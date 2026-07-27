Почему на мужской и женской одежде пуговицы с разных сторон

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На этот факт не все обращают внимание, но пуговицы на мужской и женской одежде пришивают с разных сторон: в первом случае – справа, во втором – слева. Существует множество догадок, почему так происходит. Novate.ru предлагает разобрать самые популярные из них, а также узнать, зачем мы до сих пор соблюдаем «пуговичные» традиции. На этот факт не все обращают внимание, но пуговицы на мужской и женской одежде пришивают с разных сторон: в первом случае – справа, во втором – слева. Существует множество догадок, почему так происходит. Novate.ru предлагает разобрать самые популярные из них, а также узнать, зачем мы до сих пор соблюдаем «пуговичные» традиции.

История происхождения



Старинные пуговицы. / Фото: bibliongo.ru Старинные пуговицы. / Фото: bibliongo.ru

Большинство изобретений в нашем мире принадлежит конкретным людям: мы знаем, что телефон придумал Александр Белл, а пенициллин открыл Александр Флеминг. С пуговицами все не так просто. Какие-то ученые приписывают изобретение грекам, какие-то – выходцам из Азии. Как бы то ни было, пуговицы использовали еще в каменном веке. Конечно, тогда они выглядели совсем по-другому, и больше напоминали булавки, сделанные из костей животных и шипов растений. Их находили на территории Древнего Рима, Древней Греции, Китая. Первой вещи, похожей на современную пуговицу, более 5000 лет. Как видите, не самое молодое изобретение.

Если говорить о пуговицах с петлями, предназначенных для застегивания одежды, то их придумали немцы в эпоху Средневековья. Тогда стала популярной обтягивающая одежда, и было важно, чтобы она идеально сидела на своем обладателе. Сначала пуговицы стали повсеместно использовать в Германии, а потом они разлетелись по всему миру. Несмотря на крохотный размер и относительно легкое производство, пуговицы считались признаком высокого статуса и без говорили о происхождении хозяев.

Начиная с XVIII века для производства пуговиц стали использовать дорогие благородные металлы, вследствие чего их стоимость сильно возросла.

Интересно, что портные уже тогда пришивали пуговицы на разные стороны – на женской одежде они были слева, а на мужской – справа. Вот несколько версий, почему так происходило.

Теория 1: Процесс одевания



Знатных леди одевали служанки. / Фото: m.fotostrana.ru Знатных леди одевали служанки. / Фото: m.fotostrana.ru

Раньше знатные дамы никогда не одевались самостоятельно – эту задачу выполняли исключительно служанки. Причем, иногда их было несколько, например, если леди нужно было собрать на торжественный прием. Чтобы процесс застегивания бесконечного числа пуговиц (а на женских платьях их действительно было очень много) шел быстрее, белошвейки крепили застежки слева, чтобы служанкам было удобно их застегивать правой рукой. Мужчины предпочитали одеваться самостоятельно, поэтому для их комфорта пуговицы располагались справа. Теория не слишком логичная, но самая популярная из всех.

Теория 2: Различия в физиологии



Мужчина застегивает рубашку Мужчина застегивает рубашку

Вторая распространенная версия связана с физиологией мужчин и женщин. Считается, что у женщин лучше развито левое полушарие мозга, а значит, им удобнее застегивать пуговицы именно с этой стороны. Что касается мужчин, то у них есть проблемы с мелкой моторикой, поэтому, чтобы не создавать лишних проблем, портные пришивали пуговицы справа. Как это выяснили в средневековой Германии доподлинно неизвестно, но существует много людей, которые верят именно в эту теорию.

Теория 3: Мужские потребности



Правую руку держали в тепле. / Фото: marieclaire.ru Правую руку держали в тепле. / Фото: marieclaire.ru

Как и во всех других ситуациях, существует «мужская» версия событий. Раньше мужчины не выходили из дома без оружия. Даже те, кто не умел хорошо пользоваться шпагой, был обязан носить ее с собой. Обычно шпагу крепили слева, чтобы получилось быстро вытащить ее правой рукой (позже главным оружием стал кольт, который хранили за пазухой с левой стороны). Какое это имеет отношение к пуговицам? В случае опасности рука всегда должна была быть наготове, поэтому при необходимости ее согревали под левой полой одежды.

Так всегда поступал Наполеон I (можете увидеть на фото сверху). Император считал, что женщины копируют его, поэтому требовал, чтобы на их одежде пуговицы пришивали с другой стороны. В то время Франция была законодательницей мод, поэтому, кто знает, возможно, слова Наполеона сыграли важную роль в вопросе оформления одежды.

Другие приверженцы этой теории считают, что мужчины, вынимая оружие из ножен, могли зацепиться за пуговицу на груди, поэтому их важно было пришивать спава.

Теория 4: Женственность



Женская элегантная одежда Женская элегантная одежда

Еще одна версия о том, почему пуговицы находятся с разных сторон, звучит так: «Чтобы отличить мужскую рубашку от женской». Кроме того, есть мнение, что пуговицы, расположенные слева, делают одежду более женственной и элегантной. Впрочем, это не мешает девушкам идти в магазине в мужской отдел, чтобы найти там качественную рубашку, которую они смогут использовать, как модель оверсайз. И да, при грамотном выборе такой образ тоже смотрится изящно.

Теория 5: Грудное вскармливание



Так удобнее кормить малыша. / Фото: fr.style.yahoo.com Так удобнее кормить малыша. / Фото: fr.style.yahoo.com

Возможно, женская одежда так застегивалась, чтобы девушкам было удобнее кормить младенцев. В то время, как они держали ребенка левой рукой, правой можно было быстро расстегнуть пуговицы. К тому же освобождалась ведущая рука, и можно было заняться хозяйственными делами. К таким выводам пришли историки после анализа многочисленных живописных полотен прошлых веков. Художники того времени отлично отражали быт и жизнь семей, поэтому по картинам можно сделать некоторые выводы.

Теория 6: Удобство при раздевании



Парень с девушкой обнимают друг друга. / Фото: telegra.ph Парень с девушкой обнимают друг друга. / Фото: telegra.ph

Говорят, что пуговицы на мужской и женской одежде расположены зеркально, чтобы удобнее было раздевать друг друга. В следующий раз можете обратить на это внимание и сделать свои выводы. Нам кажется, что удобство больше зависит от привычки и вкуса одежды, чем расположения пуговиц, но у каждого собственное мнение на этот счет.