Как и чем быстро отстирать пятна на детской одежде

Наступает школьная пора, а значит вопрос стирки формы вашего ребенка будет актуален ближайшие девять месяцев. Рассказываем о самых популярных пятнах на детской одежде и секретах их стирки.







Иногда дети приносят домой такие въедливые пятна, что стирка даже на самых высоких температурах не справляется с ними. И, к сожалению, наставления в таком случае бесполезны, ведь ребенок по природе менее аккуратен, чем взрослый человек. Но совсем не обязательно каждый раз относить грязные детские вещи в химчистку, поскольку есть некоторые несложные лайфхаки, которые помогут вам побороть пятна. И так, делимся списком самых распространенных загрязнений на детской одежде и простыми способами избавиться от них.



Краска

Маркер

Грязь

Продукты питания

Трава

Мел

Клей

Пот

Кровь

Краска является главным виновником пятен на детской одежде, и, к тому же, ее не всегда удается отстирать. Но решение есть: сделайте смесь, состоящую наполовину из теплой воды, а на другую половину из моющего средства. Окуните в нее пятно и отшоркайте его зубной щеткой или куском чистой ткани, а после постирайте в машинке как обычно. Этот способ поможет растворить и масляную, и водную краску.Чтобы отстирать пятно даже от перманентного маркера, воспользуйтесь спиртом или антисептиком, содержащим его. Для этого положите на пятно салфетку и пройдитесь по нему ваткой или чистой тканью, смоченной в спирте.Для того, чтобы отстирать грязь, замочите пятно с обратной стороны в холодной воде. Затем поместите одежду в теплую воду на 20 минут. Если пятно осталось, протрите его тканью или чистой губкой с гелем для стирки и оставьте так на 5 минут.Масляные пятна доставляют большинство неудобств при стирке, так как от них трудно избавиться. Но если пятно свежее, смочите его теплой водой и нанесите средство для мытья посуды или белую зубную пасту. Для большей эффективности аккуратно пошоркайте пятно зубной щеткой или губкой.Если же вы столкнулись с пятном от фруктового сока, его лучше удалять с помощью отбеливателя. Самыми эффективными в таком случае являются варианты с содержанием хлора.Чтобы избавиться от пятен, которые возникли от травы, замочите вещь в теплой воде и геле для стирки в течение десяти минут. Если пятна все еще не отошли, возьмите гель для стирки белья и смочите им чистую губку или ткань, а затем пошоркайте пятно.Самым эффективным средством в борьбе с пятнами от мела является сода. Так, смочите ткань, зубную щетку или губку в теплой воде и посыпьте содой. Затем пройдитесь выбранным инструментом по пятну, пока мел не растворится.Чтобы удалить клей, сначала дайте ему просохнуть. Затем соскребите засохшие куски, если это возможно. Оставшийся клей можно удалить, приложив к пятну лед, завернутый в тонкую ткань.Чтобы избавиться от въедливых пятен пота, замочите вещь в белом уксусе на час. Затем почистите одежду чистой щеткой и постирайте в машинке в обычном режиме.Пятна крови иногда не выводятся с помощью машинной стирки. Однако на самом деле, для их успешного удаления нужно не так много составляющих.Для этого смочите пятно и мыло холодной водой, и втирайте его в течение пяти минут.Так, раскрошите две таблетки аспирина и добавьте в тарелку с теплой водой. Затем поместите пятно в тарелку на 30 минут, после постирайте в машинке как обычно.Соль является универсальным компонентом, который есть в большинстве домов. Она отстирывает вино, и также хорошо справляется с пятнами крови. Смочите пятно холодной водой, насыпьте соль и протрите чистой тканью, после постирайте как обычно.