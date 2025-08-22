6 аппетитных блюд турецкой кухни, которые пришлись по вкусу людям во всём мире

Турецкая кухня считается одной из лучших и многогранных кухонь мира, наряду с французской, китайской, итальянской и тому подобными. Она пестрит разнообразием ингредиентов и вкусов, а также радует насыщенными ароматами трав, специй, соусов и приправ, вызывая любовь с первого кусочка, будь то восточная сладость, или же овощи с мясным фаршем.
1. Яичница
Турецкая яичница. \ Фото: bing.com.
Хотите верьте, хотите – нет, но Турция способна удивить даже мелочами. И в доказательство тому – традиционный рецепт яичницы, главный секрет которой заключается в том, что в неё добавляют жгучий перец чили, и не просто на кончике ножа, как могло бы показаться.
Ингредиенты:
• Яйца – 5 шт;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 3-4 шт;
• Лук репчатый белый или фиолетовый – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Перец чили – 2 стручка;
• Орегано сушёный или свежий – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – по вкусу.
Яичница с помидорами и жгучим перцем. \ Фото: greekbreakfast.gr.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать как можно мельче;
• Лук очистить и измельчить;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс;
• Перец чили вымыть;
• Просушить и мелко-мелко нарезать;
• Все ингредиенты смешать между собой;
• Высыпать в глубокую сковородку с толстым дном;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового или растительного масла;
• Приправить солью и орегано;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне около десяти минут;
• После добавить яйца;
• Перемешать вилкой;
• Накрыть крышкой и готовить около трёх-четырёх минут;
• Готовое блюдо лучше всего подавать в сковородке.
2. Люля-кебаб
Люля-кебаб. \ Фото: bing.com.
Что может быть вкуснее мяса? Правильно, только люля-кебаб, запечённый в духовке, с румяной корочкой и сочным мясным фаршем внутри.
Ингредиенты:
• Фарш – 0,5 кг;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Вино сухое красное – 0,5 стакана;
• Вода – 0,5 стакана;
• Соус соевый – 1,5 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сушёные травы – по вкусу;
• Петрушка свежая – 4-5 веточек.
Сочные и румяные люля-кебабы. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Натереть на крупной тёрке или мелко нарезать;
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс;
• Смешать фарш с чесноком, луком и петрушкой;
• Приправить солью, смесью молотых перцев и сушёными травами;
• Заправить соевым соусом;
• Перемешать всё до однородной массы и хорошенько отбить;
• Поставить в холодильник примерно на час;
• Вино смешать с водой и вылить в форму для запекания;
• Шпажки хорошенько смочить водой;
• После вокруг них сформировать люля-кебаб;
• И выложить поверх формы для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Затем перевернуть и готовить ещё пятнадцать минут.
3. Шаурма
Шаурма по-турецки. \ Фото: pinterest.com.
Турецкая шаурма готовится очень просто и съедается мега быстро. А всё почему? Потому, что она получается невероятно вкусной, нежной и сочной.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий небольшой – 1 лист;
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Огурец свежий – 1 шт;
• Помидор среднего размера – 1 шт;
• Капуста свежая – 2-3 листа;
• Йогурт без добавок – для заправки;
• Соус томатный – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Пряные травы – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Лимонный сок – опционально.
Турецкая шаурма. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить;
• При необходимости удалить всё лишнее;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Приправить солью, чёрным молотым перцем и пряными травами;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Огурец вымыть;
• Нарезать тонкой соломкой;
• Помидор вымыть;
• Нарезать также , как и огурец;
• Капустные листья вымыть;
• Просушить и нашинковать;
• Сбрызнуть лимонным соком;
• В чашке смешать томатный соус и йогурт;
• Лаваш разделить на несколько равномерных частей и смазать соусом;
• Выложить мясо и овощи;
• Сформировать шаурму;
• Обжарить до румяного цвета со всех сторон на сухой сковородке;
• Подать к столу.
4. Мясные котлетки с овощами
Котлетки с овощами. \ Фото: newsthessaloniki.gr.
Тава-кебаб – отличное решение для тех, кто хочет приготовить два в одном, чтобы не тратить время на гарнир и основное блюдо.
Ингредиенты:
• Фарш – 400 г;
• Баклажаны небольшие – 3 шт;
• Перец болгарский крупный – 2 шт;
• Томаты крупные розовые – 2 шт;
• Лук белый репчатый небольшой – 1 шт;
• Зира – по вкусу;
• Паприка хлопья – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Петрушка – несколько веточек.
Котлетки по-турецки с овощами. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и мелко нарезать или натереть на крупную тёрку;
• Смешать с фаршем;
• Добавить соль, молотый перец, зиру, хлопья парики, измельчённую петрушку и немного подсолнечного масла;
• Хорошенько перемешать до однородной массы и поставить в холодильник на десять-пятнадцать минут;
• После сформировать равномерные котлеты небольшого размера;
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать кубиком средней величины;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать крупными полосками или пластинками;
• Томаты вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком средней величины;
• Всё выложить в форму для запекания;
• Приправить сверху специями и залить небольшим количеством воды так, чтобы жидкость покрыла овощи на сантиметр-полтора;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на шестьдесят минут.
5. Салат
Салат с булгуром. \ Фото: bing.com.
Ещё одно блюдо турецкой кухни – это вкуснейший салат с овощами и булгуром. Получается одновременно вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Булгур – 1 стакан;
• Томаты розовые или жёлтые – 3 шт;
• Кинза свежая – 1 небольшой пучок;
• Масло оливковое – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Розовый молотый перец – по вкусу;
• Зира – по вкусу.
Булгур с овощами. \ Фото: cdn.mosoah.com.
Способ приготовления:
• Булгур хорошенько промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• После отварить в слегка подсоленной воде до готовности (при этом каша должна получиться рассыпчатой);
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Выложить в салатник или в миску;
• Томаты вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к булгуру;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить зиру;
• Заправить оливковым маслом и лимонным соком;
• Аккуратно перемешать;
• Дать салату настояться пять-семь минут;
• Посыпать мелко нарезанной кинзой;
• И подать к столу.
6. Турецкая пицца
Турецкая пицца. \ Фото: i.ytimg.com.
Для любителей пиццы пришло время отведать и турецкую. Блюдо отличается от европейского и американского варианта, но при этом нисколько не уступает всем тем, которые доводилось попробовать.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное – 2 листа;
• Фарш – 0,5 кг;
• Томаты розовые с плотной мякотью – 2 шт;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый – 1 шт;
• Брынза – 150 г;
• Чеснок – 2 зубка;
• Паста томатная – для заправки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Пицца по-турецки. \ Фото: i.internethaber.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Томаты вымыть;
• Удалить шкурку;
• Мякоть мелко нарезать;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть мелко нарезать;
• Смешать с луком и томатами;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Затем добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Готовить шесть-семь минут;
• Затем добавить фарш;
• Подрумянить до золотистого цвета;
• В миске смешать томатную пасту с мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Добавить специи;
• Слоёное тесто раскатать;
• Порционно нарезать;
• Смазать получившимся соусом;
• Выложить мясную начинку;
• Посыпать брынзой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут или до образования золотистой корочки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии