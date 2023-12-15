Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х

Гламурные фотографии из женских журналов от Луизы Даль-Вульф.

1. Зеленая роскошь (1940 год)

Модель Лиз Гиббонс в вечернем зеленом атласном пальто англо-американского модельера Чарльза Джеймса (Charles James).

2. Яркий аксессуар (октябрь 1940 года)

Лиз Гиббонс (Liz Gibbons) примеряет яркую шляпку в «Бергдорф Гудман».

3. Утонченная женственность (февраль 1941 года)

Бобби Манро в черном коктейльном платье от американского дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).

4. Брошь на талии (1941 год)

Модель в костюме от австро-американского модельера Нетти Розенштейн (Nettie Rosenstein).

5. Игра отражений (декабрь 1941 года)

Миссис Джон К . Уилсон в вечернем платье от американского кутюрье Мейна Бочера (Main Bocher).

6. Сквозь тонкую ткань (апрель 1942 года)

Модель Бетти Бонд (Betty Bond) в изысканном шелковом неглиже от Fischer.

7. Шляпа для дамы (март 1942 года)

Бетти Бонд в серой шляпе с широкими полями от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache) .

8. Солнце Аризоны (январь 1942 года)

Модель Бижу Баррингтон (Bijou Barrington) в брюках и топе от Джей Торп (Jay Thorpe).

9. Между камнем и деревом (январь 1942 года)

Бижу Баррингтон в топе с оголенной спиной и черной юбке от Джей Торп (Jay Thorpe).

10. Смелое платье (февраль 1942 года)

Известная модель Бижу Баррингтон в летнем платье с цветочным принтом.

11. Цветы для леди (май 1942 года)

Модели Лиз Гиббонс и Бижу Баррингтон на страницах журнала «Harper's Bazaar» .

12. Строгий костюм (1942 год)

Дизайнер Вера Максуэлл (Vera Maxwell) в костюме собственного пошива и шляпке от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache).

13. Башня Риц (март 1943 года)

Модель Бетти Бэколл (Betty Bacall) позирует в номере отеля «Риц» в Нью-Йорке.

14. Хищный принт (октябрь 1943 года)

Модель в леопардовом пальто от американской компании «Traina-Norell» .

15. Акцент на талию (январь 1944 года)

Бетти Андерсон (Betty Anderson) в серой юбке с топом от Мэри Стивенс (Mary Stevens) и широком кожаном поясе от Phelps.

16. Строгие линии (1944 год)

Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в твидовом костюме от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell).

17. Взгляд на город (август 1944 года)

Ленор Саймон (Lenore Simon) в осеннем пальто от Roxspun и необычной шляпке от дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).

18. Разноцветные полоски (1944 год)

Модель в полосатом платье с кожаными аксессуарами от модельера Джо Копленда (Jo Copeland).

19. Изысканный образ (1944 год)

Манекенщица Наталья Палей (Natalia Paley) в вечернем туалете от Мейна Бочера (Main Bocher) .

20. Элегантный серый (май 1944 года)

Модель в платье-карандаше, декорированном пуговицами, от знаменитого лейбла «Traina-Norell».

21. Два цвета (февраль 1945 года)

Модели Дориан Ли (Dorian Leigh) и Лиза Фонсагирс (Lisa Fonssagrives ) позируют для модного журнала.

22. Греческие элементы (1945 год)

Модель Дориан Ли в летнем хлопковом платье от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell) и кожаных сандалиях .

23. Восходящая звезда (1945 год)

Лорен Бэколл (Lauren Bacall) в темно-синем топе и коричневых шортах с высокой талией от модного дизайнера Каролин Шнерер (Carolyn Schnurer).

24. Актуальные тенденции (1945 год)

Модель в серо-голубой куртке с широкими рукавами от франко-американского кутюрье Полины Тригер (Pauline Trigеre ).