Вопреки судьбе: Зарубежные звёзды, которые стали родителями благодаря помощи суррогатной мамы

Для них дети - это самое большое счастье.
В России услуга суррогатного материнства ещё не так широко распространена, как за границей. Многие зарубежные звёзды открыто признаются: познать счастье материнства или отцовства им помогла суррогатная мама. Данный способ часто становится той самой спасительной соломинкой, что дает возможность ощутить счастье материнства или отцовства.
Люси Лью
Люси Лью с сыном. / Фото: www.staticflickr.com
Звезда сериала «Элементарно» и анимационного фильма «Кунг-фу панда» не пыталась скрыть, что её сын Роквелл Ллойд Лью появился на свет в 2015 году с помощью суррогатной мамы. Возраст и напряженный рабочий график не оставляли 46-летней актрисе шансов на естественное материнство.
Люси Лью с сыном. / Фото: www.woman.ru
После рождения малыша жизнь знаменитости кардинально изменилась. Даже столкнувшись с непониманием и осуждением со стороны некоторых своих поклонников, Люси Лью призналась: она очень счастлива.
Майкл Джексон
Майкл Джексон с сыном. / Фото: www.fanpop.com
Младший сын короля поп-музыки появился на свет в феврале 2002 года. После смерти отца Бланкет, как его старшие брат и сестра, оказался на попечении бабушки, Кэтрин Джексон. Настоящее имя мальчика Принс Майкл II, Бланкет – это шутливое домашнее прозвище, придуманное отцом.
Принс Майкл II сегодня. / Фото: www.videoboom.cc
Сегодня юноше уже 16 лет, он категорически не любит свое имя и просит, чтоб его называли Баги. Он всячески сторонится внимания со стороны прессы, учится в школе Бакли в Лос-Анджелесе и ведет себя точно так же, как любой другой парень его возраста.
Николь Кидман
Николь Кидман с дочками. / Фото: www.justjared.com
Знаменитая актриса стала мамой четыре раза. Первых двух детей, Изабеллу и Коннора она усыновила, дочь Сандэй Роуз родила сама и стала мамой малышки Фэйт Маргарет с помощью суррогатной мамы. Николь Кидман неоднократно признавалась, что она всегда мечтала быть мамой, с тех самых пор, как помнит себя. И эту свою роль она любит больше всего.
Джордж Лукас
Джордж Лукас с дочерью Эверест. / Фото: www.probomond.ru
Создатель «Звёздных войн» впервые стал биологическим отцом в возрасте 69 лет. Он и его жена Меллоди в августе 2013 года стали родителями замечательной малышки, рождённой суррогатной матерью. Дочь назвали Эверест. До момента появления на свет малышки Джордж Лукас успел воспитать троих приёмных детей.
Рики Мартин
Рики Мартин с детьми. / Фото: www.woman.ru
Близнецы Маттео и Валентино появились на свет в августе 2008 года. Популярный певец не скрывал, что очень счастлив, наконец, стать отцом. Он окружил малышей своей любовью и заботой, считая, что вполне может заменить им сразу и папу и маму.
Рики Мартин с детьми. / Фото: www.mamaplus.md
Для него суррогатное материнство стало единственной возможностью иметь детей, так как вскоре исполнитель перестал скрывать свою ориентацию.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян с детьми. / Фото: www.twimg.com
Известная модель стала мамой в третий раз с помощью услуг суррогатной матери. Первые две беременности звезда перенесла очень тяжело. Старшая дочь родилась недоношенной, а вынашивание и появление на свет сына было сопряжено со многими сложностями, в том числе была угроза жизни, как мамы, так и малыша.
Ким Кардашьян с детьми. / Фото: www.newstes.ru
В январе 2018 года Ким Кардашьян и её супруг Канье Уэст стали родителями замечательной малышки Чикаго Ноэль Уэст.
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро с младшей дочерью. / Фото: www.ok-magazine.ru
У американского актёра всего шестеро детей, в том числе одна приемная дочь и сын от первого брака, двое сыновей-близнецов, рожденные вне брака и сын и дочь, появившиеся на свет в браке с Грейс Хайтауэр.
Жена и младшая дочь Роберта Де Ниро. / Фото: www.7days.ru
Младшая дочь, Хеллен Грейс появилась на свет у 68-летнего отца и 58-летней матери в декабре 2011 года благодаря суррогатному материнству. Звёздный отец сказал, что рождение дочери – это самый большой рождественский подарок за всю его жизнь.
Элтон Джон
Элтон Джон и Дэвид Фёрниш с детьми. / Фото: www.24smi.org
Знаменитый певец никогда не скрывал своей нетрадиционной ориентации. Фактически с 1993 года он состоит в отношениях с Дэвидом Фёрнишем, а в 2014 они официально расписались.
Элтон Джон и Дэвид Фёрниш с детьми. / Фото: www.cloudstatic.eva.ru
К услугам суррогатного материнства пара прибегала дважды. В 2010 году у них появился старший сын Захарий, а в 2013 – младший Элайджа.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер с мужем и детьми. / Фото: www.jauns.lv
Звезда «Секса в Большом городе» и её муж Мэтью Бродерик уже воспитывали сына Джеймса, когда задумались о пополнении в семействе. Однако все их попытки успехом не увенчались, и супруги решились прибегнуть к услугам суррогатной мамы. Они остановились на кандидатуре Мишель Росс.
Она и родила счастливым супругам летом 2009 года двух девочек-двойняшек, Табиту и Мэрион.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду с детьми и Джорджиной Родригес. / Фото: www.liza.ua
Знаменитый футболист отец четверых детей, трое из которых появились на свет с помощью суррогатных мам. Старший сын Криштиану осчастливил отца своим появлением на свет в июне 2010 года, двойняшки Ева и Метью родились в июне 2017. В ноябре того же года подруга футболиста Джорджина Родригес родила ему дочь. Вообще же в планах у Криштиану Роналду было иметь 5-6 детей.
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт с мужем и детьми. / Фото: www.metrolatam.com
Американская актриса на протяжении многих лет безуспешно пыталась забеременеть. После очередной неудачи Анджела с мужем Кортни Вэнсом приняла решение воспользоваться услугами суррогатной матери. В конце января 2006 они, наконец-то, стали родителями близнецов. Дочь супруги назвали Бронвин, а сына – Слейтер.
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