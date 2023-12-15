Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х

Гламурные фотографии из женских журналов от Луизы Даль-Вульф.
Луиза Дал-Вулф (1895-1989) легендарный фешн фотограф, которая долгое время работала в журнале Harper's Bazaar. Она показала миру, как выглядят стильные американки послевоенных 1940-х. Кроме фешн фотографий для журналов она делала портреты известных людей от политики и искусства. И всё же известность ей принесли именно гламурные фотографии, которые можно увидеть в этом обзоре.
1. Зеленая роскошь (1940 год)
Модель Лиз Гиббонс в вечернем зеленом атласном пальто англо-американского модельера Чарльза Джеймса (Charles James).
2. Яркий аксессуар (октябрь 1940 года)
Лиз Гиббонс (Liz Gibbons) примеряет яркую шляпку в «Бергдорф Гудман».
3. Утонченная женственность (февраль 1941 года)
Бобби Манро в черном коктейльном платье от американского дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).
4. Брошь на талии (1941 год)
Модель в костюме от австро-американского модельера Нетти Розенштейн (Nettie Rosenstein).
5. Игра отражений (декабрь 1941 года)
Миссис Джон К. Уилсон в вечернем платье от американского кутюрье Мейна Бочера (Main Bocher).
6. Сквозь тонкую ткань (апрель 1942 года)
Модель Бетти Бонд (Betty Bond) в изысканном шелковом неглиже от Fischer.
7. Шляпа для дамы (март 1942 года)
Бетти Бонд в серой шляпе с широкими полями от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache).
8. Солнце Аризоны (январь 1942 года)
Модель Бижу Баррингтон (Bijou Barrington) в брюках и топе от Джей Торп (Jay Thorpe).
9. Между камнем и деревом (январь 1942 года)
Бижу Баррингтон в топе с оголенной спиной и черной юбке от Джей Торп (Jay Thorpe).
10. Смелое платье (февраль 1942 года)
Известная модель Бижу Баррингтон в летнем платье с цветочным принтом.
11. Цветы для леди (май 1942 года)
Модели Лиз Гиббонс и Бижу Баррингтон на страницах журнала «Harper's Bazaar».
12. Строгий костюм (1942 год)
Дизайнер Вера Максуэлл (Vera Maxwell) в костюме собственного пошива и шляпке от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache).
13. Башня Риц (март 1943 года)
Модель Бетти Бэколл (Betty Bacall) позирует в номере отеля «Риц» в Нью-Йорке.
14. Хищный принт (октябрь 1943 года)
Модель в леопардовом пальто от американской компании «Traina-Norell».
15. Акцент на талию (январь 1944 года)
Бетти Андерсон (Betty Anderson) в серой юбке с топом от Мэри Стивенс (Mary Stevens) и широком кожаном поясе от Phelps.
16. Строгие линии (1944 год)
Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в твидовом костюме от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell).
17. Взгляд на город (август 1944 года)
Ленор Саймон (Lenore Simon) в осеннем пальто от Roxspun и необычной шляпке от дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).
18. Разноцветные полоски (1944 год)
Модель в полосатом платье с кожаными аксессуарами от модельера Джо Копленда (Jo Copeland).
19. Изысканный образ (1944 год)
Манекенщица Наталья Палей (Natalia Paley) в вечернем туалете от Мейна Бочера (Main Bocher).
20. Элегантный серый (май 1944 года)
Модель в платье-карандаше, декорированном пуговицами, от знаменитого лейбла «Traina-Norell».
21. Два цвета (февраль 1945 года)
Модели Дориан Ли (Dorian Leigh) и Лиза Фонсагирс (Lisa Fonssagrives) позируют для модного журнала.
22. Греческие элементы (1945 год)
Модель Дориан Ли в летнем хлопковом платье от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell) и кожаных сандалиях.
23. Восходящая звезда (1945 год)
Лорен Бэколл (Lauren Bacall) в темно-синем топе и коричневых шортах с высокой талией от модного дизайнера Каролин Шнерер (Carolyn Schnurer).
24. Актуальные тенденции (1945 год)
Модель в серо-голубой куртке с широкими рукавами от франко-американского кутюрье Полины Тригер (Pauline Trigеre).
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