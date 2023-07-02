10 разновидностей огурцов, о которых вы даже не слышали
Вряд ли найдётся человек, который в своей жизни хоть раз бы не слышал сравнение «как огурчик». Вот только воображение рисует обычно картинку красивого зелёного и хрустящего огурчика прямо с грядки, а совсем не те примеры, которые мы предлагаем в обзоре. Таких огурцов вы не то, что не пробовали, вы о них и не слышали.
10. Кивано, огурец африканский
Кивано, огурец африканский
В зрелом состоянии у него яркая жёлтая кожица и сочная зелёная мякоть. На вкус он что-то среднее между огурцом, гранатом и цуккини.
9. Ежовый огурец
Ежовый огурец
Такие декоративные огурцы легко вырастить, к тому же приятно смотреть, как среди пышной зелени растут забавные «ёжики».
8. Яйца дракона
Яйца дракона
Судя по названию, от такого овоща можно ожидать чего угодно. Тем не менее, это кремово-белый огурец с бледно-зелёной мякотью, вкус которого немного слаще, чем у обычных огурцов.
7. Огурец Красный Хмонг
Огурец Красный Хмонг
Плоды огурца вида Красный Хмонг могут бывть от белого до бледно-зелёного цвета, который по мере созревания становится золотисто-оранжево-красным. Племя Хмонг проживает на границах Таиланда, Китая, Бирмы, Лаоса и Вьетнама.
6. Огурец «Хрустальный Лимон»
Огурец «Хрустальный Лимон»
Плоды у него сладкие, мягкие и очень сочные, вот только выглядит он как горький лимон. Говорят, что он необычайно полезен.
5. Огурец Кайзер Александр
Огурец Кайзер Александр
Необычайно редкий сорт огурца, названный так в честь русского царя Александра, который очень любил есть перезревшие огурцы.
4. Огурец Гак
Огурец Гак
Его ещё называют весенним горьким огурцом, он считается одним из самых полезных овощей в мире. Он помогает вылечить лихорадку, абсцесс и боли в спине.
3. Кигелия
Кигелия
Огурцы кигелии растут на дереве, которое местное население называет колбасным деревом. Иногда длина плода может достигать трёх метров.
2. Дыня змеевидная
Дыня змеевидная
Ещё она называется армянским огурцом. Это бахчевая культура, которая даёт плоды весом до 1 кг. У них очень тонкая шкурка и крошечные семена.
1. Плоды магнолии длиннозаострённой
Плоды магнолии длиннозаострённой
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