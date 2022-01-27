Атмосфера Театрального квартала в Бостоне

Фотограф Крэйг Уокер (Craig F. Walker) прогулялся по историческому Театральному кварталу Бостона в американском штате Массачусетс, в котором сосредоточены десятки театров, кинотеатров и других культурных заведений, и запечатлел его неповторимую атмосферу.







Житель Бостона курит сигару возле магазина табачных изделий L.J.Peretti на улице Чарльз-стрит.







Перекрёсток Бойлстон и Тремонт-стрит.







Художник Wen-ti Tsen размещает инсталляцию возле торгового центра China Trade Center на Бойлстон-стрит. Художник установил в Театральном квартале пять портретов местных исторических деятелей китайского происхождения.







Раз в неделю после работы Марио ужинает в ресторане Fin’s Sushi Grill на Бойлстон-стрит.







Перекрёсток Тремонт и Стьюарт-стрит.







Охранник обыскивает Мелиссу Соузу из Брейнтри, которая пришла посмотреть выступление перформанс-группы Blue Man Group в театре «Чарлз» со своей подругой Мишель Брюэр (справа).







Один из участников перформанс-группы Blue Man Group, которая выступает в театре «Чарлз» с 1995 года.







Жительница Бостона и её дочь возвращаются из кинотеатра.







Люди пришли на премьеру «Приключений Присциллы, королевы пустыни» в театре «Шуберт».







Пара ждёт, когда подадут их автомобиль, после ужина в гостинице Ritz-Carlton.

Бездомный по имени Пол просит милостыню на Тремонт-стрит. В удачный вечер он может собрать около 30 долларов.Охранник проверяет документы у женщины у входа в ночные клубы Royale и Candibar на Тремонт-стрит Адам Кокс, Карл Уорд и Кольт Райд празднуют победу любимой бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» в пиццерии на Тремонт-стрит.Фотография Тремонт-стрит, сделанная около 1960-го года, в баре The Tam на углу Тремонт и Лаграндж-стрит . Эсли и Сьюзанн Хэмнер возвращаются из Бостонского оперного театра по Вашингтон-стрит.Девушки делают селфи в Театральном квартале в Бостоне.Молодой человек пьёт текилу в компании друзей в баре The Tam.Люди собрались на выходе из ночных клубов на улице Тремонт-стрит.Девушка прогуливается по Лаграндж-стрит.Люди возвращаются из Бостонского оперного театра по Вашингтон-стрит.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)