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Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Фотограф Крэйг Уокер (Craig F. Walker) прогулялся по историческому Театральному кварталу Бостона в американском штате Массачусетс, в котором сосредоточены десятки театров, кинотеатров и других культурных заведений, и запечатлел его неповторимую атмосферу.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Житель Бостона курит сигару возле магазина табачных изделий L.J.Peretti на улице Чарльз-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Перекрёсток Бойлстон и Тремонт-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Художник Wen-ti Tsen размещает инсталляцию возле торгового центра China Trade Center на Бойлстон-стрит. Художник установил в Театральном квартале пять портретов местных исторических деятелей китайского происхождения.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Раз в неделю после работы Марио ужинает в ресторане Fin’s Sushi Grill на Бойлстон-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Перекрёсток Тремонт и Стьюарт-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Охранник обыскивает Мелиссу Соузу из Брейнтри, которая пришла посмотреть выступление перформанс-группы Blue Man Group в театре «Чарлз» со своей подругой Мишель Брюэр (справа).

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Один из участников перформанс-группы Blue Man Group, которая выступает в театре «Чарлз» с 1995 года.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Жительница Бостона и её дочь возвращаются из кинотеатра.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Люди пришли на премьеру «Приключений Присциллы, королевы пустыни» в театре «Шуберт».

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Пара ждёт, когда подадут их автомобиль, после ужина в гостинице Ritz-Carlton.



Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Бездомный по имени Пол просит милостыню на Тремонт-стрит. В удачный вечер он может собрать около 30 долларов.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Охранник проверяет документы у женщины у входа в ночные клубы Royale и Candibar на Тремонт-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Адам Кокс, Карл Уорд и Кольт Райд празднуют победу любимой бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» в пиццерии на Тремонт-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Фотография Тремонт-стрит, сделанная около 1960-го года, в баре The Tam на углу Тремонт и Лаграндж-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Эсли и Сьюзанн Хэмнер возвращаются из Бостонского оперного театра по Вашингтон-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Девушки делают селфи в Театральном квартале в Бостоне.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Молодой человек пьёт текилу в компании друзей в баре The Tam.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Люди собрались на выходе из ночных клубов на улице Тремонт-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Девушка прогуливается по Лаграндж-стрит.

Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Люди возвращаются из Бостонского оперного театра по Вашингтон-стрит.

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