5 чудес Лондона, о которых не рассказывают туристам: Скрытые сокровища столицы Великобритании

В столице Великобритании находится множество замечательных мест, которые привлекают туристов из разных стран: Лондонский мост, Биг-Бен и Собор Святого Павла. Однако настоящие любители путешествий часто выходят за пределы знаковых достопримечательностей города. Они узнают город совсем с другой стороны, и сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с другим Лондоном.
Музей редкостей, изобразительного искусства и естественной истории Виктора Уинда
В восточной части города расположился небольшой магазин ужасов Виктора Уинда или, как его ещё называют, магазин «Общества последнего вторника». Это общество известно своим стремлением к познанию эзотерических, литературных и художественных аспектов жизни столицы Великобритании. В галерее магазина можно увидеть скелеты под стеклянными куполами, творения современных художников, эротические принадлежности и множество самых разных книг.
Здесь мирно соседствуют чучела медведя и кварцевые сексуальные игрушки, старинные зеркала и забальзамированные человеческие органы с какими-то аномалиями, скульптуры крылатых животных и образцы насекомых. Всё это вписывается в декларируемую магазином попытку воссоздать или переосмыслить в рамках чувств ХХI века Викторианскую кунсткамеру века XVII. По сути, магазин Виктора Уинда – это современная кунсткамера, созданная по прихоти и для удовольствия его основателей, которое, как надеются владельцы этой странной галереи, с ними могут разделить любители диковинок.
God's Own Junkyard
God's Own Junkyard. / Фото: www.aboutlondonlaura.com
Раньше Уолтемстоу был известен, как неприметный район с серыми улицами и совершенно унылыми квартирами на северо-востоке Лондона. Но в последние годы именно сюда торопятся путешественники, страждущие увидеть удивительную свалку, которую называют «Страной чудес». На самом деле свалка – это множество собранных в одном месте самодельных неоновых вывесок, которые в сумраке видятся, как оживший мираж Лас-Вегаса.
God's Own Junkyard. / Фото: www.oscarvangelderen.nl
Коллекция включает в себя тысячи знаков, фигур и реквизита, весёлые эмблемы для посетителей заведений общественного питания, вывески самых разных учреждений и магазинов. Яркие неоновые таблички и буквы переливаются, создавая вокруг себя невероятную ауру сияния и волшебства. Посетить «Страну чудес» можно только днём или вечером в выходные дни.
Leadenhall Market
Leadenhall Market. / Фото: www.jigsawexplorer.com
На этом рынке, расположенном в историческом центре Лондона, ещё в XIV веке велась активная торговля. Но расписная крыша, которая является сегодня визитной карточкой этого места, появилась над Лиденхоллом уже во второй половине в XIX века. Именно здесь снимались некоторые эпизоды фильмов о Гарри Поттере. Это место ещё задолго до выхода в свет книг Джоан Роулинг Лиденхолл привлекало массу туристов.
Leadenhall Market, оптика. / Фото: www.blogspot.com
Те, кто смотрел фильмы о мальчике-волшебнике, с удовольствием прогуляются переходами Bull's Head Market и увидят синюю дверь оптики, служившей в сериале входом в Дырявый котёл.
Церковь Святого Дунстана-на-Востоке
Церковь Святого Дунстана-на-Востоке. / Фото: www.londradavivere.com
Английская приходская церковь, находящаяся между Тауэром и Лондонским мостом, была построена ещё в саксонские времена и пережила за свою 9-вековую историю многое, в том числе и Великий лондонский пожар в 1666 году. Пожар основательно повредил церковь, но позже она была полностью восстановлена и увенчана шпилем по проекту Кристофера Рена. В 1941 году Церковь Святого Дунстана-на-Востоке оказалась разрушена в результате немецкой бомбардировки. Сохранились только северная и южная стены и шпиль Рена.
Сад церкви Святого Дунстана-на-Востоке. / Фото: www.twimg.com
Только в 1967 году корпорация «City of London» решила превратить разбомбленную церковь в общественный сад, который существует и сегодня. Одно из последних повреждённых войной зданий заросло деревьями, плющом и вьющимися цветами и являет собой живой мемориал ужасов войны, а также свидетельство стойкости Лондона, пережившего почти 60 ночей постоянных бомбардировок немецкими Люфтваффе.
Чайный магазин Twinings
Чайный магазин Twinings. / Фото: www.konservs.com
Вот уже около трёх столетий над дверным проёмом чайного магазина красуются фигурки китайцев, хотя чай всё чаще ассоциируется с британской аристократией, чем с китайскими купцами. Томас Твининг в 1706 году открыл небольшой магазинчик по адресу улица Стрэнд, 216, назвав его «Кофейня Тома». Очень быстро кофейня стала очень популярна среди молодых аристократов, которые приходили сюда не только выпить кофе, но ещё пообщаться и обсудить последние новости.
Чайный магазин Twinings. / Фото: www.blogspot.com
Твининг, изначально позиционирующий свой магазин как кофейный, очень скоро заслужил репутацию одного из лучших лондонских поставщиков чая. А спустя десять лет после открытия магазина кофе почти полностью исчез с его прилавков, зато вместо него появился большой выбор чая. Женщины в то время не могли посещать кофейни, так как это была прерогатива мужчин, но благодаря Твинингу смогли наслаждаться божественным напитком дома. Бизнес торговца чаем расширялся и вскоре у Твининга уже была целая чайная империя, а чай очень быстро стал фактически национальным напитком.
Чайный магазин Twinings. / Фото: www.ayda.ru
С момента открытия «Кофейни Тома» прошло уже больше 300 лет, а тот самый магазинчик всё ещё работает, и бывалые путешественники никогда не упустят случая прикоснуться к истории Лондона, побывав в том самом месте, откуда начиналось триумфальное шествие чая по Великобритании.
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