов блюд, которыми можно порадовать родных и близких. И если одни собирают их самостоятельно, то другие доверяют изданным кулинарным книгам, позволяющим накрыть богатый вкусный стол по всем случаям в жизни.. Речь идёт о ставшей легендарной «Книге о вкусной и здоровой пище», которая завоевала такую популярность на отечественных просторах, что ею активно пользуются хозяюшки и сегодня.
Самая известная книга с рецептами на постсоветском пространстве. /Фото: gastronom.ru
Справедливости ради, следует уточнить, что подобная настольная книга с рецептами была и в Российской империи. Так, в дореволюционные времена особую популярность имело детище Елены Молоховец под названием «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Первое издание этой кулинарной энциклопедии было опубликовано ещё 1861 году, после чего она переиздавалась аж 28 раз, а общий тираж, по данным редакции Novate.ru, составляет приблизительно, 300 тысяч экземпляров. Однако после Октябрьской революции, когда поменялся не только строй, но и традиции употребления пищи, да и множество продуктов, на которых основаны рецепты в старой книге, были уже недоступны, поэтому «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» перестала быть актуальной.
На протяжении полутора десятилетий советские граждане вообще обходились без унифицированной кулинарной книги, которая бы полностью отвечала реалиям их жизни. Однако ситуация в корне изменилась в 1936 году, когда советская делегация, во главе с наркомом пищевой промышленности СССР Анастасом Микояном, отправилась в поездку в США. Перед ними была поставлена следующая задача – ознакомиться с состоянием американской продовольственной индустрии, приобрести ряд типов оборудования, чтобы применять их в Советском Союзе. По словам самого Микояна, цель была в том, чтобы «Соединить русский революционный размах с американской деловитостью».
Микоян был в США несколько раз. /Фото: mediamax.am
О плодотворности визита советской делегации в Америку можно судить, как минимум, потому, что тогда же из США завезли множество установок по производству майонеза, кетчупа, мороженого, гамбургеров. Кроме того, лично Анастас Микоян руководил работами по составлению и публикации советской поваренной книги, которая делала бы доступными для советских граждан рецепты полезных и одновременно с этим простых блюд. К разработкам также привлекли сотрудников НИИ питания и опытных поваров.
Из Америки привезли много всего полезного. /Фото: histrf.ru
Работа над изданием продолжалась целых три года, и в результате, в 1939 году граждане СССР получили возможность купить долгожданную кулинарную энциклопедию под названием «Книга о вкусной и здоровой пище». Несмотря на то, что тираж был довольно большим, 100 тысяч экземпляров, раскупили его буквально за несколько дней купить книгу. Не остановило людей даже то, что стоимость книги по тем временам была совсем недешёвой — целых 10 рублей.
Советская кулинарная энциклопедия. /Фото: minsknews.by
В этой кулинарной книге не только подробно приводились рецепты приготовления блюд на все случаи жизни, но и печаталась целая когорта цитат кремлёвских лидеров и чиновников с призывом, что жителям Советского Союза надлежит не только ударно трудиться, но и отлично питаться. При этом, тексты членов ЦК с каждым новым изданием, которых было довольно много, частенько менялись в зависимости от изменения политической повестки. Например, с середины пятидесятых годов прошлого века из книги исчезли упоминания Сталина, Молотова и Берии. А вот издание от 1974 года уже не имеет ни единого упоминания о человеке, благодаря которому оно вообще появилось, Анастасе Ивановиче Микояне.
«Книга о вкусной и здоровой пище» в изданиях разных лет. /Фото: youtube.com
Менялось и основное содержание книги - рецепты и даже названия блюд и ингредиентов. Так, продукты, которые были позаимствованы Микояном в США, именовались иначе, нежели в оригинале: попкорн назывался кукурузными хлопьями, гамбургер – котлетой в тесте, а кетчуп – томатным соусом. А в период активного развития в СССР рыбной промышленности, в книгу массово добавлялись блюда из рыбы, кроме включающих осетровых, так как вылов этой рыбы в Советском Союзе был запрещён. Рецепты в «Книге о вкусной и здоровой пище» оказались настолько удачными, что даже после развала СССР, когда рынок быстро пополнился самыми разными изданиями кулинарных книг, она продолжается использоваться многими семьями
