Шокирующий реализм Гюстава Курбе: почему Наполеон ІІІ ударил хлыстом скандальных «Купальщиц»

10 июня 1819 г. родился знаменитый французский художник, один из основателей реализма Гюстав Курбе. Выставки его картин постоянно сопровождались громкими скандалами: стремление художника максимально правдиво изображать жизнь во всей ее неприглядной наготе приводило к обвинениям Курбе в излишнем натурализме и прославлении безобразного.

Его стиль называли ню-реализмом, реалистичной эротикой и т. п. Живопись Курбе вызывала возмущение и рядовых горожан, и даже императора.Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет) . Гюстав Курбе. После обеда в Орнане, 1849Л. Вентури писал, что ни один художник не вызывал такой ненависти мещан к себе, как Курбе, но ни один не оказал такого влияния на живопись ХІХ в., как он. Гюстав нарушал все традиционные каноны искусства, возвеличивая обыденные темы. Так, картина «После обеда в Орнане» показалась публике дерзостью, так как изображала повседневную сцену, не заслуживающую того, чтобы стать увековеченной: на ней художник, его отец и другие два земляка слушают музыку, сидя за столом.Гюстав Курбе. Похороны в Орнане, 1850. ФрагментБурю негодования вызвала и картина «Похороны в Орнане», на которой изображены 47 фигур жителей Орнана в натуральную величину. Эту работу назвали клеветой на провинциальное общество и обвинили автора в прославлении безобразного: «Этот человек переходит все допустимые границы , обрушиваясь в «Похоронах в Орнане» на устои семьи, религии, общества. Он швыряет картину вам в лицо, да так, что невозможно уклониться. Подумайте только – 20 метров густо записанного полотна, 50 пьяных рож, гигантизм безобразия!». А Курбе всего лишь изобразил людей такими, какими он их видел: «Они не были красивы, и я не мог сделать их красивыми», – объяснял он.Гюстав Курбе. Купальщицы, 1853Но настоящий скандал разразился в 1853 г., когда в Салоне была представлена работа Курбе «Купальщицы» . За день до открытия Салона его посетил император Наполеон ІІІ. Когда он увидел эту картину, его возмущению не было предела: объемы и пропорции изображенной на ней нагой женщины выходили за рамки приличия. Разгневанный император в сердцах ударил по «Купальщицам» хлыстом. Что же так рассердило Наполеона ІІІ?Гюстав Курбе. Виолончелист. Автопортрет, 1847Гюстав Курбе. Женщина в волнах, 1868Дело в том, что «Купальщицы» нарушили сразу несколько общепринятых правил. Нагая женщина выглядела чересчур реалистично. Учитывая то, что до этого обнаженная натура могла появляться лишь в картинах на мифологические темы, а нагота и позы персонажей должны были быть мотивированы сюжетом, нагота купальщицы показалась вульгарной, грубой и ничем не оправданной. Кроме того, ее поза напоминала позу, характерную для Марии Магдалины, когда ее изображали в момент встречи с воскресшим Христом . В таком контексте трактовка Курбе выглядит просто кощунственной. К тому же вытянутая рука женщины подразумевала какой-то диалог, ответное действие, но на картине ничего не происходило, создавалось впечатление, что сюжет в ней вообще отсутствует, и зрители чувствовали себя обманутыми.Гюстав Курбе. Слева – Молодая купальщица, 1866. Справа – Источник, 1868.Шокирующий реализм Курбе проявлялся и в натуралистичности деталей: многих посетителей выставки возмутила не очень чистая накидка на бедрах купальщицы и грязные ноги сидящей женщины . После этого на виртуозно написанный пейзаж уже никто не обращал внимания, равно как и на другие достоинства картины.Гюстав Курбе. Спящая обнаженная, 1862Ну и главное, что возмутило Наполеона ІІІ: обнаженная женская фигура должна была обладать классическими пропорциями, искажение которых воспринималось как гротеск. А Курбе был поклонником очень пышного женского тела. Один из критиков написал, что при виде такой красоты даже крокодил лишился бы аппетита, а Проспер Мериме заявил, что вид столь вульгарной плоти полностью отвращает его от любви.Гюстав Курбе. Женщина с белыми чулками, ок. 1861Императрица Евгения перед этим рассматривала картину Р. Бонер «Лошадиная ярмарка», на которой был изображен конь-тяжеловоз першеронской породы. Увидев обнаженную купальщицу, она воскликнула: «Это тоже першеронка?». Наутро публика штурмовала двери галереи – все хотели увидеть « першеронку », которую со скандалом отхлестал император. Ежедневно около 200 человек посещали выставку только ради этой картины.Гюстав Курбе. Спящие, 1866И сегодня работы Курбе не теряют своей популярности.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)