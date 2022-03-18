Что может заменить кофе?

С нами не соскучишься!

Утро не всегда начинается с кофе. Существует много альтернативных способов взбодриться утром.









Цикорий

Зеленый чай и темный шоколад

Какао

Имбирный напиток

Масала чай

Цитрусовый сок

Напиток из кэроба

Чай из лимонника

Жвачка с шалфеем

Орехи

Вареные яйца

Бананы