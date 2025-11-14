Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Добрый отец Моники Беллуччи утверждал, что история его дочери — самое настоящее подтверждение сказки о гадком утенке. Папа не стесняясь говорит, что в детстве сегодняшняя дива была уродцем.
Когда Моника была маленькой девочкой, она не носила длинные волосы. Родители всегда коротко стригли свою дочь, и теперь, смотря на роскошные локоны актрисы, трудно поверить, что когда-то у нее была прическа «под мальчика». Моника научилась пользоваться своей магнетической внешностью уже с 12 лет, и даже короткая стрижка не была тому помехой.
Моника Беллуччи в объективе Чико Бьяласа для журнала Vanity Fair, 1996 год.
18-летняя Моника Беллуччи.
Это один из первых снимков актрисы, который быстро набрал популярность. Над имиджем работал стилист Пьеро Монтануччи, именно он открыл для Моники мир шоу-бизнеса.
Актриса в объективе Винсента Петерса для Io Donna, август 2010 года.
Снимок Памелы Хэнсон, 1994 год.
Фотография Фабрицио Ферри для журнала Esquire, 1 января 2001 года.
Завтрак с Моникой Беллуччи. Автор фото — фешен-фотограф Беттина Реймс. Ноябрь 1995 года, Париж.
Итальянская актриса в фильме Терри Гиллиама «Братья Гримм», 2005 год.
Моника Беллуччи и Венсан Кассель, фотограф — Жан-Батист Мондино.
Фотомодель в съемке для коллекции Dolce&Gabbana, 1992 год.
Фотосессия для Dolce&Gabbana, 1992 год.
