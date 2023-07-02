10 разновидностей огурцов, о которых вы даже не слышали

10. Кивано, огурец африканский

Кивано, огурец африканский

9. Ежовый огурец

Ежовый огурец







8. Яйца дракона

Яйца дракона

7. Огурец Красный Хмонг

Огурец Красный Хмонг

6. Огурец «Хрустальный Лимон»

Огурец «Хрустальный Лимон»

5. Огурец Кайзер Александр

Огурец Кайзер Александр

4. Огурец Гак

Огурец Гак

3. Кигелия

Кигелия

2. Дыня змеевидная

Дыня змеевидная

1. Плоды магнолии длиннозаострённой

Плоды магнолии длиннозаострённой