Как с помощью краски и пакета превратить деревянную столешницу в стильную «гранитную»

Поскольку каждый человек большую часть времени находится на кухне, то именно ее хочется привести в порядок в первую очередь. Особенно это касается рабочей поверхности, которая ежедневно подвергается негативному воздействию воды и моющих средств.

Замена мебели – это довольно затратное мероприятие, поэтому стоит обратить внимание на кардинальное преобразование с минимальными вложениями, как это сделала креативная хозяйка.

Старый кухонный гарнитур из натурального дерева решили сделать более современным.

Даже если не экономить на покупке кухонного гарнитура, со временем он все равно теряет свою привлекательность. Особенно это касается столешницы, сделанной из натурального дерева, ведь постоянный контакт с агрессивными моющими средствами и влагой пагубно влияет на материал. И если это происходит, рабочая поверхность приобретает совсем неэстетичный вид и становится настоящим рассадником микробов и бактерий.

Если планируете поменять мойку, то это нужно сделать до покраски.

В такую ситуацию попала креативная хозяйка, которая решилась на эксперимент. Чтобы не менять добротную деревянную мебель и не покупать новую поверхность (притом не одну!), было решено кардинально изменить внешний облик гарнитура с помощью акриловой краски, полиэтиленового пакета и еще нескольких дополнительных материалов.

Перед преобразованием столешниц были окрашены фасады тумб в белый цвет. Естественно, в некоторых аспектах женщине нужна была помощь, но в основном с такой творческой работой может справиться каждый.

После того, как определились с цветом будущей столешницы, нужно купить краску нужных тонов.

Перед началом работ стоит приобрести необходимые материалы и инструменты и только тогда приступать к подготовительным мероприятиям. Если нужно поменять мойку или любое другое оборудование, то это лучше сделать заранее, тем более что вокруг таких мест появляются самые поврежденные участки. Перед установкой новой мойки все проблемные места желательно тщательно обработать.

Все повреждения необходимо зашпаклевать специальной замазкой для дерева, а после высыхания отшлифовать.

После монтажных работ нужно идеально вымыть рабочие поверхности и зашпаклевать все проблемные места. После высыхания состава зашкурить столешницы и еще раз хорошенько обезжирить. Теперь можно приступать к нанесению грунтовочной краски. Чтобы поверхность получилась более однородной, наносить грунтовку желательно в два слоя. После этого столешницы нужно тщательно покрасить базовым цветом, на котором и будет создаваться рисунок «гранита».

Важно: Каждый слой должен хорошенько просохнуть.

Грунтовка и базовая краска наносятся плотным слоем.

Поскольку хозяйке захотелось получить «гранитную» столешницу, заранее приобрела сразу несколько разных тонов серого цвета и коричневый пигмент, а для того, чтобы получить рыжеватые вкрапления – клей, слюду разных тонов. Для создания водонепроницаемой пленки и глянцевого покрытия понадобятся: полиуретановое покрытие и лак.

Такой вид имеют столешницы перед нанесением рисунка.

Совет от авторов: Если таким творчеством решил заняться дилетант, то перед началом покраски лучше поискать в интернете рисунок, который хотелось бы получить на выходе. Внимательно рассмотреть какие тона краски требуется приобрести. Как правило, для имитации гранита нужно иметь от 3 до 9 цветов, которые наносятся поочередно – начиная с самого темного.

Для нанесения мазков можно использовать обычный полиэтиленовый пакет.

Для того чтобы получился глубокий «природный» тон, необходимо свернуть мягкий полиэтиленовый пакет (лучше подойдет майка) в рыхлый шарик, аккуратно опустить в краску самого темного тона, убрать лишний материал и в случайном порядке нанести на поверхность столешницы. Перед нанесением более светлого тона предыдущему слою краски нужно дать время хорошенько высохнуть, чтобы не сорвать материал.

Каждый последующий цвет наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

В такой последовательности делается рисунок гранита до тех пор, пока не удастся создать глубокий и натуральный вид. Если во время нанесения получаются грубые переходы их с помощью все того же пакета (можно взять губку) легким касанием нужно растушевывать, чтобы края были размытыми. Все эти манипуляции нужно делать до тех пор, пока слой краски не начал подсыхать, в противном случае нарушится уже созданный рисунок.

С помощью клея и хлопьев слюды можно добиться натуральности переливов при имитации гранита.

Чтобы получить особые переливы, решено использовать хлопья слюды. Для этого на просушенный слой сформированного рисунка нанесли клей и небольшими партиями распределили мелкие чешуйки разного цвета. После этого слюду нужно прижать к поверхности кисточкой, чтобы не образовывались возвышенности. Таким же образом нанесли коричневый пигмент, что прибавило натуральности «гранитным» столешницам.

На таком результате хозяйка решила остановиться.

Совет: Довольно оригинально смотрятся прожилки, которые всегда присутствуют в природном материале. Для их имитации нужно смешать самую темную краску с глазурью в пропорциях 1:4. Полученным составом изобразить прожилки на полностью прокрашенной поверхности с помощью кисточки с длинным острым кончиком. Линии нужно рисовать неравномерные и прерывистые, чтобы более натурально смотрелось. После полного высыхания по такому же принципу можно сделать белые или самые светлые из выбранной палитры цветов прожилки.

Чтобы «гранитное» покрытие прослужило долго его нужно вскрыть полиуретановым покрытием и лаком.

Если имитация гранита полностью удовлетворяет и ничего уже менять не надо, тогда вся эта красота щедро заливается полиуретановым покрытием, которое будет предохранять краску и дерево от пагубного влияния влаги. Этот слой нужно разровнять, высушить, а потом вскрыть лаком в два - три слоя.

На обновление кухни понадобилось всего лишь 65 дол.

Результат творческого эксперимента.

Когда лаковое покрытие высохнет, можно пользоваться обновленной рабочей поверхностью, которая еще несколько лет будет радовать глаз. Используя такую технику имитации, можно создавать «гранитные» стены и даже полы – главное, хорошенько вскрывать полиуретановым покрытием и лаком, чтобы проделанная работа не была напрасной.

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