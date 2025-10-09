Почему индийское золото очень желтое и откуда его такое количество у тамошних женщин

Каждый год Индия потребляет для своих нужд порядка 700 тонн золота. Таким образом по уровню расхода данного драгоценного металла страна занимает второе место после главного драйвера современной мировой экономики – Китая. Солидная часть условного «золотого запаса» Индии находится на руках у граждан., золото в собственности людей распределено по населению крайне неравномерно. Тем не менее, тамошние женщины все равно являются самыми озолоченными в мире.
Откуда в Индии столько золота?
Ювелирное дело крайне востребованная отрасль в Индии. |Фото: mir-da.ru.
Как уже было отмечено выше, Индия является второй страной в мире по объемам потребления золота. При этом она занимает четвертую в мире позицию по уровню импорта (ввоза) золота. В 2019 году страна приобрела драгоценного металла на 32.1 млрд долларов. Сама страна на сегодняшний день добывает всего 2-3 тонны драгоценного металла в год (для сравнения лидеры рынка производят по 300-500 тонн золота в год). При этом в 2020 году геологи азиатской страны нашли в одной из провинций запасы золота, которые почти в 3 раза превышают имеющиеся государственные запасы.
Индийское золото очень красивое. |Фото: livemaster.by.
Что интересно, на руках у индусов находится от 9 до 11% всего золота в мире. Безусловно, у людей бедных его крайне мало, а то и вовсе нет. Тем не менее, даже слабо обеспеченные семьи стараются покупать хотя бы небольшие золотые украшения. Во многом именно по этой причине Индия традиционно входит в число главных потребителей данного металла.
В Индии своего золота почти не добывают. |Фото: gagdaily.com.
Само собой, помимо магико-религиозного смысла золото является банальной «твердой валютой» для индийских семей. Именно поэтому украшения покупают в качестве сберегательного депозита на будущее, а также в качестве подарков на свадьбу в форме приданного. Кроме того, в Индии покупка золота простым людьми не требует отчетности перед государством: в стране нет налогов с украшений.
Почему индийское золото такое желтое?
Цвет золота зависит от пробы. ¦Фото: southklad.ru.
Здесь все предельно просто. У всякого драгоценного металла есть проба. Большая часть золота, ходящего по рукам населения в Европе и на пространстве бывшего СССР, имеет достаточно низкую пробу. Например, в СССР большинство золотых украшений делали из золота 14 карат или 583-ей пробы. В Индии же большинство украшений делается из золота 23 карат или 958-ой пробы. Именно этим обстоятельством и обусловлен характерный яркий солнечный цвет.
