Эхиум: удивительный сорняк

Эхиум или синяк — кустик-сорняк, родом из жаркого Средиземноморья. Хоть люди и постарались вывести несколько десятков сортов, практической пользы в целом не имеет, за исключением 2-3 видов, нередко сам по себе растет у дороги. Но если взяться за выращивание эхиума всерьез, то можно получить в своем саду диковинного монстра.









Считалось, так записано в большинстве справочников, что высота синяка 1-3 м, но данные фото опровергают устаревшую информацию.



Ян Парсонс из Питерборо — 480 см

Каролин Джонс из Кента — 430 см

Рекс Вайд из Северного Уэльса — 540 см

Тина Фаулькер из Пемброкшира — 505 см

Джудит Рисай из Корнуолла — 525 см

Элизабет Уэббер из Пембрукшира — 600 см

Дерек Бишоп из Корнуолла — 460 см