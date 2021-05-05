Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Мы ежедневно видим огромное количество самых разных вещей и уже так привыкли ко многим из них, что даже не спрашиваем себя: «А зачем вообще нужен помпон на шапке? А отверстие в палочке от чупа-чупса?»

Мы очень заинтересовались подобными вопросами.

И вот что нового мы узнали о предметах, которые видим чуть ли не каждый день.

Помпон на шапке

В настоящее время помпоны встречаются на каждой второй шапке, и эта деталь воспринимается нами исключительно как аксессуар. Впервые помпоны появились на головных уборах французских моряков в XVIII веке. На кораблях того времени были узкие помещения с невысокими потолками, и у помпона была важная роль — предохранять голову от ударов о выступы. Затем он стал использоваться в армейской форме разных стран. По цвету и форме помпона можно было узнать о роде войск. Теперь это всего лишь украшение. Однако в помещениях с низкими потолками он может быть очень полезен.

Квадратная дырка на палочке от чупа-чупса

Многие ошибочно полагают, что она нужна для того, чтобы проглотивший палочку ребенок не задохнулся. Однако для этой цели палочку делают полой по всей длине. А отверстие сбоку нужно для того, чтобы конфета не спадала. Когда палочку погружают в еще жидкий леденец, он заполняет сначала это отверстие.

Стрелки на брюках

После застывания получается крепкий фиксатор леденца на палочке.

Сейчас трудно представить себе деловой костюм без стрелок. Неужели их стали делать специально как некий стильный элемент? А вот и нет. В конце XIX века в Европе на фабриках шили одежду и большую ее часть отправляли в другие страны. Чтобы в трюмах кораблей одежды умещалось больше, ее прессовали и утрамбовывали перед погрузкой. После длительного путешествия на брюках оставались складки, избавиться от которых было практически невозможно. Затем стрелки на брюках просто вошли в моду.

«Карман» в женских трусах

Дело в том, что по санитарным нормам внутренний слой должен делаться из особой мягкой ткани. Это касается и мужского, и женского нижнего белья. Однако по технологии пошива именно женских моделей невозможно сделать оба шва внутренними, поэтому один из них не зашивают, и получается своеобразный карман. Теперь мы точно знаем, что класть туда ничего не нужно.

Квадрат-нашивка на рюкзаке

Наверняка вы замечали небольшой кожаный квадратик на многих рюкзаках. Это так называемый язычок для привязывания, то есть изначально был очень полезен в походе. Через него можно было продевать веревки, карабины и привязывать дополнительное оборудование, чтобы освободить руки. Сегодня язычок используют в основном для красоты.

Дырочка между камерой и вспышкой айфона

Мало кто знает, что эта дырочка — на самом деле вспомогательный микрофон. Он расположен со стороны камеры, чтобы при видеозаписи звук был лучше. Также это помогает Siri лучше понимать разные акценты, а еще уменьшить шум, который воспринимает главный микрофон.

Цифра «57» на бутылках кетчупа Heinz

Большинство людей считает, что номер — это всего лишь элемент дизайна упаковки или обозначение количества ингредиентов. Но на самом деле это очень полезная штука. Когда кетчуп не капает из бутылки, наклоните ее и ударьте ребром ладони по числу «57». Вы точно удивитесь результату.

Код на упаковке из-под косметики

Если вы посмотрите на любую упаковку косметических средств, будь то жидкий тональный крем, тени или пудра, то увидите сзади символ, похожий на маленький открытый контейнер, на котором стоит маркировка — 6M, 12M или 24М. Эти цифры обозначают «время жизни» вашей косметики: 6, 12 и 24 месяца соответственно. Полезный лайфхак: чтобы ваша косметичка не заполнялась просроченной косметикой, напишите маркером число, после которого косметика будет уже непригодна для использования. Для этого нужно просто прибавить к дате открытия продукта число месяцев с маркировки.

Сменные лезвия на канцелярском ноже

Отнюдь не все знают, что затупившееся лезвие на канцелярском ноже можно отломать, получив новое острое лезвие. Многие не делают этого, потому что считают опасным. На самом деле это очень легко! Для этого необходимо выставить лезвие по краю, снять заглушку, с помощью отверстия на заглушке зафиксировать лезвие и отломать пришедшую в негодность часть.

Переключатель на зеркале заднего вида

Это переключатель «день — ночь», позволяющий избежать ослепления водителя ночью от света фар идущего сзади автомобиля. Дело в том, что зеркала заднего вида имеют двойное отражающее покрытие, которое всегда можно поменять с помощью одного нажатия на переключатель. Лайфхак, который будет особенно ценен для новичков-автомобилистов.