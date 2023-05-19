Таинственная Гора Крестов — холм, по всей видимости, городище, на котором установлено множество литовских крестов, общее их число составляет приблизительно 50 000. Эта святыня и место паломничества находится в Литве на дороге Калининград — Рига.



Таинственная Гора Крестов, где паломники действительно верят, что Христос может творить чудеса.







Ни о времени появления Горы крестов, ни о причинах её возникновения нельзя ничего сказать с точностью.







По одной версии, Гора Крестов возникла значительно позднее — кресты были установлены в честь литовцев, павших в жестоко подавленном царскими властями Российской империи восстании 1831 года. (Фото AnnaGio):







Несмотря на внешнее сходство, Гора Крестов не является кладбищем. По народному поверью, тому, кто оставит на Горе крестов крест, будет способствовать удача.















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На таинственной Горе Крестов можно найти кресты самых разных видов: от огромных деревянных крестов высотой до нескольких метров, до нательных крестиков, гроздьями которых увешаны более крупные кресты. (Фото Gaietty):











Одно распятие было установлено Папой Римским Иоанном Павлом II во время его визита в Литву 7 сентября 1993 года. Это сделало Гору Крестов известной во всём католическом мире, что привело к значительному увеличению посещающих гору паломников и туристов. (Фото Shertila Tony):







Кроме попыток научного объяснения возникновения Горы Крестов, существует множество легенд, по-своему объясняющих её возникновение. По одной из них, когда-то на холме стоял католический монастырь, по неизвестным причинам внезапно ушедший под землю.







Потом у одного из жителей окрестных деревень неизлечимо заболела дочь. Ничто не помогало, и тогда отец решил установить на намоленном месте крест. И тогда свершилось чудо — ребёнок выздоровел.







Молва о чудодейственном месте распространилась по всей Литве, люди стали приходить и оставлять на горе на счастье кресты. Так, в соответствии с народной легендой, и родилась Гора Крестов.











Сейчас на горе устанавливают кресты не только католики, но и представители других христианских конфессий.







После установления в Литве советской власти, с 1964 по 1984 были предприняты 4 попытки уничтожить место поклонения. Однако, каждый раз, после того, как бульдозер сносил кресты, кресты появлялись на горе вновь.







Эти действия стали своего рода мирным протестом жителей Литвы против проводимой советскими властями политики. (Фото Markus Moning):















Сегодня на таинственной Горе установлено 200 000 крестов, сделанных из всего, от дерева до металла.







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