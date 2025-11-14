С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Добрый отец Моники Беллуччи утверждал, что история его дочери — самое настоящее подтверждение сказки о гадком утенке. Папа не стесняясь говорит, что в детстве сегодняшняя дива была уродцем.

Когда Моника была маленькой девочкой, она не носила длинные волосы. Родители всегда коротко стригли свою дочь, и теперь, смотря на роскошные локоны актрисы, трудно поверить, что когда-то у нее была прическа «под мальчика». Моника научилась пользоваться своей магнетической внешностью уже с 12 лет, и даже короткая стрижка не была тому помехой.

Она могла надеть каблуки, даже нанести макияж, а чтобы скрыть абсолютно неженственную стрижку, носила на голове яркий тюрбан.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Моника Беллуччи в объективе Чико Бьяласа для журнала Vanity Fair, 1996 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

18-летняя Моника Беллуччи.

Это один из первых снимков актрисы, который быстро набрал популярность. Над имиджем работал стилист Пьеро Монтануччи, именно он открыл для Моники мир шоу-бизнеса.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Актриса в объективе Винсента Петерса для Io Donna, август 2010 года.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Снимок Памелы Хэнсон, 1994 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Фотография Фабрицио Ферри для журнала Esquire, 1 января 2001 года.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Завтрак с Моникой Беллуччи. Автор фото — фешен-фотограф Беттина Реймс. Ноябрь 1995 года, Париж.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Итальянская актриса в фильме Терри Гиллиама «Братья Гримм», 2005 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Моника Беллуччи и Венсан Кассель, фотограф — Жан-Батист Мондино.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Фотомодель в съемке для коллекции Dolce&Gabbana, 1992 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Фотосессия для Dolce&Gabbana, 1992 год.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
наверх