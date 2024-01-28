Как арабы 2000 лет скрывали от европейцев происхождение корицы и Почему из-за неё пострадали тысячи

С древних времен корица считалась одной из самых популярных и дорогих специй. Ее ценили за приятный аромат, способность поддерживать свежесть мяса, возможности применения в бальзамировании и церковных обрядах. Арабские торговцы, привозившие корицу в Европу, старались скрыть происхождение этого ценного продукта. Стоит сказать, что им это успешно удавалось на протяжении 2000 лет.
Корица на вес золота
Дерево, из коры которого получают корицу
Корица - это специя, которую получают из высушенной коры маленького вечнозеленого дерева, растущего в тропическом климате. Она бывает двух видов - настоящая, родом из Шри-Ланки (ранее Цейлон), и Кассия – китайская, индийская или индонезийская корица. Ее отличие заключалось в толщине высушенной коры, у настоящей она на несколько миллиметров тоньше.
Самые древние упоминания о корице встречаются в старинной китайской книге о растениях, написанной в 2800 году до нашей эры. Также известны кулинарные книги 1500 года до нашей эры, содержащие рецепты, в состав которых входит корица.
В странах Средиземноморья корица еще с библейских времен использовалась христианской церковью для приготовления благовония, и только позднее она стала использоваться в качестве специй и приправ к различным блюдам.
В Средние века были обнаружены ее лечебные свойства, корицу стали применять для укрепления желудка и улучшения пищеварения. Все это способствовало тому, что на корицу постоянно держалась высокая цена, ее в буквальном смысле продавали на вес золота, тем более что в течение почти двух тысяч лет европейцы не знали происхождения этого продукта.
Почему арабские торговцы, привозившие корицу в Европу, тщательно скрывали ее происхождение
Средневековой фикинийский рынок, где продавали корицу. / Фото: homsk.com
В Средние века корица в Европу попадала окольными путями, преимущественно через рынки финикийских городов Тир и Карфаген, египетской Александрии, византийского Константинополя. Туда ее привозили арабские торговцы, которые тщательно скрывали место произрастания этой специи, а уже там ее покупали венецианские купцы из Италии, имевшие монополию на торговлю корицей в Европе.
Транспортировка корицы была невероятно дорогой из-за труднопроходимой местности, которую приходилось преодолевать торговцам, поэтому объемы ее продаж были небольшими, а цены всегда держались высокими.
Когда корица была уже хорошо известна в Средиземноморье как специя и ценное лекарственное вещество, европейцы по-прежнему ничего не знали о ее происхождении, и вынуждены были платить за этот продукт большие деньги.
В те времена древнегреческий географ и писатель Геродот писал в своих книгах, что корица попала в Аравию благодаря крупным птицам, которые приносили ее в клюве, используя для строительства своих гнезд высоко в горах.
Но время от времени европейцами предпринимались попытки узнать происхождение корицы, и иногда они были связаны с жестокими событиями.
Как европейцы искали «долину корицы»
Франсиско Писарро в Южной Америке в поисках долины корицы / Фото: foxnews.com
В 1539 году испанские завоеватели, братья Франсиско и Гонсало Писарро, покорившие до этого Империю Инков, прослышав о том, что в Южной Америке в Андах находится богатая корицей долина, решили во что бы то ни стало ее найти и завоевать.
Собрав отряд из более чем двухсот солдат, братья начали свой поход из Кито в бассейн Амазонки. Преодолев Кордильеры, они действительно обнаружили в местных лесах сладко пахнущие деревья, но их было немного, а их запах лишь слегка напоминал аромат корицы. Как потом напишут историки, по всей видимости, речь шла о южноамериканских лавровых деревьях, запах которых имеет некоторое сходство с корицей.
Достигнув берегов Амазонки, братья увидели несколько индейских поселений, схватили заложников и начали их пытать, чтобы узнать, где находится покрытая тайнами «долина корицы».
В этих местах индейцы издавна выращивали разные культуры, такие как кукуруза, ямс, маниок, но они ничего не знали о корице. Однако завоеватели не поверили им и продолжали беспощадные пытки.
Тогда вождь племени вызвался провести захватчиков в «долину корицы». Он завел их в непроходимые джунгли, а сам сумел скрыться.
Выйдя на берег реки, братья Писарро к своему ужасу обнаружили поселения нескольких индейских племен, которые поддерживали между собой связь посредством ударов в барабаны. Они встретили захватчиков огромным количеством отравленных стрел.
Лишь немногим из них удалось спастись. В течение двух последующих лет они все еще бродили по джунглям в поисках «долины корицы», прежде чем смогли вернуться в Кито больными, страдающими от паразитов и обессилевшими от голода.
Как закончилась монополия на корицу
В Средневековье корица ценилась на вес золота
Монополия арабских торговцев на корицу закончилась лишь в начале XVI века. Португальские мореплаватели, дрейфуя у берегов Цейлона, совершенно случайно увидели, как жители острова добывают корицу. Они объявили остров своей территорией, а его коренное население - своими рабами и на долгие сто лет получили контроль над торговлей корицей.
Затем история повторилась с голландцами, которые при содействии коренного населения острова захватили на нем власть и установили контроль над торговлей ценной специи на следующие 150 лет.
Далее остров перешел во владение британцев, но тут война за корицу неожиданно закончилась, поскольку выяснилось, что ее легко можно выращивать в других регионах с тропическим климатом. После того как выращивание корицы было успешно осуществлено на Яве, Суматре, Борнео, в Гайане, она стала доступным и дешевым продуктом, потерявшим свою привлекательность для торговцев.
Сейчас корицу выращивают по всей тропической зоне земного шара. Главными импортерами являются страны Азии, Европы и Северной Америки, хотя самые популярные сорта по-прежнему импортируют из Шри-Ланки.
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