С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    А вот морковки ГМО - не бывает.100% натуральная ...
  • Дмитрий Бакланов
    Некоторые свойства, которые получают у кукурузы с помощью генной инженерии: Устойчивость к гербицидам. Например, суще...100% натуральная ...
  • Ural Karahanow
    Чистой воды хуторское жлобство - выяснять кто первым сварил свекольную похлёбку. Хохлизм заразителен.Пельмени придумал...

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Для многих полезная еда априори невкусная и выглядит неаппетитно. Но мы предлагаем Вам подборку вкуснейших блюд, которые имеют очень аппетитный вид и не навредят вашему здоровью.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Пюре из цветной капусты с пармезаном.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Персики с сыром Рикотта и миндалем. Эти персики будут служить как прекрасным отдельным блюдом, так и станут отличным десертом вместе с мороженным, греческим йогуртом или сыром Рикотта.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Вишнево-ягодный смузи. Отличный вариант полезного завтрака.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Фрукты на гриле. Подаются с мороженным или взбитыми сливками.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Фаршированная индейка. Вкуснейшее мясо, фаршированное овощами. Такой обед принесет Вам удовольствие, и никаких лишних килограммов.



Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Бельгийские вафли из муки грубого помола. Подаются на завтрак с сиропом или джемом.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Говядина с луком. Подается в листьях салата с соусом.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Рисовые шарики. Вареный рис в панировке. Очень вкусное блюдо для легкого ужина.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Ягодный смузи с миндалем. Прекрасно освежает, добавляет энергии и обеспечивает ударным количеством витаминов.

Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Правильный бургер, без жира и с булочкой из муки грубого помола.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх