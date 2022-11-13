Потерянные субмарины: 4 советские подводные лодки, которые навсегда остались в море

1. С-117 (Щ-117)

Одна из первых советских подлодок, которая не вернулась домой. /Фото: wikimedia.org

Будущая С-117 в довоенное время. /Фото: sovboat.ru

Памятник погибшей лодке С-117 и ее экипажу. /Фото: topwar.ru

2. К-129

Пожалуй, самая известная затонувшая подлодка СССР. /Фото: rg.ru

Подводная лодка К-129 на дне океана. /Фото: topwar.ru

Подлодка, которая после своей гибели стала даже известнее, чем до нее. /Фото: primamedia.ru

3. К-56

Субмарина, которая все-таки не затонула. /Фото: inokhbeh.org

Судно «Академик Берг», протаранившее подлодку. /Фото: regnum.ru

Лодка на дно не ушла, однако часть личного состава все же потеряла. /Фото: bashny.net

4. К-429

Тот случай, когда непроверенные машины после ремонта отпускать чревато. /Фото: glavpaluba.ru

Поднятие лодки на поверхность после затопления. /Фото: glavpaluba.ru