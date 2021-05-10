Секс-символы ХХ века
Женская красота восхищает, пленит и вдохновляет. Её воспевают в стихах, передают на холстах или воссоздают в камне. У каждого человека имеются свои собственные представления о красоте, однако существуют определённые стандарты, признанные большинством. Безусловно, эталоны красоты неустанно меняются из года в год, от поколения к поколению. Ниже представлены признанные красавицы ХХ века, пленившие миллионы человек благодаря кино и телевидению.
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Кадр из фильма «Закон», 1959 год
Американская актриса Мэрилин Монро
Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», 1953 год
Американская актриса Грейс Келли
Кадр из фильма «В случае убийства набирайте „М“», 1954 год
Британская и американская актриса Одри Хепбёрн
Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани», 1961 год
Французская актриса Катрин Денёв
Кадр из фильма «Шербурские зонтики», 1964 год
Итальянская актриса Софи Лорен
Кадр из фильма « Вчера, сегодня, завтра», 1963 год
Британская и американская актриса Элизабет Тейлор
Кадр из фильма «Клеопатра»,
1963 год
Британская актриса Вивьен Ли
Кадр из фильма «Унесённые ветром», 1939 год
Итальянская актриса Клаудия Кардинале
Кадр из фильма «Леопард», 1963 год
Французская актриса Брижит Бардо
Кадр из фильма «Вива Мария!
», 1965 год
Вне рейтинга: Итальянская актриса Моника Беллуччи
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Итальянская актриса Моника Беллуччи
Кадр из фильма «Частная жизнь Пиппы Ли», 2009 год
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