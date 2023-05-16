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Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Полёт на самолёте — это событие, которое трудно описать словами. Многие из нас не представляют его себе без места у иллюминатора, которое даёт возможность наблюдать расположенные несколько тысяч метров ниже извилистые реки, широкие поля и леса, голубые моря или огромные города.

Фирма Private Fly, которая занимается арендой частных самолётов приготовила анкету, целью которой было выявить аэропорт, расположенный в самом красивом месте. Среди 147 аэропортов, принявших участие в конкурсе, пассажиры выбрали 10 лучших. Предлагаем насладиться видом этих десяти аэропортов, расположенных в самых красивых местах мира.

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Cape Town. ЮАР


«Сюда стоит прилететь хотя бы только для того, чтобы увидетьСтоловую гору и Кейптаун с высоты — незабываемые впечатления!» — делится своими эмоциями один из пассажиров.

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

London City Airport. Великобритания


«Из иллюминатора открывается прекрасный вид на финансовый центр мира. Независимо от того — светит ли солнце или идёт дождь — я всегда чувствую пульс большого города.»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Гибралтар


Три страны, два континента и место, где океан встречается с морем — восхитительно!»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Billy Bishop Toronto City Airport. Канада


«Где ещё в мире можно приземлиться прямо в центре города? И при этом успеть осмотреть панораму всей метрополии?»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Saba Airport. Остров Саба (Карибские острова)


«Посадка здесь всегда доставляет радость — от неё просто захватывает дыхание. У всех пассажиров сердце начинает биться чаще от вида величественных скал, появляющихся перед ними.»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Princess Juliana International. Сен-Мартен


«Нигде в мире нельзя находиться так близко к приземляющемуся самолёту — достаточно подпрыгнуть, чтобы до него дотронуться! Это потрясающе — как с перспективы пассажира, так и человека просто сидящего на местном пляже.»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Barra. Шотландия


«Это одна из немногих в мире взлётная полоса, которая находится в спокойном, тихом уголке. Настоящая радость полёта!»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Nice Cote D’Azur. Франция


«Вне зависимости от времени года, приземление в Ницце попросту волшебно. Лазурное море и вид заснеженных Альп — это нечто непередаваемое!»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Las Vegas McCarran. США


«Когда самолёт начинает снижаться, пролетает над горным хребтом, появляющемся из-за туч и затем приземляется в долине, наполненной святящимися неоном зданиями — как можно это не любить?»

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Queenstown. Новая Зеландия


«Я был во многих местах, но никакое из них не может конкурировать с красотой, которая просто ошеломляет во время приземления в Куинстауне!» — это лишь один из сотен восторженных отзывов об этом новозеландском аэропорте, победителе рейтинга Private Fly.



 

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