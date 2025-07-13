10 лайфхаков с банановой кожурой, которые настолько эффективны, что грех не использовать

Обычно после того, как мы съедаем банан, кожура сразу оказывается в мусорном ведре. А зря. Оказывается, это отличный помощник не только в быту, но и в сфере красоты. Novate.ru рассказывает, как использовать банановую шкурку, чтобы получить максимум пользы и сэкономить на дорогостоящих средствах для уборки и ухода за собой.
Лахфхак 1: Для ухода за ботинками
Банановая кожура делает обувь блестящей. / Фото: temperaturka.com
На завтрак была овсянка с бананом? Отлично – у вас появилась возможность привести в порядок обувь, чтобы отправиться на работу в красивых ботинках. Если они выглядят слегка заношенными, кожура сможет вернуть им прежний блеск. Это становится возможным благодаря фруктовым кислотам, которые содержатся в мягкой внутренней стороне шкурки. Нужно лишь как следует натереть ею обувь, а затем пройтись шерстяной тряпочкой, чтобы закрепить эффект. И не нужны никакие дорогостоящие щетки и крема.
Лайфхак 2: Для столового серебра
Приборы нужно натереть банановой кожурой
Вернуть столовому серебру былой блеск и красоту – та еще задачка, особенно с учетом того, что средства, предназначенные для его чистки, зачастую бывают слишком агрессивными. Они действуют как отбеливатели. Чтобы вернуть приборам натуральный блеск и восстановить их естественный цвет, попробуйте протереть их мягкой стороной кожуры. Ложки, вилки, ножи – банан сможет привести в порядок все, что вы ему предложите. Благодаря уникальным фруктовым кислотам, о которых мы упоминали в предыдущем пункте, эффект появится уже через минуту – серебро будет сиять.
Лайфхак 3: Для растений
Банановой кожурой можно натереть крупные листья комнатных растений. / Фото: maja-dacha.ru
Есть растения, неприхотливые в уходе, а есть те, которые вянут при малейшем несоблюдении условий их содержания. Как бы то ни было, всем цветам без исключения нужна подкормка. Ее роль может выполнить мелко нарезанная банановая кожура. Закопайте ее ближе к основанию горшка и наслаждайтесь результатом – растения точно будут в восторге от такого натурального удобрения. Кстати, вы можете использовать шкурку банана не только как основную подкормку, но и как дополнительную, в паре с магазинными средствами. И в первом, и во втором случае эффективность будет на высочайшем уровне.
На заметку: Также мягкой стороной банановой кожуры можно протирать широкие плотные листья, которые выглядят тусклыми и безжизненными. Например, если речь идет о фикусе, монстере, кротоне и др. Такая процедура не только вернет им блеск, но также защитит от пыли и грязи, обеспечит необходимое питание.
Лайфхак 4: Для белоснежной улыбки
Зубы после чистки нужно протереть банановой кожурой
Покупаете дорогие зубные пасты в надежде отбелить зубы и добиться шикарной голливудской улыбки? Жаль, что эффект обычно сохраняется до первой чашки чая или кофе. Если вы уже отчаялись найти идеально средство для отбеливания, попробуйте после чистки протереть зубы мягкой стороной банановой кожуры. Так как в ее составе много минеральных веществ, шкурка сможет не только сделать вашу улыбку белоснежной, но также защитит зубы от кариеса.
Обратите внимание, что подобная чистка должна войти в привычку и стать регулярной. Эффект вы заметите уже через две недели. Плюс ко всему вы получите двойную пользу: на завтрак добавьте в кашу или творог банан, чтобы насытиться и получить заряд бодрости на весь день, а шкуркой от него протрите зубы во время утренней чистки.
Лайфхак 5: Для бархатных рук
Банановая кожура делает кожу на руках мягче. / Фото: syl.ru
Несмотря на то, что весна потихоньку вступает в свои права, погода все равно остается нестабильной. Солнце сменяется тучами и дождем, тепло – холодом. Также не стоит забывать о ветре. От таких перепадов больше всего страдают руки, особенно если вы не любите носить перчатки и редко пользуетесь кремом. Кожа становится сухой, жесткой, обветренной – восстанавливать приходится долго, к тому же не каждое средство может справиться. А вот банановая кожура решит эту задачу на раз-два.
Мягкая сторона не только вернет рукам мягкость и бархатистость – она снимет боль, зуд, покраснения. Кстати, если у вас появилось раздражение на коже после бритья или укуса комара, шкурка банана также поможет, обязательно попробуйте.
Лайфхак 6: Для ухоженной кожи лица
Маска из банановой кожуры улучшает состояние кожи
Восьмичасовой рабочий день, бытовые хлопоты, недосып, стресс, усталость – все это, безусловно, отражается на состоянии нашей кожи. А если мы еще и игнорируем или минимизируем ежедневный уход, забываем снимать макияж, ситуация становится совсем плачевной.
Если не хотите тратить деньги на дорогостоящую уходовую косметику, но при этом мечтаете, чтобы кожа была в идеальном состоянии, попробуйте несколько раз в неделю протирать лицо мягкой стороной банановой кожуры или делать маску из нее. Шкурка решает сразу несколько проблем: мягко убирает ороговевшие клетки, увлажняет кожу, делают ее мягкой и бархатистой, придают здоровый румянец. Кроме того, по отзывам некоторых девушек, банановая кожура также помогает бороться с морщинами.
Лайфхак 7: Для густых волос
Кожуру нужно измельчить и добавить во флакон с шампунем
Все, что нужно сделать – измельчить банановую кожуру и добавить во флакон с шампунем. Вуаля – супер-полезный и питательный состав для волос готов! Положительный результат будет заметен уже после нескольких применений: локоны станут шелковистыми, блестящими, увеличат свою густоту и даже начнут меньше электризоваться.
Есть еще один вариант, как использовать банановую шкурку для волос. Измельчите ее с помощью блендера, добавьте немного воды, чтобы образовалась смесь с консистенцией густой сметаны. Получившуюся маску нужно нанести на волосы, походить с ней 30 минут и хорошо промыть пряди с шампунем. Процедуру нужно повторять раз в неделю, и тогда волосы точно скажут «спасибо».
Лайфхак 8: От следов синяков
Приложите кожуру к синяку
Ударились о стол, споткнулись, упали, не устояли на высоких каблуках, покатались на лыжах – вариантов, при которых можно заработать синяк, очень много. Главное – знать, как поскорее устранить его следы. Предлагаем следующий вариант: приложите к ушибу кусочек банановой кожуры (мягкой стороной), закрепите пластырем и оставьте на час. По истечении времени компресс можно сменить на свежий. На следующий день повторите процедуру, и вы увидите, как синяк, который в обычных условиях сходил бы неделю, исчезает за два дня.
Лайфхак 9: Для гладких пяточек
Измельчите банан, добавьте воды и нанесите на пятки
Скоро лето и пора открытых босоножек и шлепанцев. Значит, самое время начать приводить в порядок свои ножки. Как делать педикюр вы сами знаете, а вот как ухаживать за огрубевшими стопами – подскажем мы. Измельчите кожуру банана в блендере, добавьте небольшое количество воды и чайную ложку соды. Нанесите маску на стопы и посидите 20 минут. По истечении времени смойте остатки средства прохладной водой и нанесите питательный крем для закрепления результата.
Лайфхак 10: Для сочного мяса
Куриное филе на банановой кожуре не будет сухим. / Фото: vpuzo.com
Если свинину еще можно сделать сочной без использования секретных ингредиентов, то куриную грудку – вряд ли. Она частенько грешит сухостью и жесткостью, особенно если передержать ее в духовке или на сковороде. Чтобы избежать подобного исхода и порадовать домашних действительно вкусных ужином, прибегните к следующей хитрости. Возьмите противень, застелите его дно банановой кожурой и выложите сверху мясо. Благодаря шкурке, курица останется нежной и сочной даже после 30 минут, проведенных в духовке.
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