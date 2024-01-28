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Как арабы 2000 лет скрывали от европейцев происхождение корицы и Почему из-за неё пострадали тысячи



С древних времен корица считалась одной из самых популярных и дорогих специй. Ее ценили за приятный аромат, способность поддерживать свежесть мяса, возможности применения в бальзамировании и церковных обрядах. Арабские торговцы, привозившие корицу в Европу, старались скрыть происхождение этого ценного продукта. Стоит сказать, что им это успешно удавалось на протяжении 2000 лет.

Корица на вес золота


Дерево, из коры которого получают корицу

Дерево, из коры которого получают корицу


Корица - это специя, которую получают из высушенной коры маленького вечнозеленого дерева, растущего в тропическом климате. Она бывает двух видов - настоящая, родом из Шри-Ланки (ранее Цейлон), и Кассия – китайская, индийская или индонезийская корица. Ее отличие заключалось в толщине высушенной коры, у настоящей она на несколько миллиметров тоньше.

Самые древние упоминания о корице встречаются в старинной китайской книге о растениях, написанной в 2800 году до нашей эры. Также известны кулинарные книги 1500 года до нашей эры, содержащие рецепты, в состав которых входит корица.

В странах Средиземноморья корица еще с библейских времен использовалась христианской церковью для приготовления благовония, и только позднее она стала использоваться в качестве специй и приправ к различным блюдам.

В Средние века были обнаружены ее лечебные свойства, корицу стали применять для укрепления желудка и улучшения пищеварения. Все это способствовало тому, что на корицу постоянно держалась высокая цена, ее в буквальном смысле продавали на вес золота, тем более что в течение почти двух тысяч лет европейцы не знали происхождения этого продукта.

Почему арабские торговцы, привозившие корицу в Европу, тщательно скрывали ее происхождение


Средневековой фикинийский рынок, где продавали корицу. / Фото: homsk.com

Средневековой фикинийский рынок, где продавали корицу. / Фото: homsk.com

В Средние века корица в Европу попадала окольными путями, преимущественно через рынки финикийских городов Тир и Карфаген, египетской Александрии, византийского Константинополя. Туда ее привозили арабские торговцы, которые тщательно скрывали место произрастания этой специи, а уже там ее покупали венецианские купцы из Италии, имевшие монополию на торговлю корицей в Европе.

Транспортировка корицы была невероятно дорогой из-за труднопроходимой местности, которую приходилось преодолевать торговцам, поэтому объемы ее продаж были небольшими, а цены всегда держались высокими.

Когда корица была уже хорошо известна в Средиземноморье как специя и ценное лекарственное вещество, европейцы по-прежнему ничего не знали о ее происхождении, и вынуждены были платить за этот продукт большие деньги.

В те времена древнегреческий географ и писатель Геродот писал в своих книгах, что корица попала в Аравию благодаря крупным птицам, которые приносили ее в клюве, используя для строительства своих гнезд высоко в горах.

Но время от времени европейцами предпринимались попытки узнать происхождение корицы, и иногда они были связаны с жестокими событиями.

Как европейцы искали «долину корицы»


Франсиско Писарро в Южной Америке в поисках долины корицы / Фото: foxnews.com

Франсиско Писарро в Южной Америке в поисках долины корицы / Фото: foxnews.com

В 1539 году испанские завоеватели, братья Франсиско и Гонсало Писарро, покорившие до этого Империю Инков, прослышав о том, что в Южной Америке в Андах находится богатая корицей долина, решили во что бы то ни стало ее найти и завоевать.

Собрав отряд из более чем двухсот солдат, братья начали свой поход из Кито в бассейн Амазонки. Преодолев Кордильеры, они действительно обнаружили в местных лесах сладко пахнущие деревья, но их было немного, а их запах лишь слегка напоминал аромат корицы. Как потом напишут историки, по всей видимости, речь шла о южноамериканских лавровых деревьях, запах которых имеет некоторое сходство с корицей.

Достигнув берегов Амазонки, братья увидели несколько индейских поселений, схватили заложников и начали их пытать, чтобы узнать, где находится покрытая тайнами «долина корицы».

В этих местах индейцы издавна выращивали разные культуры, такие как кукуруза, ямс, маниок, но они ничего не знали о корице. Однако завоеватели не поверили им и продолжали беспощадные пытки.

Тогда вождь племени вызвался провести захватчиков в «долину корицы». Он завел их в непроходимые джунгли, а сам сумел скрыться.

Выйдя на берег реки, братья Писарро к своему ужасу обнаружили поселения нескольких индейских племен, которые поддерживали между собой связь посредством ударов в барабаны. Они встретили захватчиков огромным количеством отравленных стрел.

Лишь немногим из них удалось спастись. В течение двух последующих лет они все еще бродили по джунглям в поисках «долины корицы», прежде чем смогли вернуться в Кито больными, страдающими от паразитов и обессилевшими от голода.

Как закончилась монополия на корицу


В Средневековье корица ценилась на вес золота

В Средневековье корица ценилась на вес золота

Монополия арабских торговцев на корицу закончилась лишь в начале XVI века. Португальские мореплаватели, дрейфуя у берегов Цейлона, совершенно случайно увидели, как жители острова добывают корицу. Они объявили остров своей территорией, а его коренное население - своими рабами и на долгие сто лет получили контроль над торговлей корицей.

Затем история повторилась с голландцами, которые при содействии коренного населения острова захватили на нем власть и установили контроль над торговлей ценной специи на следующие 150 лет.

Далее остров перешел во владение британцев, но тут война за корицу неожиданно закончилась, поскольку выяснилось, что ее легко можно выращивать в других регионах с тропическим климатом. После того как выращивание корицы было успешно осуществлено на Яве, Суматре, Борнео, в Гайане, она стала доступным и дешевым продуктом, потерявшим свою привлекательность для торговцев.

Сейчас корицу выращивают по всей тропической зоне земного шара. Главными импортерами являются страны Азии, Европы и Северной Америки, хотя самые популярные сорта по-прежнему импортируют из Шри-Ланки.

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