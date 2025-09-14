Если черный цвет нагревается сильнее белого, то почему африканцы – темнокожие

Каждый обыватель прекрасно знает о том, что летом нужно ходить в белом. Потому, что вещи светлых оттенков намного слабее греются на солнце. Натягивать на себя черные шмотки в летний зной – не самая лучшая идея. Вот только возникает вопрос: если черный так хорошо поглощает солнечные лучи, то почему эволюция сделала коренных жителей Африки не белыми, как альбиносов, а черными как ночь? Попробуем разобраться.
Итак, все дело в выработке меланина. |Фото: yobte.ru.
Итак, чем темнее часть цветового спектра, тем хуже она отражает и тем лучше она поглощает солнечные лучи. Именно по этой причине темные предметы сильно греются, а светлые - намного меньше. Однако, с людьми все не так просто. Как бы мы не любили солнечные лучи, но свет далекой звезды для человека опасен. Главный враг здоровья в данном вопросе – это ультрафиолетовое излучение, которое оказывает исключительно негативное воздействие на человека.
Африканцы так долго жили в условиях агрессивного ультрафиолета, что повышенная выработка меланина в клетках кожи стала нормой. |Фото: funik.ru.
Эволюция наделила человека множеством защитных инструментов, которые позволяют ему адаптироваться к агрессивной среде. Так, в клетках кожи вырабатывается вещество под названием меланин. Чем сильнее и чем дольше ультрафиолет воздействует на кожу человека, тем больше меланина вырабатывается в ее клетках. Меланин в свою очередь повышает уровень поглощения и степень нейтрализации ультрафиолета. Так, что, когда девушка возвращается с пляжа красиво загоревшей, знайте – прямо сейчас ее организм вопит: «Ты что делаешь?! Ультрафиолет опасен! Срочно пришлите нам еще 15 грузовиков с меланином!!!». Другими словами, потемнение кожи – это ответная защитная реакция организма на воздействие ультрафиолета. И да, как уже можно было догадаться, именно меланин делает кожу темной.
Темная кожа - один из защитных механизмов организма. |Фото: diligence.com.
Какое все это отношение имеет к коренным обитателям Африки? Самое непосредственное.выработка меланина в клетках кожи превратилась у них из ситуативной ответной реакции организма в его нормальное состояние. Без такого эволюционного решения наши далекие общие предки, обитавшие в Африке, скорее всего просто вымерли. При этом эволюционный процесс оказался обратимым. Когда древние люди переселялись из Африки в другие уголки планеты с меньшим воздействием ультрафиолета, их кожа постепенно теряла темный оттенок, так как нормальная выработка меламина в клетках от поколения к поколению снижалась.
Есть ненулевая вероятность того, что когда-то все люди были темнокожими. |Фото: sightsavers.org.
Почему тогда «не белеют» современные темнокожие жители Америки? Во-первых, постепенно «белеют», хотя бы потому, что в обществе идет процесс смешивания людей с разным набором генов. Благо, апартеид в США более-менее смогли победить в 1960-е годы. И теперь, женится «черному» на «белой» и «белому» на «черной» не считается в обществе чем-то предосудительным. Впрочем, сейчас наблюдается какой-то мрачно ироничный перекос общественных отношений в обратную сторону. Во-вторых, для столь радикальных эволюционных преобразований, как полное изменение цвета кожи, нужны даже не столетия. Нужные тысячи лет, если не десятки тысяч лет, а также сотни и тысячи поколений людей.
