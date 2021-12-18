Американские полицейские придумали капкан для ловли нарушителей-лихачей

Автомобильный капкан для ловли смутьянов на полном ходу.
Остановить идущую на полном ходу машину совсем непросто, даже когда сидишь за ее рулем. Но как остановить несущуюся машину, которой управляет другой человек так, чтобы обошлось без жертв и аварий? Ответ на этот вопрос придумали инженеры, создавшие вот такой любопытный полицейский капкан.
Раскладывается с бампера.
Американская полиция начала использовать новое приспособление на своих автомобилях, которое помогает стражам порядка в ловле преступников и нарушителей спокойствия на дорогах. Удивительно, но принцип действия автомобильного капкана весьма прост. Настолько, что удивляешься - почему никто раньше до такого не додумался. И ещё такой способ принудительной остановки автомобиля намного безопаснее и для самих полицейских, и для преступников в сравнении с наиболее популярным методом разворота машины (в ходе такого маневра есть шанс перевернуться).
Хватает колесо и не дает ему крутиться.
Автором полицейского автомобильного капкана стал промышленный дизайнер Леонард Сток. Устройство состоит из троса, держателя и непосредственно капкана, который наматывает трос на колесо перехватываемого автомобиля. Принцип действия следующий. Капкан крепится на бампере полицейской машины и опускается в момент перехвата. После этого преследующая нарушителя машина должна поддеть приведенным в готовность механизмом заднее колесо преследуемого.
Происходит принудительное торможение.
В мгновение ока веревка капкана наматывается на колесо жертвы и блокирует его вращение, вызывая принудительное торможение. Скорость перехваченной машины постепенно снижается, и вскоре она остановится вовсе. Происходит все в считанные секунды. Правда, пока у этой системы есть один недостаток. Таким капканом будет очень сложно поймать колесо с большим брызговиком.
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