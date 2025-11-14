Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Добрый отец Моники Беллуччи утверждал, что история его дочери — самое настоящее подтверждение сказки о гадком утенке. Папа не стесняясь говорит, что в детстве сегодняшняя дива была уродцем.



Когда Моника была маленькой девочкой, она не носила длинные волосы. Родители всегда коротко стригли свою дочь, и теперь, смотря на роскошные локоны актрисы, трудно поверить, что когда-то у нее была прическа «под мальчика». Моника научилась пользоваться своей магнетической внешностью уже с 12 лет, и даже короткая стрижка не была тому помехой.

Она могла надеть каблуки, даже нанести макияж, а чтобы скрыть абсолютно неженственную стрижку, носила на голове яркий тюрбан.Моника Беллуччи в объективе Чико Бьяласа для журнала Vanity Fair , 1996 год.18-летняя Моника Беллуччи.Это один из первых снимков актрисы, который быстро набрал популярность . Над имиджем работал стилист Пьеро Монтануччи, именно он открыл для Моники мир шоу-бизнеса.Актриса в объективе Винсента Петерса для Io Donna, август 2010 года.Снимок Памелы Хэнсон , 1994 год.Фотография Фабрицио Ферри для журнала Esquire , 1 января 2001 года.Завтрак с Моникой Беллуччи. Автор фото — фешен-фотограф Беттина Реймс. Ноябрь 1995 года, Париж.Итальянская актриса в фильме Терри Гиллиама «Братья Гримм», 2005 год.Моника Беллуччи и Венсан Кассель, фотограф — Жан-Батист Мондино.Фотомодель в съемке для коллекции Dolce&Gabbana, 1992 год.Фотосессия для Dolce&Gabbana , 1992 год.