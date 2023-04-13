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Почему корабли из дерева идут ко дну, если древесина гораздо легче воды


Почему корабли из дерева идут ко дну, если древесина гораздо легче воды


Раньше все корабли были деревянными, но это не помогало им при крушении. Они благополучно уходили в морские глубины. Многие и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты. И если дерево гораздо легче воды, тогда почему это происходит?

Многие деревянные корабли и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты / Фото: blog.stanis.ru

Многие деревянные корабли и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты / Фото: blog.stanis.ru

 

В чем причина затоплений


Плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды / Фото: sdelai-lestnicu.ru

 

Если в сражении образовывалась пробоина, то потихоньку все отсеки заполняла вода, после чего судно и исчезало в пучине морской. Но ведь плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды. К тому же, перед тем, как материал использовался, он хорошо просушивался, что почти вдовое снижало показатели. По всем правилам, даже полностью заполненный водой корабль должен оставаться на поверхности. Но в жизни все иначе.


В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами / Фото: ocean-media.su

В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами / Фото: ocean-media.su

 

Есть два фактора, которые и играют решающую роль. В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами (пушки, ядра к ним в запасе). Плотность стали гораздо выше плотности воды – приблизительно в семь с половиной раз. В некоторых случаях на кораблях присутствовали и другие конструкции из стали, что существенно утяжеляло судно. Это играло свою роль и являлось одной из причин затопления, к тому же стремительного. Ведь плотность корабля по итогам становилась больше, чем воды.
Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет / Фото: apostrophe.ua

Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет / Фото: apostrophe.ua

 
В старину наружные элементы корабля покрывали специальным водоотталкивающим покрытием / Фото: cz.pinterest.com

В старину наружные элементы корабля покрывали специальным водоотталкивающим покрытием / Фото: cz.pinterest.com

 

Но то, что вблизи кораблей на дне морей и океанов лежат бревна и отдельные доски, данный факт объяснить никак не сможет. А все просто. Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет. В старые времена особо этому факту внимания не уделяли. Наружные элементы корабля покрывали специальным покрытием, водоотталкивающим: воском, жиром и так далее.
В море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку / Фото: u-f.ru

В море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку / Фото: u-f.ru

 

Но в море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку. Последняя быстро исчезала с древесины. При этом, стоили средства для обработки достаточно дорого. В итоге корабли со временем полностью пропитывались морской водой, и древесина превращалась в материал, вес которого гораздо выше, чем у воды. Плотность дерева могла достигать 1 100 килограммов на кубометр.
Дерево полностью пропитывалось водой и корабль мог пойти ко дну / Фото: znaj.ua

Дерево полностью пропитывалось водой и корабль мог пойти ко дну / Фото: znaj.ua

 

В связи с тем, что дерево способно полностью пропитаться влагой, постепенно сплавлять по реке бревна перестали, так как многие в пути тонули, напитав в себя слишком много воды.

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Почему корабли из дерева идут ко дну, если древесина гораздо легче воды

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Почему корабли из дерева идут ко дну, если древесина гораздо легче водыПодписаться на мой Instagram
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