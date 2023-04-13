Почему корабли из дерева идут ко дну, если древесина гораздо легче воды

Раньше все корабли были деревянными, но это не помогало им при крушении. Они благополучно уходили в морские глубины. Многие и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты. И если дерево гораздо легче воды, тогда почему это происходит?
Многие деревянные корабли и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты / Фото: blog.stanis.ru
В чем причина затоплений
Плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Если в сражении образовывалась пробоина, то потихоньку все отсеки заполняла вода, после чего судно и исчезало в пучине морской. Но ведь плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды. К тому же, перед тем, как материал использовался, он хорошо просушивался, что почти вдовое снижало показатели. По всем правилам, даже полностью заполненный водой корабль должен оставаться на поверхности. Но в жизни все иначе.
В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами / Фото: ocean-media.su
Есть два фактора, которые и играют решающую роль. В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами (пушки, ядра к ним в запасе). Плотность стали гораздо выше плотности воды – приблизительно в семь с половиной раз. В некоторых случаях на кораблях присутствовали и другие конструкции из стали, что существенно утяжеляло судно. Это играло свою роль и являлось одной из причин затопления, к тому же стремительного. Ведь плотность корабля по итогам становилась больше, чем воды.
Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет / Фото: apostrophe.ua
В старину наружные элементы корабля покрывали специальным водоотталкивающим покрытием / Фото: cz.pinterest.com
Но то, что вблизи кораблей на дне морей и океанов лежат бревна и отдельные доски, данный факт объяснить никак не сможет. А все просто. Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет. В старые времена особо этому факту внимания не уделяли. Наружные элементы корабля покрывали специальным покрытием, водоотталкивающим: воском, жиром и так далее.
В море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку / Фото: u-f.ru
Но в море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку. Последняя быстро исчезала с древесины. При этом, стоили средства для обработки достаточно дорого. В итоге корабли со временем полностью пропитывались морской водой, и древесина превращалась в материал, вес которого гораздо выше, чем у воды. Плотность дерева могла достигать 1 100 килограммов на кубометр.
Дерево полностью пропитывалось водой и корабль мог пойти ко дну / Фото: znaj.ua
В связи с тем, что дерево способно полностью пропитаться влагой, постепенно сплавлять по реке бревна перестали, так как многие в пути тонули, напитав в себя слишком много воды.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии