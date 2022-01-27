Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Фотограф Крэйг Уокер (Craig F. Walker) прогулялся по историческому Театральному кварталу Бостона в американском штате Массачусетс, в котором сосредоточены десятки театров, кинотеатров и других культурных заведений, и запечатлел его неповторимую атмосферу.
Житель Бостона курит сигару возле магазина табачных изделий L.J.Peretti на улице Чарльз-стрит.
Перекрёсток Бойлстон и Тремонт-стрит.
Художник Wen-ti Tsen размещает инсталляцию возле торгового центра China Trade Center на Бойлстон-стрит. Художник установил в Театральном квартале пять портретов местных исторических деятелей китайского происхождения.
Раз в неделю после работы Марио ужинает в ресторане Fin’s Sushi Grill на Бойлстон-стрит.
Перекрёсток Тремонт и Стьюарт-стрит.
Охранник обыскивает Мелиссу Соузу из Брейнтри, которая пришла посмотреть выступление перформанс-группы Blue Man Group в театре «Чарлз» со своей подругой Мишель Брюэр (справа).
Один из участников перформанс-группы Blue Man Group, которая выступает в театре «Чарлз» с 1995 года.
Жительница Бостона и её дочь возвращаются из кинотеатра.
Люди пришли на премьеру «Приключений Присциллы, королевы пустыни» в театре «Шуберт».
Пара ждёт, когда подадут их автомобиль, после ужина в гостинице Ritz-Carlton.
Бездомный по имени Пол просит милостыню на Тремонт-стрит. В удачный вечер он может собрать около 30 долларов.
Охранник проверяет документы у женщины у входа в ночные клубы Royale и Candibar на Тремонт-стрит.
Адам Кокс, Карл Уорд и Кольт Райд празднуют победу любимой бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» в пиццерии на Тремонт-стрит.
Фотография Тремонт-стрит, сделанная около 1960-го года, в баре The Tam на углу Тремонт и Лаграндж-стрит.
Эсли и Сьюзанн Хэмнер возвращаются из Бостонского оперного театра по Вашингтон-стрит.
Девушки делают селфи в Театральном квартале в Бостоне.
Молодой человек пьёт текилу в компании друзей в баре The Tam.
Люди собрались на выходе из ночных клубов на улице Тремонт-стрит.
Девушка прогуливается по Лаграндж-стрит.
Люди возвращаются из Бостонского оперного театра по Вашингтон-стрит.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии