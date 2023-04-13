Почему корабли из дерева идут ко дну, если древесина гораздо легче воды

Многие деревянные корабли и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты / Фото: blog.stanis.ru

В чем причина затоплений

Плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды / Фото: sdelai-lestnicu.ru

В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами / Фото: ocean-media.su

Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет / Фото: apostrophe.ua

В старину наружные элементы корабля покрывали специальным водоотталкивающим покрытием / Фото: cz.pinterest.com

В море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку / Фото: u-f.ru

Дерево полностью пропитывалось водой и корабль мог пойти ко дну / Фото: znaj.ua