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Расцвет хип-хоп культуры: колоритные фотографии из Бруклина 1980-х годов


Хип-хоп культура 1980-х: уличные фотографии из Бруклина

Хип-хоп культура 1980-х: уличные фотографии из Бруклина

Восьмидесятые годы в Америке - это время расцвета хип-хоп культуры. Брейк-данс, битбокс, рэп и граффити-арт - так заявляла о себе темнокожая молодежь. Сегодня у нас есть отличная возможность взглянуть на фотографии, сделанные в Бруклине почти 40 лет назад. Известному афроамериканскому фотографу удалось запечатлеть город в прекрасную пору, до того, как здесь началось распространение кокаина и эпидемия СПИДа.

Подрастающее поколение рэперов

Подрастающее поколение рэперов

 
Стильная молодость

Стильная молодость

Автор этих замечательных стрит-фотографий - Джамел Шабазз (Jamel Shabazz).Уроженец Бруклина, он всегда любил свой город, увлекался фотографией с 15 лет, и в 1980-е годы, наряду с другими мастерами, принял участие в проекте, призванном запечатлеть облик Нью-Йорка и его жителей. Джамел считал прекрасными образцами документалистики работы фоторепортеров "LIFE" и "National Geographic", старался, чтобы и его снимки воспринимались, как единое повествование, своеобразный дневник, который листает зритель, как кадры из альбома близкого знакомого. Для Шабазза фотография стала еще и одним из способов постоянно поддерживать связь с общиной. Вначале он снимал друзей, после стал расширять диапозон, в его объектив попадали и далекие знакомые, и случайные прохожие, чьи образы, вместе с тем, и воплощали облик Бруклина.
Фотография - это особый вид коммуникации, искренний и непосредственный, отличный от того, что можно передать словами.
Бруклинские рэперы. Обязательный атрибут - массивные аксессуары

Бруклинские рэперы. Обязательный атрибут - массивные аксессуары

 
Рэперы с модным бумбоксом

Рэперы с модным бумбоксом

 
Брендовый образ

Брендовый образ

 
Девушки в метро

Девушки в метро

 
Образ, продуманный до мелочей

Образ, продуманный до мелочей

В интервью изданию Vogue Шабаз рассказал о том, что его прельщало в уличной фотосъемке в тот период: "Это было очень интересное время, переломный момент, когда появилось чувство расовой гордости и на улицах было много людей в африканской одежде. В 1990-е годы одежда стала индикатором богатства, пока же это был лишь один из способов самовыражения, интересный прикид можно было увидеть и у жителей бедных кварталов".
Девушки в курсе модных тенденций

Девушки в курсе модных тенденций

 

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Расцвет хип-хоп культуры: колоритные фотографии из Бруклина 1980-х годов

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Расцвет хип-хоп культуры: колоритные фотографии из Бруклина 1980-х годовПодписаться на мой Instagram
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