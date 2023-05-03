Совсем несказочный багдадский халиф из «Тысяча и одной ночи»:Каким на самом деле был Гарун аль-Рашид

Имя мудрого и справедливого правителя Гаруна аль-Рашида (правильно это имя звучит как Харун ар-Рашид) овеяно легендами. Уже несколько сотен лет мир читает и переосмысливает прекрасные восточные сказки «Тысяча и одной ночи», в которых был создан идеализированный образ арабского халифа. На самом деле такой правитель действительно существовал, и у него даже был советник Джафар, но закончилась история его жизни совсем не так, как в сказке.
Харун ар-Рашид родился в 766 году. Он был сыном третьего халифа из династии Аббасидов. Дед Харуна аль-Мансур фактически основал огромную империю - Аббасидский халифат. Он же основал и город Багдад, который к рождению будущего правителя уже превратился в огромный и процветающий мегаполис древнего мира: 20 тысяч мечетей и молитвенных мест, 10 тысяч бань и около 2,5 миллиона жителей. Багдад был основным центром восточной торговли и почти половину его площади занимали рынки, так что сам дух этого беспокойного и пестрого города, собирающего в своих лавках сокровища со всего мира, в современных экранизациях восточных сказок передается верно. Так же правда и то, что дворец халифа был по-настоящему сказочным. Легенды доносят до нас рассказы о прудах и роскошных внутренних двориках, садах из искусственных деревьев, среди которых щебетали механические птицы – все, разумеется, из драгоценных металлов и редких пород деревьев. Однако юный Харун вырос среди этой роскоши не праздным, а очень образованным и набожным. Кстати, неадаптированный текст сборника «Тысяча и одной ночи», очень насыщен религиозными мотивами, и сама Шахерезада предстает перед нами в первую очередь невероятно благочестивой женщиной.
Будущего халифа обучали военному делу, он прекрасно владел оружием, но был силен и в других науках. С детства его опекали советники из знатного персидского рода Бармакидов, а молодой Джафар Бармакид стал лучшим другом Харуна. Вместе молодые люди впервые отправились и на войну – затянувшаяся война с Византией досталась будущему правителю Багдада вместе с остальным наследством. Уже в 16 лет Харун проявил себя бесстрашным воином и после возвращения был назначен правителем Ифрикии. Однако в очереди на престол он был только вторым, поэтому для восхождения на вершину власти потребовались многочисленные интриги, в которых не последнюю роль сыграли мать и наставник Харуна. Кстати, Прозвище ар-Рашид («Праведный») юноша получил не от потомков, а от своего отца, халифа Мухаммада ибн Мансура аль-Махди, когда был назначен наследником престола.
Юлиус Кёкерт, «Халиф Гарун аль-Рашид принимает послов Карла Великого», 1864 г.
Первый период правления Харуна ар-Рашида оценивают сегодня как экономический и культурный расцвет: развивались сельское хозяйство, ремесла, торговля и культура. Он основал в Багдаде университет и библиотеку. Молодой правитель сначала полностью подчинялся тем, кто привел его к власти, но после смерти матери, через несколько лет после начала правления, сказка закончилась и началась правда жизни. Постепенно отстраняя Бармакидов от управления государством, юный халиф начал действовать жестко и эффективно. Бывшего наставника и многих членов его семьи Харун бросил в темницу, а товарищ юности - Джафар Бармакид, - был по его приказу убит.
О его гибели существует легенда: якобы, после веселого совместного пира, когда Джафар ушел в свои покои, Харун приказал евнуху немедленно принести ему голову недавнего друга и помощника. Когда евнух с мечом в руках появился перед визирем и объявил, что приказом халифа тот приговорен к смерти, Джафар стал молить о пощаде. Ему удалось убедить стражника, что халиф отдал такой приказ по ошибке, выпив лишнего, и что утром он жестоко покарает евнуха. Солдат засомневался и пришел вместе с Джафаром в пиршественный зал. Харун, увидев их, грозно сказал: «Я просил тебя не привести Джафара, а принести его голову». После чего приказ был тут же приведен в исполнение.
Якоб Йорданс, «Дань халифа Гаруна аль-Рашида Карлу Великому», 1663 г.
В последующие годы Харун ар-Рашид превратился в жестокого деспота. Тяжелые налоги, которые собирались жесткой рукой, и насильственное насаждение ислама на подвластных территориях отразились и на спокойствии в империи Аббасидов. В 806 году халиф приказал разрушить все христианские церкви на отвоеванных и пограничных с Византией территориях. Все это привело к антиправительственным восстаниям в Дейлеме, Сирии и других областях. К концу правления подданные так ненавидели своего правителя, что он боялся жить в Багдаде и поселился в крепости за городом.
Считается, что славу мудрого правителя Харуну ар-Рашиду принесли арабские купцы, так как торговлю он всячески поддерживал. Багдадские торговые гости охватывали своим влиянием огромную территорию, - от Китая до Восточной Африки, и разнесли по всему миру рассказы о халифе и его сказочном городе.
Арабские купцы торговали по всему миру
Смерть настигла Харуна всего в 46 лет. Он погиб во время подавления восстания в Средней Азии. По легенде, его последними словами были «О, Бессмертный! Прости смертного». После смерти отца три его сына: Мухаммед Аль-Амин, что означает «Надежный», Абдалла Аль-Мамун — «Достойный доверия» и Мухаммед аль-Мутасим — «Уверенный», устроили безобразную распрю из-за престолонаследия, которая сначала привела к гражданской войне в стране, а затем — к крушению Аббасидского халифата.
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