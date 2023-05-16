Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

Полёт на самолёте — это событие, которое трудно описать словами. Многие из нас не представляют его себе без места у иллюминатора, которое даёт возможность наблюдать расположенные несколько тысяч метров ниже извилистые реки, широкие поля и леса, голубые моря или огромные города.
Фирма Private Fly, которая занимается арендой частных самолётов приготовила анкету, целью которой было выявить аэропорт, расположенный в самом красивом месте. Среди 147 аэропортов, принявших участие в конкурсе, пассажиры выбрали 10 лучших. Предлагаем насладиться видом этих десяти аэропортов, расположенных в самых красивых местах мира.
Cape Town. ЮАР
«Сюда стоит прилететь хотя бы только для того, чтобы увидетьСтоловую гору и Кейптаун с высоты — незабываемые впечатления!» — делится своими эмоциями один из пассажиров.
London City Airport. Великобритания
«Из иллюминатора открывается прекрасный вид на финансовый центр мира. Независимо от того — светит ли солнце или идёт дождь — я всегда чувствую пульс большого города.»
Гибралтар
Три страны, два континента и место, где океан встречается с морем — восхитительно!»
Billy Bishop Toronto City Airport. Канада
«Где ещё в мире можно приземлиться прямо в центре города? И при этом успеть осмотреть панораму всей метрополии?»
Saba Airport. Остров Саба (Карибские острова)
«Посадка здесь всегда доставляет радость — от неё просто захватывает дыхание. У всех пассажиров сердце начинает биться чаще от вида величественных скал, появляющихся перед ними.»
Princess Juliana International. Сен-Мартен
«Нигде в мире нельзя находиться так близко к приземляющемуся самолёту — достаточно подпрыгнуть, чтобы до него дотронуться! Это потрясающе — как с перспективы пассажира, так и человека просто сидящего на местном пляже.»
Barra. Шотландия
«Это одна из немногих в мире взлётная полоса, которая находится в спокойном, тихом уголке. Настоящая радость полёта!»
Nice Cote D’Azur. Франция
«Вне зависимости от времени года, приземление в Ницце попросту волшебно. Лазурное море и вид заснеженных Альп — это нечто непередаваемое!»
Las Vegas McCarran. США
«Когда самолёт начинает снижаться, пролетает над горным хребтом, появляющемся из-за туч и затем приземляется в долине, наполненной святящимися неоном зданиями — как можно это не любить?»
Queenstown. Новая Зеландия
«Я был во многих местах, но никакое из них не может конкурировать с красотой, которая просто ошеломляет во время приземления в Куинстауне!» — это лишь один из сотен восторженных отзывов об этом новозеландском аэропорте, победителе рейтинга Private Fly.
c
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии