Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Для многих полезная еда априори невкусная и выглядит неаппетитно. Но мы предлагаем Вам подборку вкуснейших блюд, которые имеют очень аппетитный вид и не навредят вашему здоровью.







Пюре из цветной капусты с пармезаном.







Персики с сыром Рикотта и миндалем. Эти персики будут служить как прекрасным отдельным блюдом, так и станут отличным десертом вместе с мороженным, греческим йогуртом или сыром Рикотта.







Вишнево-ягодный смузи. Отличный вариант полезного завтрака.







Фрукты на гриле. Подаются с мороженным или взбитыми сливками.







Фаршированная индейка. Вкуснейшее мясо, фаршированное овощами. Такой обед принесет Вам удовольствие, и никаких лишних килограммов.

Бельгийские вафли из муки грубого помола. Подаются на завтрак с сиропом или джемом. Говядина с луком . Подается в листьях салата с соусом.Рисовые шарики. Вареный рис в панировке. Очень вкусное блюдо для легкого ужина.Ягодный смузи с миндалем. Прекрасно освежает, добавляет энергии и обеспечивает ударным количеством витаминов . Правильный бургер, без жира и с булочкой из муки грубого помола .