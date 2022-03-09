Создаём уют своими руками, или идеи декора для сада и дачи

У вас собралась уйма ненужных вещей? Не спешите их выбрасывать.

Ведь то, что на первый взгляд выглядит как хлам, может оказаться очень полезным для дальнейшего использования, скажем так, на огороде, в саду или же даче.

Скопились ящики, бутылки, пластиковые крышки, старые подушки, консервные банки и прочая ерунда? Отлично, всё это пригодится для преображения вашего любимого загородного уголка.

1. Металлические бочки

Изящная мебель из металлических бочек.

2. Оригинальные идеи декора

Согласитесь, что такие элементы декора всегда будут радовать не только глаз, а и душу.

3. Декоративные подушки

Скопилось множество подушек? Отлично, украсьте ими двор или место для отдыха.

4. Лежак из подушек

Лежак из мягких подушек, сшитых своими руками, идеально дополнит место для отдыха на даче или в саду.

5. Пластмассовые ящики

Удобное кресло из пластмассового ящика.

6. Столик из поддонов

Журнальный столик в эко-стиле.

7. Брёвна в помощь

Отличное кресло из брёвен.

8. Старенький велосипед

Старый велосипед превращается в симпатичную цветочную клумбу.

9. Старая обувь

Старые башмаки отлично подойдут для цветочных вазонов.

10. Когда хлам превращается в цветник

Не спешите выбрасывать старые вещи, они пригодятся для декора сада.

11. Дровишки

Симпатичный столик из дровишек.

12. Садовые качели

Очень удобные качели из ротанга.

13. Полукруглая лавочка из деревянных брусков

Лавочка из деревяшек органично вписывается в дизайн участка.

14. Катушки

Оригинальные столики из катушек.

15. Старенькое трюмо

Старое трюмо отлично подойдёт для декора сада или дачного участка.

16. Старые шины

Поделки из старых шин.

17. Старый каркас складного стула и ремни

Кто бы мог подумать, что из обычных старых ремней и каркаса можно соорудить вполне удобное кресло для отдыха или рыбалки.

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