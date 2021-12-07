Эхиум: удивительный сорняк

Эхиум или синяк — кустик-сорняк, родом из жаркого Средиземноморья. Хоть люди и постарались вывести несколько десятков сортов, практической пользы в целом не имеет, за исключением 2-3 видов, нередко сам по себе растет у дороги. Но если взяться за выращивание эхиума всерьез, то можно получить в своем саду диковинного монстра.
Считалось, так записано в большинстве справочников, что высота синяка 1-3 м, но данные фото опровергают устаревшую информацию.
Ян Парсонс из Питерборо — 480 см
Он создает для своих эхиумов «шляпы» — кадки набитые соломой и тряпкам, которые надевает на нежную верхушку, чтобы защитить растение от британских морозов.
Каролин Джонс из Кента — 430 см
Она купила его по случаю, ростком и не питала никаких надежд — сад открыт всем ветрам и стуже. Каролин даже не стала утруждать себя поливкой и подкормкой, но синяк вопреки всему уже через год вымахал более полутора метров в высоту и продолжали расти, пока её лестничка не стала коротка, чтобы дотянуться до верхушки.
Рекс Вайд из Северного Уэльса — 540 см
«Если хотите вырастить эхиум реально большим — сажайте его прямо в землю», советует Рекс. Он пробовал использовать очень большие горшки, но кусты редко поднимались выше 3 м, поэтому в итоге просто высадил семена на отшибе. И сорняк попер вверх!
Тина Фаулькер из Пемброкшира — 505 см
Ей повезло — у нее растение-медонос, которое обожают местные пчелы. И это неспроста, ведь когда Тина впервые познакомилась с эхиумом, то безуспешно пыталась вырастить его у себя дома, где было слишком холодно. Пришлось переехать в теплые края и в корне поменять подход к садоводству, что и дало такой результат.
Джудит Рисай из Корнуолла — 525 см
70-летняя садовод полагает, что ей просто повезло — как и многие другие, она никогда не уделяла сорняку-синяку внимания. Но растение, очевидно, само полюбило мягкие зимы и тепло, идущее от кирпичных стен. По крайней мере, растет оно только только прямо возле дома.
Элизабет Уэббер из Пембрукшира — 600 см
Это выше некоторых деревьев — старушка и рада гиганту, и злится на его живучесть. Конкретно этого рекордсмена можно оставить, но что поделать с потомством, которое в теплом прибрежном климате разрастается так, что приходиться регулярно прочищать сад?
Дерек Бишоп из Корнуолла — 460 см
Его сад находится при раковом хосписе и 85-летний Бишоп считает своим долгом поддерживать здесь порядок. Благо, климат в заливе Сент-Остелл мягкий — ему доводилось выращивать 12-метровые пальмы, что уж какой-то эхиум. Да и не растил его никто, просто случайно семена уронил в землю, а дальше матушка-природа все сделала сама. В среднем на то, чтобы эхиум превратился из ростка в гиганта, уходит 3, реже 4 года.
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