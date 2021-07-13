Шондонг: как выглядит самая большая пещера в мире

Швейцарский фотограф Урс Цильманн (Urs Zihlmann) совершил пятидневное путешествие в Национальный парк Фонгня-Кебанг в провинции Куангбинь во Вьетнаме, где находится самая большая в мире пещера Шондонг. Её размеры поистине грандиозны.







Пещера Шондонг настолько огромна, что в ней может поместиться 40-этажный небоскрёб. Внутри пещеры сформировался особый климат и собственная атмосфера, в которой формируются облака.







На фото: ночёвка в палатках в пещере Шондонг.



Швейцарский фотограф Урс Цильманн делится впечатлениями о своём путешествии:

«Мне несказанно повезло, что мне выпала возможность отправиться на экскурсию в эту пещеру. Когда мы приблизились к входу в Шондонг, то увидели облака, которые появлялись из пещеры и воспаряли над лесом в её окрестностях. Нам пришлось спускаться 80 метров по отвесной скале с использованием тросов и снаряжения».







«Когда вы стоите на скользком грунте внутри огромной, тёмной каверны, то начинаете понимать, насколько же это удивительно. Вы ощущаете себя крошечным существом в этом огромном подземном раю неземной красоты. Вы чувствуете себя так, будто папали в другой мир».







Исследователь осматривает пещеру.



Путешествие к пещере потребует от вас значительной физической подготовки.

Путь к пещере занимает полдня и пролегает через кишащие насекомыми джунгли. Несколько раз вам потребуется переходить реки вброд.Каждый год пещеру могут посетить не более 450 человек. Туроператор Oxalis Adventures, который тесно сотрудничает с правительством, является единственной конторой, которая занимается организацией экскурсий в пещеру.В пещере Шондонг побывало меньше людей, чем на вершине Эвереста . Это настоящее чудо природы.Исследователи осматривают огромную тёмную каверну. Грунт под их ногами очень скользкий.Эти снимки позволят вам оценить истинные масштабы пещеры.Цильманн посетил пещеру в составе группы из более 40 человек в рамках организованного фото-тура, вдохновившись репортажами National Geographic.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)