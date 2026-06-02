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Правильный уход за крупнолистной гортензией

Гортензия — красивейший цветок, который привлекает внимание даже тех, кто совсем равнодушен к цветам. Несомненно такая красавица станет достойным украшением каждого сада. Но как же добиться ее обильного цветения, да еще и каждый год? Особенно если из родной южной почвы вы перевезли ее, например, в Подмосковье.


Правильный уход за крупнолистной гортензией

Главная проблема

Зачастую садоводы сталкиваются с тем, что гортензия цветет только в первый год посадки. Дело в том, что эта красавица цветет на побегах прошлого сезона и проблема отсутствия цветов на следующий год связана с тем, что почкам попросту не хватает короткого вегетативного сезона для того, чтобы вызреть. То есть перед вами встает задача уберечь хрупкие, еще до конца не вызревшие почки до следующего сезона.

Правильный уход за крупнолистной гортензией

Главный враг — мороз

Гортензия очень восприимчива к холоду, поэтому укрывать ее нужно раньше всех других растений. Как только возникает возможность первых заморозков, ее обязательно нужно укрыть, так как даже самый незначительный мороз погубит еще не окрепшие побеги. Для укрытия подойдет, например, спанбонд. Укрытой оставляем гортензию дольше всех остальных, вплоть до мая, когда не останется ни малейшей угрозы заморозков.

Правильный уход за крупнолистной гортензией

До первых заморозков можно просто, без каких-либо приготовлений накрыть весь куст спанбондом в 1 слой.
После похолодания куст раскрываем, обрезаем, пригибаем и пришпиливаем к земле, а затем накрываем 2 слоями того же спонбонда и оставляем гортензию зимовать.

Правильный уход за крупнолистной гортензией

Обрезать или не обрезать?

Что касается обрезки, то достаточно убрать с куста только соцветия, листья можно оставить.
К концу зимовки старые листья, конечно, будут выглядеть довольно непрезентабельно, как коричневая перепревшая масса. Однако после нескольких дней на воздухе она подсохнет и легко снимется с куста.
Помимо экономии времени, преимущество обрезки только соцветий и сохранения листьев еще и в том, что листья — это дополнительный укрывной материал. Кроме того, если мы не обрезаем листья, то вероятность занести в срезы инфекцию также отсутствует.

Правильный уход за крупнолистной гортензией

Основной уход

Уход за гортензией довольно прост и похож на уход за розами, с тем исключением, что гортензия практически не подвержена болезням и вредителям. Хорошо подходит для красавицы глинистая кислая почва и полутень. Также она любит богатые почвы, поэтому при посадке рекомендуется добавить в землю компост.
Весной гортензию необходимо подкармливать комплексным минеральным удобрением. Можно побаловать красавицу также и удобрением, оставшимся от роз.

Что касается полива, то гортензия любит много влаги, поэтому поливать ее нужно обильно.

Правильный уход за крупнолистной гортензией

Просто добавьте железа

Наиболее распространенная проблема уже цветущей гортензии — желтеющие листья и зеленоватые прожилки в цветах. Такой внешний вид — индикатор того, что растению просто не хватает железа.
Решение здесь простое — просто полейте гортензию железосодержащим удобрением.

Правильный уход за крупнолистной гортензией
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