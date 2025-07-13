10 лайфхаков с банановой кожурой, которые настолько эффективны, что грех не использовать

Лахфхак 1: Для ухода за ботинками

Банановая кожура делает обувь блестящей. / Фото: temperaturka.com

Лайфхак 2: Для столового серебра

Приборы нужно натереть банановой кожурой

Лайфхак 3: Для растений

Банановой кожурой можно натереть крупные листья комнатных растений. / Фото: maja-dacha.ru

Лайфхак 4: Для белоснежной улыбки

Зубы после чистки нужно протереть банановой кожурой

Лайфхак 5: Для бархатных рук

Банановая кожура делает кожу на руках мягче. / Фото: syl.ru

Лайфхак 6: Для ухоженной кожи лица

Маска из банановой кожуры улучшает состояние кожи

Лайфхак 7: Для густых волос

Кожуру нужно измельчить и добавить во флакон с шампунем

Лайфхак 8: От следов синяков

Приложите кожуру к синяку

Лайфхак 9: Для гладких пяточек

Измельчите банан, добавьте воды и нанесите на пятки

Лайфхак 10: Для сочного мяса

Куриное филе на банановой кожуре не будет сухим. / Фото: vpuzo.com