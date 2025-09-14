Если черный цвет нагревается сильнее белого, то почему африканцы – темнокожие

Итак, все дело в выработке меланина. |Фото: yobte.ru.

Африканцы так долго жили в условиях агрессивного ультрафиолета, что повышенная выработка меланина в клетках кожи стала нормой. |Фото: funik.ru.

Темная кожа - один из защитных механизмов организма. |Фото: diligence.com.

Есть ненулевая вероятность того, что когда-то все люди были темнокожими. |Фото: sightsavers.org.