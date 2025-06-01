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Их не едят палочками: мифы и факты о роллах




Роллы — это не просто еда, это целое искусство! В них сочетаются свежесть ингредиентов, изысканный вкус и красота оформления. Мы уже давно привыкли к роллам, но знаем ли мы о них правду? Сегодня мы раскроем несколько мифов о них!

Миф 1: Родина суши — Япония


Родина суши — не Япония

Родина суши — не Япония

 

Хотя Япония и подарила миру суши, их история куда богаче.
На самом деле, суши появились в Юго-Восточной Азии, в долине реки Меконг. Это произошло еще в V-II веках до нашей эры. В Японии они стали популярны только в 18 веке. Но знакомая нам форма роллов появилась лишь в 1820 году.

Миф 2: В суши обязательно должна быть сырая рыба



Раньше рыбу для роллов мариновали

Раньше рыбу для роллов мариновали

 

Оказывается, что это не совсем так. Само слово «суши» («суси» по-японски) состоит из «су» (уксус) и «муси» (рис). Изначально, для суши использовали маринованную рыбу, которую консервировали с помощью риса. То есть использовали воду из под риса. В процессе ферментации рыба могла храниться до года. Позже стали использовать рисовый уксус, который значительно ускорял процесс и избавлял от брожения.

Миф 3: Суши едят палочками


Только в России роллы едят палочками

Только в России роллы едят палочками

 

Возможно многие не знали этого, но в Японии суши принято есть руками, а палочки - это инструмент для других блюд. Но мы почему-то едим роллы с помощью этих приборов.

Миф 4: Чем больше соевого соуса, тем лучше


Соевый соус не должен перекрывать вкус роллов

Соевый соус не должен перекрывать вкус роллов

 

Не спешите топить свои суши в соусе! Достаточно лишь слегка обмакнуть ролл, чтобы подчеркнуть вкус. Открытое суши окунается только рыбой. Перебор с соусом может испортить вкус.
Роллы с икрой или сладким/острым соусом (например, с угрем) вообще не стоит макать в соевый соус. Это объясняется тем, что в этом виде роллов уже присутствует достаточно компонентов, которые обладают ярким вкусом.

Миф 5: Роллы нужно заедать имбирем


Имбирь нужен для того, чтобы освежить рецепторы

Имбирь нужен для того, чтобы освежить рецепторы

 

Маринованный имбирь (гари) служит для очищения вкусовых рецепторов между разными видами роллов. Поэтому не стоит есть роллы вприкуску с имбирём. Иначе вы не сможете почувствовать яркий вкус блюда.

К тому же, не стоит забывать, что суши — это больше, чем просто вкусная еда. На самом деле, за этой простой на первый взгляд кухней скрывается богатая история, традиции и любопытные факты.

Оказывается, что суши когда-то были валютой. В прошлом суши настолько ценились, что их использовали в качестве платежного средства для налогов.
Суши-роботы существуют

Суши-роботы существуют

 

Не удивляйтесь, но суши-роботы — это реальность! В 1980-х годах появились автоматы, которые могут нарезать рыбу, формировать роллы и даже подавать их клиентам. А вы знали об этом?

Также существует самый настоящий День суши и роллов. 22 мая в России отмечается этот праздник, а в США его отмечают 1 ноября. Хороший повод для того, чтобы их приготовить.

Оказывается, что «Шари» — это не просто рис. Рис для суши «сумеши» или «шари» получил такое название из-за своей белоснежной чистоты, которая напоминала об «останках Будды».
Лучшие сушисты — мужчины

Лучшие сушисты — мужчины

 

Традиционно сушисты — мужчины. Это связано с тем, что температура рук у женщин может влиять на вкус рыбы, а также с опасениями по поводу попадания косметики и ароматов в еду. Именно так считалось ранее, поэтому такое мнение сложилось исторически.

Стать истинным сушистом — это долгий путь. Обучение занимает 5 лет: 2 года уходит на освоение приготовления риса, а остальные 3 года посвящаются обучению работе с рыбой.

Кроме того, ножи сушистов — это «самурайские мечи». Их ножи затачиваются каждый день. Кроме того, по одной из версий, они произошли от самурайских мечей.

Самый большой ролл в мире — из Японии. В 2016 году в этой стране был создан ролл диаметром 2,8 метра, который готовила команда из четырехсот человек.
Так выглядят самые дорогие роллы из Филиппин

Так выглядят самые дорогие роллы из Филиппин

 

Наверняка вы удивитесь, но самые дорогие суши — из Филиппин. Одна порция (5 штук) самых дорогих суши стоит около 2145 долларов. В их состав входят сусальное золото, черная икра, жемчуг и даже бриллиант.

Суши — это афродизиак! Как и многие морепродукты, они обладают свойствами, которые могут повышать сексуальное влечение.


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