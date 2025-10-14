Как избавиться от неприятного запаха в ботинках

Когда в обуви появляется неприятный запах – это крайне тревожный знак. Все потому, что в ботинках уже создалась благоприятная среда для развития и размножения огромного количества разнообразных бактерий. В том числе и тех, что представляют определенную угрозу для человека. Кроме того, неприятный запах из обуви, достаточно быстро распространиться по комнате, где она стоит. Чтобы всего этого не произошло, необходимо знать простой и действенный метод решения данной проблемы. Об одном таком сейчас как раз пойдет речь.



Неприятный запах из обуви убрать совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Справиться с проблемой поможет два доступных средства. Важно отметить, что применять данную методику можно не только в отношении обуви, но также и других ситуаций, связанных с появлением неприятного запаха. Первое, что понадобится для работы – это бумага. Второе, что понадобится – это небольшое количество гвоздики. Итак, что касается бумаги – сгодится абсолютно любая. Лучше всего брать офисную чистую бумагу формата А4. Одного блока должно с головой хватить на целый сезон. Использовать можно при должном желании даже газеты, однако при сильном намокании они могут оставлять в обуви следы. Также подойдут бумажные полотенца, салфетки и даже туалетная бумага.

Все, что нужно сделать – это затолкать побольше данного изделия в неприятно пахнущие ботинки, дабы вывести из них сырость . Когда обувь будет просушена, запах из нее еще не уйдет. Для того, чтобы справиться с «ароматом», следует после просушки положить в каждый ботинок несколько кусочков гвоздики. Найти ее (как правило) можно в отделе специй. Очень важно , что после использования, гвоздику можно не выбрасывать, а положить в спичечный коробок и отложить до следующего раза. Хватает на 2-3 просушки. Гвоздика прекрасно устраняет любой неприятный запах. Использовать ее можно не только с обувью. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: