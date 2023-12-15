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Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х


Гламурные фотографии из женских журналов от Луизы Даль-Вульф.

Гламурные фотографии из женских журналов от Луизы Даль-Вульф.

Луиза Дал-Вулф (1895-1989) легендарный фешн фотограф, которая долгое время работала в журнале Harper's Bazaar. Она показала миру, как выглядят стильные американки послевоенных 1940-х. Кроме фешн фотографий для журналов она делала портреты известных людей от политики и искусства. И всё же известность ей принесли именно гламурные фотографии, которые можно увидеть в этом обзоре.

1. Зеленая роскошь (1940 год)


Модель Лиз Гиббонс в вечернем зеленом атласном пальто англо-американского модельера Чарльза Джеймса (Charles James).

Модель Лиз Гиббонс в вечернем зеленом атласном пальто англо-американского модельера Чарльза Джеймса (Charles James).

 

2. Яркий аксессуар (октябрь 1940 года)


Лиз Гиббонс (Liz Gibbons) примеряет яркую шляпку в «Бергдорф Гудман».

Лиз Гиббонс (Liz Gibbons) примеряет яркую шляпку в «Бергдорф Гудман».

 

3. Утонченная женственность (февраль 1941 года)


Бобби Манро в черном коктейльном платье от американского дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).

Бобби Манро в черном коктейльном платье от американского дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).

 

4. Брошь на талии (1941 год)


Модель в костюме от австро-американского модельера Нетти Розенштейн (Nettie Rosenstein).

Модель в костюме от австро-американского модельера Нетти Розенштейн (Nettie Rosenstein).

 

5. Игра отражений (декабрь 1941 года)


Миссис Джон К. Уилсон в вечернем платье от американского кутюрье Мейна Бочера (Main Bocher).

Миссис Джон К. Уилсон в вечернем платье от американского кутюрье Мейна Бочера (Main Bocher).

 

6. Сквозь тонкую ткань (апрель 1942 года)


Модель Бетти Бонд (Betty Bond) в изысканном шелковом неглиже от Fischer.

Модель Бетти Бонд (Betty Bond) в изысканном шелковом неглиже от Fischer.

 

7. Шляпа для дамы (март 1942 года)


Бетти Бонд в серой шляпе с широкими полями от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache).

Бетти Бонд в серой шляпе с широкими полями от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache).

 

8. Солнце Аризоны (январь 1942 года)


Модель Бижу Баррингтон (Bijou Barrington) в брюках и топе от Джей Торп (Jay Thorpe).

Модель Бижу Баррингтон (Bijou Barrington) в брюках и топе от Джей Торп (Jay Thorpe).

 

9. Между камнем и деревом (январь 1942 года)


Бижу Баррингтон в топе с оголенной спиной и черной юбке от Джей Торп (Jay Thorpe).

Бижу Баррингтон в топе с оголенной спиной и черной юбке от Джей Торп (Jay Thorpe).

 

10. Смелое платье (февраль 1942 года)


Известная модель Бижу Баррингтон в летнем платье с цветочным принтом.

Известная модель Бижу Баррингтон в летнем платье с цветочным принтом.

 

11. Цветы для леди (май 1942 года)


Модели Лиз Гиббонс и Бижу Баррингтон на страницах журнала «Harper's Bazaar».

Модели Лиз Гиббонс и Бижу Баррингтон на страницах журнала «Harper's Bazaar».

 

12. Строгий костюм (1942 год)


Дизайнер Вера Максуэлл (Vera Maxwell) в костюме собственного пошива и шляпке от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache).

Дизайнер Вера Максуэлл (Vera Maxwell) в костюме собственного пошива и шляпке от американского модельера Лилли Дейч (Lilly Dache).

 

13. Башня Риц (март 1943 года)


Модель Бетти Бэколл (Betty Bacall) позирует в номере отеля «Риц» в Нью-Йорке.

Модель Бетти Бэколл (Betty Bacall) позирует в номере отеля «Риц» в Нью-Йорке.

 

14. Хищный принт (октябрь 1943 года)


Модель в леопардовом пальто от американской компании «Traina-Norell».

Модель в леопардовом пальто от американской компании «Traina-Norell».

 

15. Акцент на талию (январь 1944 года)


Бетти Андерсон (Betty Anderson) в серой юбке с топом от Мэри Стивенс (Mary Stevens) и широком кожаном поясе от Phelps.

Бетти Андерсон (Betty Anderson) в серой юбке с топом от Мэри Стивенс (Mary Stevens) и широком кожаном поясе от Phelps.

 

16. Строгие линии (1944 год)


Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в твидовом костюме от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell).

Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в твидовом костюме от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell).

 

17. Взгляд на город (август 1944 года)


Ленор Саймон (Lenore Simon) в осеннем пальто от Roxspun и необычной шляпке от дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).

Ленор Саймон (Lenore Simon) в осеннем пальто от Roxspun и необычной шляпке от дизайнера Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie).

 

18. Разноцветные полоски (1944 год)


Модель в полосатом платье с кожаными аксессуарами от модельера Джо Копленда (Jo Copeland).

Модель в полосатом платье с кожаными аксессуарами от модельера Джо Копленда (Jo Copeland).

 

19. Изысканный образ (1944 год)


Манекенщица Наталья Палей (Natalia Paley) в вечернем туалете от Мейна Бочера (Main Bocher).

Манекенщица Наталья Палей (Natalia Paley) в вечернем туалете от Мейна Бочера (Main Bocher).

 

20. Элегантный серый (май 1944 года)


Модель в платье-карандаше, декорированном пуговицами, от знаменитого лейбла «Traina-Norell».

Модель в платье-карандаше, декорированном пуговицами, от знаменитого лейбла «Traina-Norell».

 

21. Два цвета (февраль 1945 года)


Модели Дориан Ли (Dorian Leigh) и Лиза Фонсагирс (Lisa Fonssagrives) позируют для модного журнала.

Модели Дориан Ли (Dorian Leigh) и Лиза Фонсагирс (Lisa Fonssagrives) позируют для модного журнала.

 

22. Греческие элементы (1945 год)


Модель Дориан Ли в летнем хлопковом платье от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell) и кожаных сандалиях.

Модель Дориан Ли в летнем хлопковом платье от американского модельера Клэр Маккарделл (Claire McCardell) и кожаных сандалиях.

 

23. Восходящая звезда (1945 год)


Лорен Бэколл (Lauren Bacall) в темно-синем топе и коричневых шортах с высокой талией от модного дизайнера Каролин Шнерер (Carolyn Schnurer).

Лорен Бэколл (Lauren Bacall) в темно-синем топе и коричневых шортах с высокой талией от модного дизайнера Каролин Шнерер (Carolyn Schnurer).

 

24. Актуальные тенденции (1945 год)


Модель в серо-голубой куртке с широкими рукавами от франко-американского кутюрье Полины Тригер (Pauline Trigеre).

Модель в серо-голубой куртке с широкими рукавами от франко-американского кутюрье Полины Тригер (Pauline Trigеre).

 

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